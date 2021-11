ഒൻപതു വർഷത്തെ ഇടവേള, അഴുകിയ മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധവുമായി വിചിത്ര പുഷ്പം; ആസ്വദിക്കാൻ സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക്!

അഴുകിയ മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധമേറ്റാൽ മൂക്കുപൊത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പ്രദേശത്തുനിന്നും മാറി പോകാനാകും ആരായാലും ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ ഗന്ധം അറിയുന്നതിനും അതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ജനങ്ങൾ തിരക്കുകൂട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തെക്കൻ കലിഫോർണിയയിൽ. സാൻഡിയാഗോ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിലാണ് ഇതാസ്വദിക്കാനായി സന്ദർശകരുടെ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഏറെക്കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വിരിഞ്ഞ ഒരു വിചിത്ര പുഷ്പമാണ് കഥയിലെ താരം.

അമോർഫോഫാലസ് ടൈറ്റാനിയം എന്ന ചെടിയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് പൂവ് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. പൂവിന് അഴുകിയ മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്സ് പ്ലാന്റ് എന്നും ഇതിനു വിളിപ്പേരുണ്ട്. അപൂർവ പുഷ്പം വിരിഞ്ഞ വാർത്ത പെട്ടെന്ന് പ്രചരിച്ചതോടെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും സന്ദർശകർക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ മുഴുവനും വിറ്റുപോയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും 5000ൽ അധികം ആളുകളാണ് പൂവ് കാണുന്നതിന് മാത്രമായി ഇവിടേക്കെത്തിയത്.

48 മണിക്കൂർ നേരം എടുത്താണ് കോർപ്സ് പ്ലാന്റിൽ പൂവ് പൂർണമായി വിരിയുന്നത്. ഏറ്റവുമധികം ഗന്ധം പരക്കുന്നതും ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ്. പരാഗണം നടക്കുന്നതിനായി വണ്ടുകളെയും മറ്റും ആകർഷിക്കാനുള്ള ചെടിയുടെ ഒരു സൂത്രവിദ്യയാണ് ഈ ദുർഗന്ധം. ഏകദേശം ഒൻപതു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് കോർപ്സ് ചെടിയിൽ പൂവ് വിരിയുന്നത്.

ഒരു മീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള പൂവായതിനാൽ അത് വിരിയുന്നതിനായി ശക്തി സംഭരിച്ചുവയ്ക്കാനാണ് ഇത്രയും കാലം എടുക്കുന്നതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബോട്ടാണിക് ഗാർഡനിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇന്തോനീഷ്യയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ സുമാത്രയിലെ മഴക്കാടുകളാണ് കോർപ്സ് പ്ലാന്റിന്റെ സ്വദേശം. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയുടെ പട്ടികയിലാണ് കോർപ്സ് പ്ലാന്റ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വനമേഖലയിൽ ഈ ഇനത്തിൽപെട്ട ആയിരത്തിൽ താഴെ ചെടികൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ .

