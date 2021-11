വഴിതെറ്റി മൂന്നാറിലെത്തിയ ‘വിദേശ സഞ്ചാരി’; യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്, ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ആദ്യമായി

കുഞ്ഞൻ തൊപ്പി ധരിച്ച പോലെ അൽപം ഉയർന്ന തലയുമായി മൂന്നാറിൽ കറങ്ങി നടന്ന ‘വിദേശ സഞ്ചാരി’യെ ക്യാമറയിലാക്കുമ്പോൾ അതിത്ര വലിയ സംഭവമാണെന്ന് അഡ്വ. കെ.ജി. അജയ് കുമാറോ ബാജി കുരുവിളയോ കരുതിയില്ല. അത്ര കണ്ടു പരിചയമുള്ള പക്ഷിയല്ല. അപൂർവമായി കാണുന്നതെന്നു മാത്രം കരുതി. നവംബർ 6ന് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിനു സമീപത്തു നിന്നെടുത്ത പക്ഷിയുടെ ചിത്രം മറ്റു പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇരുവരും ഞെട്ടുന്നത്. ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത് ‘യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്’, ഇന്ത്യയിലാദ്യത്തേത് എന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇ–ബേഡ് രേഖകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനു മുൻപ് യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ് എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. യൂറോപ്പിലും ആഫ്രിക്കയിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലുമാണ് സാധാരണയായി ഈ പക്ഷിയെ കാണാറുള്ളത്. തെക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ പക്ഷി സാധാരണ വരാറില്ല.

കെ.ജി.അജയ് കുമാർ

കോട്ടയത്ത് അഭിഭാഷകനാണ് ദേവലോകം അശോക് ഭവനിൽ കെ.ജി. അജയ് കുമാർ, പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് തേവരടിയിൽ ബാജി കുരുവിള. യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ് വഴി തെറ്റി മൂന്നാറിലെത്തിയെന്നാണു വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്കു പറക്കുംവഴി പക്ഷി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇത്തരം വഴിതെറ്റലുകൾ ഇടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാറ്റിന്റെ ഗതിയുൾപ്പെടെ പല ഘടകങ്ങളും ഇവയുടെ ദേശാടനത്തിനിടെ വഴി തെറ്റാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ബേഡ് കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്രവീൺ ജയദേവൻ പറഞ്ഞു. ഒറ്റയടിക്ക് വലിയ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നവയല്ല യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്. ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ പിന്നിട്ട് വിശ്രമിച്ചാണു യാത്ര.

ബാജി കുരുവിള

ഒരു പക്ഷിയെ മാത്രം കണ്ടെത്തിയതിനാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത വർഷങ്ങളിലും ബ്ലാക്ക് ക്യാപിനെ ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നു ആയിരക്കണക്കിനു കിലോമീറ്റർ വഴിമാറിയെത്തിയതിന്റെ കാരണങ്ങളറിഞ്ഞാൽ പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്കും വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ ലഭിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പക്ഷിക്കു മലയാളം പേരില്ല എന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ 541–ാം പക്ഷിയായ യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പിനു പറ്റിയൊരു മലയാളം പേരു കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷക കൂട്ടായ്മകൾ.

