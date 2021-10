വേനല്‍ക്കാലത്ത് ആര്‍ട്ടിക്കിലേക്കുള്ള ജീവികളുടെ കുടിയേറ്റം സ്ഥിരമായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ശൈത്യമേഖലയിലോ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ജീവിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് പൊതുവെ വേനല്‍ക്കാലത്ത് ആര്‍ട്ടിക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷികളും, ചിത്രശലഭങ്ങളും മുതല്‍ ധ്രുവക്കരടികള്‍ പോലുള്ള ജീവികള്‍ പോലും ഈ ഗണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയില്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിലെ സ്ഥിതിയും മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം കുടിയേറ്റജീവികള്‍ക്ക് ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ അതിജീവനം സാധ്യമായിരുന്നു എങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ അവയുടെ അതിജീവനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

ഒറ്റപ്പെടുന്ന ജീവസമൂഹങ്ങള്‍



പട്ടിണിയിലും രോഗങ്ങളും ഇത്തരം കുടിയേറ്റ ജീവികളുടെ കൂട്ടമരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും വേനല്‍ക്കാലത്ത് കുടിയേറുന്ന ജീവികളില്‍ പലതിനും മഞ്ഞുരുകല്‍ രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ തിരികെ മടങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. കൂടാതെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ കൊടും ചൂടില്‍ വേര്‍പെടുന്നതോടെ കടലിന് നടുവിലെ ദ്വീപിലെന്ന പോലെ ഈ ജീവികള്‍ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ ലഭ്യതക്കുറവും രോഗങ്ങളും കുടിയേറ്റ ജീവികളെ വേട്ടയാടുക.

പൊതുവെ കുടിയേറ്റ ജീവികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മേഖലയായി കരുതിയിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ആര്‍ട്ടിക് എന്ന് പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ വോയിഷ് ക്യൂബെല്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറുകയാണ്. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടല്‍ മൂലം പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിലൂടെ ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈ ഗവേഷകന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആര്‍ട്ടിക്കിലും മറ്റും ഒറ്റപ്പെട്ട് പട്ടിണി കൊണ്ട് മെലിഞ്ഞുണങ്ങി മരണാസന്നരാരായ ധ്രുവക്കരടികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ മാറിയ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണെന്നും വോയിഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



കുടിയേറ്റമെന്നത് എക്കാലത്തും ഭൂമിയിലെ ജീവിവര്‍ഗങ്ങളുടെ അതിജീവന മാര്‍ഗമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്‍ പോലും പതിനായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് വരെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കിയത് കുടിയേറ്റത്തിലൂടെയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് മനുഷ്യവര്‍ഗം സ്ഥിരവാസമെന്ന സംസ്കാരം ശീലിച്ചത്. എന്നാല്‍ മറ്റ് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാലത്ത് അതിജീവനത്തിന് സഹായകമായിരുന്ന കുടിയേറ്റം എന്ന പോംവഴി ഇന്ന് അവയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമീപകാലത്ത് നടന്ന 25ല്‍ അധികം ആര്‍ട്ടിക് കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിലെല്ലാം ആര്‍ട്ടിക്കിലെ മാറുന്ന സാഹചര്യം കുടിയേറ്റ ജീവികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിലാണ് അവസാനിച്ചത്.



കുടിയേറ്റം വിപരീത ഫലം ചെയ്യുമ്പോള്‍



ഭക്ഷണവും അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയും അന്വേഷിച്ചാണ് മിക്കപ്പോഴും ജീവികള്‍ കുടിയേറുന്നത്. ഇതില്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം ജീവികളെല്ലാം ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ നിലനില്‍പ്പിന് ഭീഷണി നേരിടുനന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. കൂടാതെ പലപ്പോഴും മുന്‍പുള്ളതിനേക്കാള്‍ പല ഇരട്ടിയിലധികം ഈ ജീവികള്‍ വേട്ടയാടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ആര്‍ട്ടിക്കിലെ ഉയരുന്ന താപനില വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയും പെറ്റുപെരുകാന്‍ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൂക്ഷ്മജീവികള്‍ പലപ്പോഴും കുടിയേറ്റ ജീവികള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന പാരാസൈറ്റുകളും പാത്തോജനുകളുമായാണ് ഒടുവില്‍ മാറുക.

ആര്‍ട്ടിക്കിലും സമീപമേഖലകളും ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളും മറ്റും കുടിയേറ്റ ജീവികളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്‍റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സാണ്. എന്നാല്‍ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മൂലം ഈ മേഖലയിലേക്ക് കുടിയേറ്റ ജീവികള്‍ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരം ചെടികള്‍ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിന് പ്രധാനകാരണം മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെടികള്‍ പൂവിടുന്നതും, ഋതുക്കള്‍ക്കനുസരിച്ച് മുളയ്ക്കുന്നതും മാറിയതു കൊണ്ടാണ്. ഈ മാറ്റം ജീവികളുടെ ശാരീരിക ചാക്രിക പ്രവര്‍ത്തനത്തെ കൂടി പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ജീവികള്‍ക്കും ഋതുക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമയബോധം മാറുകയും ഇത് അവയുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.



മുട്ടക്കള്ളന്‍മാരായ കുറുക്കന്‍മാര്‍



കുടിയേറിയെത്തുന്ന എലിവര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട ചെറു ജീവികള്‍ ശൈത്യകാലത്ത് ആര്‍ട്ടിക് മേഖലയിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ നിര്‍ണായക കണ്ണികളാണ്. ആര്‍ട്ടിക് ഫോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറുക്കന്‍ മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരകളാണ് ഈ ചെറു ജീവികള്‍. പല അടി ഉയരമുള്ള മഞ്ഞില്‍ പൂണ്ട് പോലും ഈ എലികളെ പോലുള്ള ജീവികളെ വേട്ടയാടാന്‍ ആര്‍ക്കിട്ടിക് ഫോക്സുകള്‍ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഇവിടെ വീണ്ടും വെല്ലുവിളി ആവുകയാണ്. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയില്‍ ഈ ചെറുജീവികള്‍ക്ക് വെള്ളക്കെട്ടും മറ്റും മൂലം ആര്‍ട്ടിക്കിലേക്ക് കുടിയേറാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതോടെ ആര്‍ട്ടിക് ഫോക്സുകള്‍ പട്ടിണിയിലാകുന്നു.

പട്ടിണിയിലാകുന്ന ഈ ആര്‍ട്ടിക് ഫോക്സുകള്‍ പിന്നീട് ഇരകളെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്നത് കുടിയേറുന്ന പക്ഷികളുടെ പ്രദേശത്തേക്കാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ പ്രജനനം നടത്തുന്ന പക്ഷികളുടെ കൂടുകളിലാകും പിന്നീട് ആര്‍ട്ടിക് ഫോക്സുകള്‍ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുക. മുട്ടകള്‍ മുഴുവന്‍ കുറുക്കന്‍മാര്‍ അകത്താക്കുന്നതോടെ ഈ പക്ഷികളുടെ നിലനില്‍പും ഇതോടെ ഭീഷണിയിലാകുന്നു. ഈ തരത്തില്‍ ചങ്ങലയിലെ കണ്ണികള്‍ പോലെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒരു ജീവിവര്‍ഗത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിവര്‍ഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നീളുന്നത്. ആര്‍ട്ടിക്കിലേക്കെത്തുന്ന പക്ഷികളുടെ മുട്ടകള്‍ കുറുക്കന്‍മാര്‍ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.



