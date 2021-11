‘ബ്രൗൺ റെക്ലൂസ്’ വിഷച്ചിലന്തി കടിച്ചു; കൈ മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

ഹോളിവുഡ് താരം അലക് ബാൾഡ്വിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം റസ്റ്റിന്റെ ചിത്രീകരണ ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി അപകടങ്ങൾക്ക് തുടർക്കഥയാവുകയാണ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ചലച്ചിത്രത്തിലെ ഒരു രംഗം പരിശീലിക്കുന്നതിനിടെ താരത്തിന്റെ തോക്കിൽ നിന്നു വെടിയേറ്റ് ഛായാഗ്രാഹക ഹലീന ഹച്ചിൻസ് മരണപ്പെട്ടത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സംവിധായകനും പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതേ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് പിന്നണി പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലന്തി വിഷബാധയേറ്റ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്.

ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ഷൂട്ടിങ് സൈറ്റിൽവച്ച് ലാംപ് ഓപ്പറേറ്ററായ ജയ്സൺ മില്ലർ എന്ന വ്യക്തിയെയാണ് വിഷചിലന്തി കടിച്ചത്. ഛായാഗ്രാഹകയുടെ മരണത്തോടെ ചിത്രീകരണം നിലച്ച സൈറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ബ്രൗൺ റെക്ലൂസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചിലന്തിയാണ് ജയ്സണെ കടിച്ചത്. വിഷബാധയേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചിപ്പിരുന്നു.

എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില വഷളാവുകയായിരുന്നു. കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് രക്തചംക്രമണം കൃത്യമായി നടക്കാത്തത് മൂലം കോശങ്ങൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാകുന്ന നെക്രോസിസ് എന്ന അവസ്ഥയും രക്തദൂഷണം അഥവാ സെപ്സിസും ഇദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു. അണുബാധ തടയുന്നതിനായി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി സർജറികൾക്കും ജെയ്സൺ മില്ലർ വിധേയനായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചികിത്സകൾ ഫലം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് അണുബാധ പടരാതിരിക്കാനായി കൈ മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കൈമുറിച്ചു കളയാതെ ജയ്സണെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വകയില്ലെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ജയ്സണു വേണ്ടി ഫണ്ട്റൈസിങ് ക്യാംപെയ്നും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വടക്കൻ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വിഷമേറിയ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബ്രൗൺ റെക്ലൂസ് സ്പൈഡറുകൾ. ആറ് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 20 മില്ലിമീറ്റർവരെ വലുപ്പമാണ് ഇവയ്ക്ക് സാധാരണയായി ഉള്ളതെങ്കിലും ചിലതിന് അധികം വലുപ്പം വയ്ക്കാറുണ്ട്. തവിട്ടുനിറത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വകഭേദങ്ങളിലും കറുപ്പുകലർന്ന ചാര നിറത്തിലുമൊക്കെ ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നു. ഫിഡിൽബാക്ക് സ്പൈഡർ, വയലിൻ സ്പൈഡർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലും ഇവ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ ഇവയെ കണ്ടെത്തുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല. എന്നിട്ടും ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഇത്തരമൊന്നിനെ കണ്ടതിന്റെയും അപകടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിന്റെ അമ്പരപ്പിലാണ് സഹപ്രവർത്തകർ.

English Summary: Rust Crew Member Hospitalized, Doctors Trying to 'Save His Arm from Amputation' After Spider Bite