വിശപ്പകറ്റാൻ കറുത്ത അരയന്നങ്ങളെ തിന്നോളൂ; ജനങ്ങളോട് ഉത്തര കൊറിയ!

ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ ഉത്തരകൊറിയ കടുത്ത പട്ടിണിയുടെ പിടിയിലാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭരണകൂടവും ഇതു ശരിവച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ പട്ടിണി നേരിടാനായി ഉത്തരകൊറിയൻ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കറുത്ത അരയന്നങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കൂ എന്നാണ് അത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൊറിയയുടെ ഭരണപാർട്ടിയായ കൊറിയൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ റി ജോങ് നാം രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തോടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്വാങ്ഫോ ഡക്ക് ഫാമിൽ കറുത്ത അരയന്നങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനായി ഒരു കേന്ദ്രം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടിവി ചാനലുകളിലും മറ്റും കാട്ടിയത്.

രാജ്യമെങ്ങും കറുത്ത അരയന്നങ്ങളെ വളർത്താനും ഭക്ഷിക്കാനുമുള്ള ക്യാംപെയ്നുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ഇതു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കറുത്ത അരയന്നങ്ങളുടെ മാംസം രുചികരവും ഔഷധഗുണമുള്ളതുമാണെന്ന് ഭരണകൂട പാർട്ടിയുടെ ദിനപത്രമായ റോഡോങ് സിൻമൻ ലേഖനവും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതു കഴിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂട്ടുമെന്നും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായി ഇതു ഭാവിയിൽ മാറുമെന്നുമൊക്കെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിടുന്നുണ്ട്.

ചരിത്രപരമായി അരയന്നങ്ങളുടെ മാംസത്തിന് ഉത്തര കൊറിയയിലോ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലോ അത്ര സ്വീകാര്യതയില്ല. സാധാരണ അരയന്നങ്ങളും കറുത്ത അരയന്നങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടും. എന്നാൽ ഗതികേടിലായതു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറുത്ത അരയന്നങ്ങളെ തിന്നാൻ ജനങ്ങളോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയിൽ ഉദ്ഭവിച്ച കറുത്ത അരയന്നങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തമായ അലങ്കാരപ്പക്ഷികളാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇവ പല രാജ്യങ്ങളിലുമെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചൈനയിലെത്തിയ പക്ഷികളുടെ പിന്മുറക്കാരെയാകാം പിന്നീട് കൊറിയയിലുമെത്തിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

പലരാജ്യങ്ങളും അരയന്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ മാംസം ഭക്ഷണത്തിനായി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അരയന്നങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും ജയിൽശിക്ഷയും പിഴയും കിട്ടാൻ വകുപ്പുള്ള കുറ്റവുമാണ്. മുൻപും കൊറിയയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1990ൽ ഉത്തര കൊറിയയിൽ വലിയ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനു പ്രതിവിധിയിയായി അന്നത്തെ പരമോന്നത നേതാവും ഇപ്പോഴത്തെ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിതാവുമായ കിം ജോങ് രണ്ടാമൻ ജനങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടത് മുയലുകളെയും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെയും ഭക്ഷിക്കാനാണ്.

കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകി രാജ്യത്തെ ഉത്പാദനം കൂട്ടിയും ദൗർലഭ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തും ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനു പകരം വിചിത്രമായ ആശയങ്ങളുടെ പിറകേ പോകുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയൻ സർക്കാരെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കിം ഭരണകൂടത്തിന്റെ അമിതമായ ആയുധപരീക്ഷണങ്ങൾ മൂലം ഉടലെടുത്ത രാജ്യാന്തര ഉപരോധങ്ങളും, കോവിഡിനെ പേടിച്ച് കിം രാജ്യവും ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള ബന്ധം പരിപൂർണമായി വിച്ഛേദിച്ചതും, താപതരംഗത്തിലും മിന്നൽപ്രളയങ്ങളിലുംപെട്ട് രാജ്യത്തെ കൃഷിരംഗം നശിച്ചതുമാണ് ഇപ്പോൾ കൊറിയയിൽ ക്ഷാമം നടമാടാൻ കാരണമായത്. വിശപ്പും പട്ടിണിയും രാജ്യത്തു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളും വയോധികരും തടവുകാരുമാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏറെയും അനുഭവിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം മാറ്റാനായി ജനങ്ങളോട് കുറച്ചു ഭക്ഷണം മാത്രം കുറേക്കാലത്തേക്കു കഴിക്കാൻ കിം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിവാദമായ വാർത്തകളിലൊന്നായിരുന്നു.

English Summary: North Korea is breeding black swans for people to eat, as the reclusive nation faces a crippling food shortage