മഴക്കലി മാറിയിട്ടും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയാതെ ചെന്നൈ; വീണ്ടും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം, ഇന്നും നാളെയും റെഡ് അലർട്ട്!

മഴക്കലി മാറിനിന്നിട്ടും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിയാതായതോടെ ചെന്നൈയിലും സമീപ മേഖലകളിലും ദുരിതമേറുന്നു. താഴ്ന്ന മേഖലകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാൻ വൈകുന്നതു പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാൻ കാരണമാകുന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. അഞ്ഞൂറിലേറെ വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന റോഡുകളിലെയും അടിപ്പാതകളിലേയും വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുകയാണ്. ഇതു മൂലം പല പ്രദേശങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ബസ് ഗതാഗതവും ഭാഗികമാണ്. എന്നാൽ, വിമാനം, ട്രെയിൻ, മെട്രോ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നു മുതൽ 3 ദിവസത്തേക്കു ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു ചെന്നൈയിൽ ഇന്നും നാളെയും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ വടക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരത്തെത്തുന്ന ന്യൂനമർദം മൂലം കനത്ത മഴയ്ക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതേ തുടർന്നു ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ 9 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം കൂടി അവധി നൽകി. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 5 സംഘങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തു ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജലനിരപ്പു നിയന്ത്രിക്കാനായി തുറന്നുവിട്ട ജലസംഭരണികളുടെ ഷട്ടറുകളും അടച്ചിട്ടില്ല. ഇതു മൂലം അ‍ഡയാർ നദി കരകവിഞ്ഞു. പുതുച്ചേരിയിലും മഴക്കെടുതി തുടരുന്നതിനാൽ അവിടെയും ഇന്നും നാളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപറേഷന് രൂക്ഷവിമർശനം;6 കൊല്ലം എന്തു ചെയ്തു ?



കൊളത്തൂരിൽ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ആളുകളും വാഹനങ്ങളും. ചിത്രം∙ മനോരമ

നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടു തടയാൻ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപറേഷനെ (ജിസിസി) മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു . 2015ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കോർപറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാ നടപടികളെടുക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ആണ്ടിന്റെ പകുതിയോളം ജനം വെള്ളത്തിനായി കരയുകയും മറ്റൊരു പകുതി വെള്ളത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിവിടെയെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

വെള്ളപ്പൊക്കം പാഠമാകണം: ഹൈക്കോടതി



തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിലവിലുള്ള മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു പാഠമാണെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി.കയ്യേറ്റം നീക്കം ചെയ്യാൻ അരിയല്ലൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതിനിടെയാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം.

ജലാശയം കയ്യേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ ചെന്നൈയിലും പരിസരത്തും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റിടങ്ങളിലും തുടരുന്ന മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു പാഠമാകണമെന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. തണ്ണീർത്തടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയാൽ, അതു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ത്വരിത നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി തഹസിൽദാർ ഉടൻ തന്നെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.



തെൻപെണ്ണൈ: ഒറ്റ വർഷത്തിൽ 25 കോടിയുടെ തടയണ തകർന്നു



വിഴുപ്പുറത്തിനടുത്തു തൽവാനൂരിൽ തെൻപെണ്ണൈ നദിക്കു കുറുകെ ഒരു വർഷം മുൻപു കെട്ടിയ തടയണ വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ തകർന്നു. 25 കോടി ചെലവിലാണു മുൻ അണ്ണാഡിഎംകെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു തൽവാനൂരിൽ തടയണ നിർമിച്ചത്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ കുത്തൊഴുക്കിൽ അണ തകരുകയായിരുന്നു. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഇരുപതോളം ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജലവിതരണം ഇതുമൂലം ബാധിക്കപ്പെടുമെന്നു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി കെ.പൊൻമുടി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം തടയണയുടെ മറ്റൊരു വശത്ത് വിള്ളൽ വീണിരുന്നു.

സജീവമായി സ്റ്റാലിനും സംഘവും



ചിത്രം∙ മനോരമ

പ്രളയ രക്ഷാപ്രവർത്തന രംഗത്ത് 3–ാം ദിവസവും സജീവമായി മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും സംഘവും. മെഡിക്കൽ ക്യാംപുകളും ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ക്യാംപുകളും സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം അവശ്യവസ്തുക്കളും വിതരണം ചെയ്തു.വില്ലിവാക്കം, മധുരവയൽ, വിരുഗമ്പാക്കം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്നു ചെന്നൈ കൊളത്തൂരിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണവും ദുരിതാശ്വാസ സഹായവും വിതരണം ചെയ്തു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായി തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണം സ്വയം കഴിച്ചുനോക്കി നല്ലതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണു വിതരണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. ചെന്നൈ കൊളത്തൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപ് സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ വിതരണത്തിനായി തയാറാക്കിയ സാമ്പാർ സാദം രുചിച്ചു നോക്കുന്നു.

