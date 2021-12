ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 1000 മില്ലിമീറ്റർ കടന്ന് തുലാമഴപ്പെയ്ത്ത്; 9 ന്യൂന മർദങ്ങൾ, 2 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ!

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മിന്നലിനും ഇടിക്കുമൊപ്പമുള്ള മഴയെന്ന പതിവു മാറ്റി തുലാവർഷം ഇക്കുറി തകർത്തു പെയ്തപ്പോൾ പിന്നിട്ടത് പുതിയ റെക്കോർഡ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തുലാമഴ 1000 മില്ലിമീറ്റർ പെയ്തു. ഇന്നു രാവിലെ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 1004.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ഇതുവരെ ലഭിച്ചു. 2010ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 822.9 മില്ലിമീറ്റർ മഴയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഇത്തവണ മറികടന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് തുലാമഴ ശരാശരി 462.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണു തുലാ വർഷത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. 116 % അധിക മഴയാണ് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള മഴ തുലാവർഷക്കണക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ജില്ലയിലും തുലാ വർഷ കാലത്ത് 600 മില്ലി മീറ്റർ പോലും മഴ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ദീർഘകാല ശരാശരി കണക്കാക്കിയാൽ 589.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചിരുന്ന കൊല്ലത്താണു കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നത്. പത്തനംതിട്ട 563 മില്ലിമീറ്റർ, ആലപ്പുഴ 543 മില്ലിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ദീർഘകാല ശരാശരി. 2020ലെ തുലാവർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 26 % മഴ കുറവാണു ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ കാലവർഷത്തിലും 16 % മഴ കുറവായിരുന്നു. 2049.2 മില്ലിമീറ്റർ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പെയ്തത് 1718.8 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം.

∙ 3500 മില്ലിമീറ്റർ കടന്ന് വാർഷിക മഴ

2018ന് ശേഷം ഇത്തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത്‌ വാർഷിക മഴ 3500 മില്ലിമീറ്റർ മറികടക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 3589.3 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച വർഷങ്ങളിൽ 6–ാം സ്ഥാനമാണ് 2021ന്. 1901 മുതലുള്ള 121 വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇത് പത്താം തവണ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ 3500 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നു കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ രാജീവൻ എരിക്കുളം പറഞ്ഞു. സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് 3521.3 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ച 2007ലാണ്, പ്രളയ വർഷമായ 2018 ൽ ലഭിച്ചത് 3519 മില്ലിമീറ്റർ. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷം 1961 ആണ്. 4257.8 മില്ലിമീറ്ററാണ് അന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1924ലും 4000 മില്ലിമീറ്ററിലേറെ മഴ ലഭിച്ചു.

∙ പത്തനംതിട്ടയിൽ 191 % മഴ കൂടുതൽ

സംസ്ഥാനത്ത് തുലാമഴ 1000 മില്ലിമീറ്റർ പിന്നിടുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അത് 1641.6 മില്ലിമീറ്ററാണ്. 563 മില്ലിമീറ്റർ മഴയിൽ നിന്ന് 191 % അധിക മഴ. 112 % അധിക മഴയുമായി കൊല്ലത്ത് 1247.3 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ശരാശരിയിൽ നിന്ന് 20 %ൽ അധികം മഴ ലഭിച്ചാൽ അധിക മഴയായും 60 %ൽ കൂടുതൽ ലഭിച്ചാൽ വളരെ കൂടിയ അളവിലുള്ള മഴയായും കണക്കാക്കും. ആ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും 60 ശതമാനത്തിലേറെ മഴ ലഭിച്ചു. അധികമഴ ശതമാനക്കണക്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ലഭിച്ചത് ആലപ്പുഴയിലാണ്, 68 %. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിലേറെ മഴ ലഭിച്ചു. കാസർകോട് 150 %, കണ്ണൂർ 141 %, കോഴിക്കോട് 138 %, കോട്ടയം 134 %, ഇടുക്കി 124 %, കൊല്ലം 112 %, പാലക്കാട് 110 %, എറണാകുളം 105 % എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇരട്ടിയിലേറെ മഴ ലഭിച്ചു.

∙ 9 ന്യൂന മർദങ്ങൾ; 2 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ

ചുഴലിക്കാറ്റ് സീസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുലാവർഷ സീസണിൽ( ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ ) ഇത്തവണ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കുറവ്. സീസണിൽ ഇതുവരെ 9 ന്യൂന മർദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചത് 2 എണ്ണം മാത്രം. ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് നിന്ന് അകലെ അറബികടലിൽ രൂപപ്പെട്ട്( സെപ്റ്റംബർ 30-ഒക്ടോബർ 4) ഒമാൻ തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റും ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ജൊവാദും. ജൊവാദ് ആന്ധ്ര– തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരത്തെത്തി ബംഗാൾ ഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങാനാണു സാധ്യത. 2017ൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്( ഓഖി ) മാത്രമാണ് തുലാവർഷ സീസണിൽ രൂപപ്പെട്ടത്.

ഈ വർഷം ഇതുവരെ ആകെ 4 ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് ഇതുവരെ രൂപപ്പെട്ടത്. മെയ്‌ മാസത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടു സൗരാഷ്ട്ര തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച ടൗട്ടെ ( മേയ്‌ 14-19), മേയ്‌ 23-28 വരെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടു ഒഡിഷ തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച 'യാസ്' ചുഴലിക്കാറ്റ്, സെപ്റ്റംബർ 24-28 വരെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട് ആന്ധ്രാ തീരത്ത് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച ഗുലാബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നിവയാണ് ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കൂടാതെ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. സാധാരണയായി പ്രീ മൺസൂൺ സീസണായ ഏപ്രിൽ, മേയ്‌ , കൂടാതെ ജൂൺ ആദ്യവാരം. തുലാവർഷം സീസൺ ( ഒക്ടോബർ -ഡിസംബർ ) മാസങ്ങളിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കൂടുതലായി രൂപപ്പെടാറുള്ളത്. ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ മഴയുണ്ടാകും. തുടർന്ന് മഴ കുറയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ നിഗമനം.

∙ ഈ വർ‍ഷം മഴ ഇതുവരെ

ജനുവരി– ഏപ്രിൽ : 114.1 മില്ലിമീറ്റർ

മാർച്ച് – മേയ് : 750.9 മില്ലിമീറ്റർ

ജൂൺ–സെപ്റ്റംബർ : 1718.8 മില്ലിമീറ്റർ

ഒക്ടോബർ – ഡിസംബർ(4) : 1004.5 മില്ലിമീറ്റർ

English Summary: A new record for Kerala in northeast monsoon