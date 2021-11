ഡാമിൽ പറന്നിറങ്ങിയത് 45000ത്തിലധികം പെലിക്കണുകൾ; വൻ ഭക്ഷ്യവേട്ട, കർഷകർ ആശങ്കയിൽ!

ശരത്ക്കാലമായതോടെ ഇസ്രയേലില്‍ നിന്ന് പെലിക്കൺ പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ ദേശാടനയാത്ര തുടങ്ങി. ഈ കൂട്ടപ്പലായനത്തില്‍ വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഇവരുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇസ്രയേലിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ്. താഴെ അലമാലകള്‍ ഒാളം വെട്ടുന്ന നീലക്കടല്‍. മേലെ തൂമഞ്ഞുമേഘങ്ങളുടെ സ്വച്ഛ സഞ്ചാരം. ഇടയില്‍ കൂട്ടത്തോടെ പറക്കുന്ന പെലിക്കൺ പക്ഷികൾ. ഇസ്രയേലിലെ ശരത്ക്കാലത്തെ മനം മയക്കും കാഴ്ചകളിലൊന്നാണിത്. ശരത്ക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പെലിക്കണുകളുടെ ദേശാടനം ആരംഭിക്കും. പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായി ശരത്ക്കാലവും വസന്തകാലവും ചെലവിട്ട് വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങും. ഇസ്രയേലിലൂടെയുള്ള പ്രയാണത്തില്‍ ഇവയുടെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം കര്‍ഷകര്‍ തടയണകളിലും ഡാമിലും വളര്‍ത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഇസ്രയേലിലെ കര്‍ഷകരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കര്‍ഷകര്‍ പേടിക്കുന്ന എരണ്ടകളുടെ ആക്രമണം പോലെയാണ് ഇസ്രയേലിലെ മത്സ്യകര്‍ഷകരുടെയും ഭയം. 45000ത്തിലധികം വരുന്ന പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഡാമിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി മീനുകള്‍ കൊക്കിലാക്കി പറന്നുപൊങ്ങും. ഈ ഭക്ഷ്യവേട്ട തടയുക ഭഗീരഥപ്രയത്നം തന്നെയാണ്. പിന്നെയുള്ള ഏക മാ‍‍ര്‍ഗം മറ്റൊരു മത്സ്യവിരുന്നൊരുക്കുക എന്നതാണ്. അതാണിപ്പോള്‍ കര്‍ഷകര്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഞാറകള്‍ക്കായി മെഡിറ്ററേനിയന്‍ തീരത്തോട് ചേര്‍ന്ന് ചെറു കുളങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ച് അതില്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ ഇടും. ഒാരോ കുളത്തിലും രണ്ടര ടണ്‍ മീന്‍. ഒന്നാന്തരമല്ല അല്‍പം ഗമ കുറഞ്ഞ മീനുകളെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുളം കണ്ടാല്‍ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന കുളങ്ങള്‍പോലെ തന്നെയിരിക്കും.

മനുഷ്യനും പെലിക്കണുകളും തമ്മില്‍ കൊമ്പുകോര്‍ക്കാതിരിക്കാനുള്ള കുറുക്കു വഴിയാണ് ഈ മീനൂട്ട്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളുടെ ആയിരം കാതമകലേക്കുള്ള ദേശാടനപ്പറക്കലിനിടെ ഇവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ജീവഹാനി സംഭവിക്കും. ശത്രുക്കള്‍ വേട്ടയാടുന്നതും താനെ തളര്‍ന്ന് വീണ് ചാകുന്നതും ഏറിവരികയാണെന്നാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. ഏതായാലും ഇസ്രയേലിന്റെ നീലാകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് പോകുമ്പോള്‍ മീനുകള്‍ നിറ‍ഞ്ഞ കുളത്തില്‍ നീരാടി ആവോളം മീന്‍ തിന്ന് വിശപ്പടക്കിയാണ് പെലിക്കൺ പക്ഷികൾ ദേശാടനം തുടരുക.

English Summary: Migrating pelicans get own reservoirs in Israel in drive to help fish farmers