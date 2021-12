കോവിഡിൽ നിന്നു ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കടൽപ്പായൽ; ‘ഉൾവൻ’ കോവിഡിനെ തുരത്തുമോ?

കോവിഡ് ഭീഷണിയിൽനിന്നു ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കടൽപായൽ സഹായകമാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ഉൾവ എന്ന കടൽ പായലിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഉൾവൻ എന്ന പോളി സാകറൈഡ് രാസതന്മാത്രയ്ക്കാണ് കോവിഡിനെ തുരത്താൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ വാദിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിലെ പ്രശസ്തമായ ടെൽ അവീവ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണ സംഘമാണ്‌ പഠനത്തിനുപിന്നിൽ. ‘വാക്‌സീനുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്നത് മൂലം ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് കോവിഡിനെതിരെ പ്രതിരോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് കടൽപായലിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മരുന്ന് സഹായകമാകും. നിലവിൽ ഈ ഗവേഷണം ശൈശവ ദിശയിലാണ്‌. പക്ഷേ ഭാവിയിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു മരുന്നിന്റെ നിർമാണത്തിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചേക്കും. അതുവഴി, കോവിഡ് മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നത് തടയാനാകും’.- ടെൽ അവീവ് സർവകലാശാലയിൽ ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രഫ. അലക്സാണ്ടർ ഗോൾഡ്‌ബർഗ് പറഞ്ഞു. ഗവേഷണ ഫലം പീയർ ജെ എന്ന റിസർച് ജേർണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മേൽപറഞ്ഞ കടൽപായലിൽ എട്ടു വർഷമായി ഗോൾഡ്‌ബർഗ് ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഭക്ഷ്യസംസ്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ, ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ വികസിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ ശ്രമം. എന്നാൽ കടൽപായലിനു വൈറസ് വിരുദ്ധ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നു താമസിയാതെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ഇവർ ഈ സവിശേഷതകളിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തി. അപ്പോഴാണ് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന സാധ്യത ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് തോന്നിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിസർച്ച് നടത്താനുള്ള ഫണ്ട് ഇവർക്ക് ഇസ്രയേലിൽനിന്നു ലഭിച്ചില്ല. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ചുമതല ഇസ്രയേൽ ബയോളജിക്കൽ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് സർക്കാർ ഏൽപിച്ചിരുന്നത്.

Image Credit: Shutterstock

സീ ലെറ്റുസ് എന്ന്‌ അറിയപ്പെടുന്ന ഉൾവ കടൽപായൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. ജപ്പാൻ, ന്യൂസീലൻഡ്, ഹവായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിനായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉൾവൻ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇസ്രയേലിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത് യുഎസിലെ അലബാമയിലുള്ള ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് കോവിഡിനെതിരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നു തെളിഞ്ഞത്. ഉൾവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവകോശങ്ങളെ കോവിഡ് ആക്രമിക്കുന്നില്ലെന്നു പരീക്ഷണം വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഉൾവനിലെ ഏത് ജൈവ രാസവസ്തുവാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്ന് ഇനിയും വെളിവായിട്ടില്ല. അതു കണ്ടെത്തണം. മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തണം. മരുന്ന് പൂർണ ഫലപ്രാപ്തിനേടാൻ സമയം എടുക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

English Summary: A natural substance extracted from marine algae prevents infection of cells with the Corona virus