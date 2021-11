ഇനിയും വൈകിയാൽ രാജ്യം കടലെടുക്കും: മുട്ടോളം കടൽവെള്ളത്തിലിറങ്ങി മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം!

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എത്രത്തോളം ഭീകരമാണെന്നും അത് രാജ്യത്തിനുയർത്തുന്ന ഭീഷണി എത്രയാണെന്നും വെളിവാക്കുന്നതിനായി ദ്വീപ് രാജ്യമായ ടുവാലുവിലെ മന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ഗ്ലാസ്ഗോവിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ടുവാലുവിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായ സൈമൺ കൊഫേ സംസാരിച്ചത് കടൽ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ടുവാലു സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിന്റെ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. ഇത് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു സൈമൺ കൊഫേയുടെ ശ്രമം. ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിൽ മുട്ടോളം കടൽവെള്ളത്തിലിറങ്ങി നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ടുവാലുവിലെ ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപുതന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഭീഷണിയിലാണ്. കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമാണെന്ന് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗം അവലംബിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.

തെക്കൻ പസിഫിക്കിലെ സ്വതന്ത്ര ദ്വീപ് രാജ്യമായ ടുവാലു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. 12000 നടുത്ത് ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും കേവലം നാലര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1993 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രതിവർഷം അര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന നിരക്കിൽ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ : കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനം സമുദ്രനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നില തുടർന്നാൽ രാജ്യമാകെ വെള്ളത്തിനടിയിലാകാൻ അധികം കാലതാമസമുണ്ടാവില്ലെന്നും ജീവൻ ർക്ഷിക്കാനായി ജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ടി വരുമെന്നും സൈമൺ കൊഫേ വ്യക്തമാക്കി.

താൻ പ്രസംഗിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം കുറച്ചുകാലം മുൻപുവരെ തെളിഞ്ഞ കരഭൂമിയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ സ്ഥലം നിലവിലെ കരഭൂമിയിൽനിന്നും 20 മീറ്ററിലധികം ദൂരത്തിലാണുള്ളത്. അതായത് രാജ്യത്തെ കരമേഖലയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഇതിനോടകംതന്നെ സമുദ്രത്തിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ദ്വീപിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങൾ മൂടപ്പെടുന്ന നിലയിലാണ്. ഇത് ടുവാലുവിന്റെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയല്ല. ആഗോളതാപനം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും എത്രയും വേഗം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന മേഖലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെയാകെ നിലനിൽപ് ഭീഷണിയിലാകും.

അതേസമയം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കാനാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ പുറന്തള്ളുന്ന കാർബണിന്റെ അളവ് കാര്യമായി കുറയ്ക്കാമെന്ന് വൻകിട കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2050 നകം സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന തരത്തിലും ചില കമ്പനികൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും കാലതാമസമെടുക്കാതെ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം നേരിടാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ടുവാലുവിനൊപ്പം പസിഫിക്കിലെ നിരവധി ദ്വീപുകൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കടലിനടിയിലാകും.

English Summary: Tuvalu minister stands in sea to film COP26 speech to show climate change