ബ്ലാക്ക് ഡിസംബറിനു മുൻപും പിൻപും, ലോകത്തെ മുക്കിയ സൂനാമികൾ; ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ സൂനാമിത്തിരകൾ!

സൂനാമി എന്ന പേര് രാജ്യാന്തര പൊതുബോധത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരുറച്ചത് 17 വർഷം മുൻപ് 2004ൽ ക്രിസ്മസ് പിറ്റേന്നുണ്ടായ ബോക്‌സിങ് ഡേ സൂനാമിയെത്തുടർന്നാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഇതേ അളവിലുള്ള മെഗാ സൂനാമികൾ ലോകത്തുണ്ടായ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ചരിത്രാതീത കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേൽ നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയിലെ ദോറിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നിന്നുള്ള സൂനാമി ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ബിസി 479ൽ ഗ്രീസിലെ പോട്ടിഡയിൽ സംഭവിച്ച സൂനാമിയാണു ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സൂനാമി. ഗ്രീക്കിലെ പോട്ടിഡ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കാൻ പേർഷ്യൻ സൈന്യം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിലാണ് ഇതുണ്ടായത്.സമുദ്രദേവനായ പൊസീഡണിന്‌റെ കോപം മൂലമാണ് ആ സൂനാമി ഉണ്ടായതെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ വിശ്വാസം.പിന്നീട് അരനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഗ്രീസിലെ മാലിയൻ ഉൾക്കടലിലും സൂനാമിയുണ്ടായി.

എഡി 79ൽ ഇറ്റലിയിൽ വമ്പൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കു വഴി വച്ച വെസൂവിയസ് അഗ്നിപർവത വിസ്‌ഫോടനത്തിന്‌റെ ഭാഗമായി ഒരു ചെറിയ സൂനാമിയുണ്ടായി.അളവിൽ ചെറുതായതിനാൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതു മൂലം സംഭവിച്ചില്ല. എഡി 262ൽ തുർക്കിയിലെ അനത്തോലിയ മേഖലയിൽ വൻ ഭൂചലനം സംഭവിക്കുകയും ഇതെത്തുടർന്ന് സൂനാമി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ പല നഗരങ്ങളും ഇതുമൂലം വെള്ളത്തിനടിയിലായി.എഡി 365ൽ കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ, അലക്‌സാൻഡ്രിയൻ മേഖലകളിലുണ്ടായ ക്രീറ്റ് ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്ന് 100 അടി പൊക്കത്തോളം ഉയരത്തിൽ സൂനാമിത്തിരകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ഈജിപ്തിലെ അലക്‌സാൻഡ്രിയ ഉൾപ്പെടെ പട്ടണങ്ങൾ തിരകളുടെ ആക്രമണത്തിൽപെട്ടു. ആയിരക്കണക്കിനു പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി കപ്പലുകൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ലിബിയയിലും തുനീസിയയിലുമുള്ള ഒട്ടേറെ പട്ടണങ്ങളും ഈ സൂനാമിയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി. എഡി 551ൽ ലബനൻ തലത്ഥാനമായ ബെയ്‌റൂട്ടിലും സൂനാമിയുണ്ടായി. എഡി 684ൽ ജപ്പാനിലെ ആദ്യ സൂനാമിയുണ്ടായി. രാജ്യത്തു നടന്ന ഹകൂഹോ, നാങ്കൈ ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്നാണ് ഈ വമ്പൻ സൂനാമി ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നു പാഠം പഠിച്ച ജപ്പാൻ സൂനാമികളെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾക്കും ഇവയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കും തുടക്കമിട്ടു.

എഡി 869ൽ ജപ്പാനിൽ അടുത്ത സൂനാമിയുണ്ടായി. സാൻറിക്കു എന്ന മേഖലയിലാണ് ഇതു സംഭവിച്ചത്. തീരത്തു നിന്നു 4 കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്കു പ്രളയമുണ്ടായി. ടജാവു എന്ന പട്ടണം പൂർണമായും മുങ്ങി. ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1293ൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന കാമാകുറ ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും സൂനാമി ഉടലെടുത്തു. 1361ൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സൂനാമി സംഭവത്തിൽ 661 പേർ മരിച്ചു.1531ൽ ലിസ്ബനിൽ നടന്ന ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമയും സൂനാമി ഉടലെടുത്തു. 1605ൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന നാൻകൈ ഭൂകമ്പവും സൂനാമിക്കു വഴിവച്ചു. 1677ലും ജപ്പാനിൽ സൂനാമി 569 പേരെ കൊന്നു. 1674ൽ ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ ബാൻഡ് കടലിൽ ഒരു വലിയ സൂനാമി ഉടലെടുത്തു. 100 മീറ്ററോളം ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ സൂനാമിത്തിരകൾ 2000 പേരെയാണു കൊന്നത്.1700ൽ യുഎസ്, കാനഡ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും സൂനാമികൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു.



Image Credit: Frans Delian/Shutterstock

1707ൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഹോയർ ഭൂചലനം,1741ൽ രാജ്യത്തു തന്നെ നടന്ന ഒഷിമ അഗ്നിപർവത വിസ്‌ഫോടനം എന്നിവ മൂലവും സൂനാമി സംഭവിച്ചു.1755ൽ നടന്ന ഭീകരദുരന്തമായ ലിസ്ബൺ ഭൂചലനത്തിന്റെ ഭാഗമായും രാക്ഷസത്തിരകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ദുരന്തത്തിൽ ആകെ അരലക്ഷത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.1762ൽ ബർമയിലുണ്ടായ അറാക്കൻ ഭൂചലനത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സൂനാമിയുണ്ടാകുകയും 200 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.1771ൽ ജപ്പാനിലെ റ്യുക്യു,1783ൽ ഇറ്റലിയിലെ കലാബ്രിയ, 1819ൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ഭൂകമ്പം,1854ൽ ജപ്പാനിലെ നൻകൈ ഭൂകമ്പം, 1908ൽ ഇറ്റലിയിലെ മെസീന ഭൂകമ്പം, 1923ൽ ജപ്പാനിലെ ഭൂകമ്പം, 1929 യുഎസിലെ ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക് ഭൂകമ്പങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കെല്ലാം സൂനാമി അകമ്പടി സേവിച്ചു.



2004ലെ മെഗാസൂനാമിക്കു ശേഷം 20ഓളം ചെറുതും വലുതുമായ സൂനാമികൾ ലോകത്തുണ്ടായെങ്കിലും ബോക്‌സിങ് ഡേ സൂനാമിയുടെ ഭീകരതയോട് ഉപമിക്കാവുന്നവ വേറെയില്ല. ബോക്‌സിങ് ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുപ്രസിദ്ധം 2011ലെ ടോഹോക്കു ഭൂചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത സൂനാമിയാണ്. 18850 പേരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായ ഈ സംഭവം ഫുക്കുഷിമ ആണവ പ്രതിസന്ധിക്കും തുടക്കമിട്ടു. ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ സംഭവിച്ച അംബോൻ സുനാമിയാണ് സുനാമികളുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത്ത്. ഇതത്ര തീവ്രമായിരുന്നില്ല.



English Summary: The tsunami was the deadliest in recorded history, taking 230,000 lives in a matter of hours