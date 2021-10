അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വീട്ടിൽ വവ്വാൽ; പേടിച്ചരണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസതാരം അമിതാഭ് ബച്ചനെ ഒരു പ്രശ്‌നം അലട്ടുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്‌റെ മുംബൈയിലെ വീടായ ജൽസയിൽ ഒരു വവ്വാൽ ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നത്രേ. വവ്വാലിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആകെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണെന്നും സീനിയർ ബച്ചൻ എന്നു പേരുള്ള പ്രശസ്തമായ തന്റെ ബ്ലോഗിൽ ബിഗ്ബി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുനാൾ മുൻപും ജൽസയിൽ വവ്വാലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നു മുതൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധനടപടികൾ അമിതാഭും കുടുംബാംഗങ്ങളും എടുത്തിരുന്നു. വീടിനകം പുകയ്ക്കുന്നതും സാനിറ്റൈസർ തളിച്ചതും, വവ്വാലുകളെ ഓടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതും യൂക്കാലിപ്റ്റസ് തൈലം വീടുമുഴുവൻ തളിച്ചതുമൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. എന്നാൽ സിനിമയിൽ വില്ലൻമാരെ ഇടിച്ചൊതുക്കിയ അമിതാഭിനു മുന്നിൽ അങ്ങനെയങ്ങു മുട്ടുമടക്കാൻ വവ്വാൽ തയാറായില്ല. അതു വീണ്ടും വന്നു. വവ്വാലിനെ ഓടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നൂതനമാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനും ബിഗ്ബി ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വവ്വാലിനോടുള്ള പേടി കൈറോപ്‌റ്റോഫോബിയ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകമെങ്ങും ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ഈ പേടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വവ്വാലുകളുടെ അധിവാസമേഖലകളായ ഗുഹകൾ, വൻമരങ്ങൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഖനികൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ പോകാതെ നോക്കാറുണ്ട്. ബോളിവുഡിലെ യുവതാരമായ രാജ്കുമാർ റാവു സ്ത്രീ എന്നു പേരുള്ള തന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ കയറിയതും അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വവ്വാൽക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ട് പേടിച്ചതും മുൻപ് വാർത്തയായിരുന്നു. കൈറോപ്‌റ്റോ ഫോബിയയ്ക്ക് പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചരിത്രപരമായി പല സംസ്‌കാരങ്ങളിലും വവ്വാലുകൾക്ക് അത്ര നല്ല പേരല്ല ഉള്ളത്. ഡ്രാക്കുള പോലുള്ള ഹൊറർ സാഹിത്യങ്ങളിലും മറ്റും വവ്വാലുകളെ രക്തക്കൊതിയൻമാരും മറ്റുമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആളുകളുടെ പൊതുബോധത്തിൽ വവ്വാലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ആഴത്തിൽ വേരോടിക്കാൻ കാരണമായി.

വവ്വാലുകൾ മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുന്നവരാണെന്ന വിചാരം പലർക്കുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ രക്തം കുടിക്കുന്ന വാംപയർ ബാറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നതു ശരി തന്നെ. എന്നാൽ ഇവ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമാണുള്ളത്. മൊത്തം വവ്വാൽ ജനസംഖ്യയിൽ വെറും മൂന്നു സ്പീഷീസുകൾ മാത്രമാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇവ കന്നുകാലികളെയും കുതിരകളെയുമൊക്കെയാണു പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാറുള്ളത്, മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കുറവാണ്. എന്നാൽ തീരെയില്ലെന്നു പറയാനുമാകില്ല. കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങിയ ശേഷം വവ്വാലുകൾ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ പലയിടങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ഇവ പരത്തുന്നുണ്ടെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നത്. പലയിടത്തും വവ്വാലുകളെ കൂട്ടമായി കൊന്നൊടുക്കിയ സംഭവങ്ങൾ പോലുമുണ്ടായി.

എന്നാൽ വവ്വാലുകൾ പ്രകൃതിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നു ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. പല പൂക്കളിലും പരാഗണം നടത്തുന്നത് ഇവയാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം പഴച്ചെടികളും ഉൾപ്പെടും. പഴവർഗങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വ്യാപിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനും ഇവ സഹായകമാണ്. കൃഷിക്ക് വിനാശകരമാകുന്ന ഒട്ടേറെ കീടങ്ങളെ തിന്നൊടുക്കുന്നതിനാൽ കർഷകർക്കും ഒരു ചങ്ങാതിയാണു വവ്വാലുകളെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ഭാര്യ ജയ ബച്ചൻ, മകൻ അഭിഷേക്, അഭിഷേകിന്റെ ഭാര്യയും മുൻ ലോകസുന്ദരിയുമായ ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ, അഭിഷേകിന്റെ മകൾ ആരാധ്യ എന്നിവർ താമസിക്കുന്ന വീടായ ജൽസ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വസതികളിലൊന്നാണ്. 1982ൽ അമിതാഭ് അഭിനയിച്ച സട്ടേ പേ സട്ട എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിനു പ്രതിഫലമായി എൻ.സി.സിപ്പിയാണ് ഈ വീട് അമിതാഭിനു നൽകിയത്. 100 കോടിയിലധികം രൂപ മൂല്യമുള്ള ഈ വീട്ടിൽ വച്ച് ആനന്ദ്, ചുപ്‌കേ ചുപ്‌കേ തുടങ്ങി ഒരു പിടി പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദി സിനിമകൾ ഷൂട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

