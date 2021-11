2000 കിലോ ഭാരം, 180 വർഷം പഴക്കം; അംബാനി വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് അപൂർവ ഒലീവ് മരങ്ങൾ!

Grab Image from video shared on Twitter by P Pavan