അടുത്ത ആഴ്ച ഭൂമിക്കരികിലേക്കെത്തുന്നത് 35000 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഛിന്നഗ്രഹം!

4660 നീരിയസ്! കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ അന്തർവാഹിനിയുടെ പേരാണെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും ആളൊരു ഛിന്നഗ്രഹമാണ്. വെറും ഛിന്നഗ്രഹമല്ല, ഒരു കോടീശ്വരൻ! 35000 കോടി രൂപ വിലപിടിപ്പുള്ള ഇരുമ്പ്, കോബാൾട്, നിക്കൽ ലോഹനിക്ഷേപവും മറ്റു ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളും ഈ ഛിന്നഗ്രഹത്തിലുണ്ടെന്നു ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ അസ്ട്രാബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മുട്ടയുടെ ആകൃതിയുള്ള, 330 മീറ്റർ നീളമുള്ള നീരിയസ് അടുത്തയാഴ്ച ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നാസ പറയുന്നു. ഭൂമിയോടു സാമീപ്യം പുലർത്തുന്ന വസ്തുക്കളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നീയർ എർത്ത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഛിന്നഗ്രഹം, പക്ഷേ ഭൂമിക്ക് യാതൊരു ഭീഷണിയും നിലവിൽ ഉയർത്തുന്നില്ലെന്നും നാസ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡിസംബർ 11 നാകും നീരിയസ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുക. മണിക്കൂറിൽ 23,700 കിലോമീറ്ററാകും അപ്പോൾ അതിന്റെ വേഗം. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദൂരത്തിലാകും നീരിയസ് അപ്പോൾ എത്തുക. എങ്കിലും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന്റെ 10 മടങ്ങുണ്ടാകും നീരിയസും ഭൂമിയും തമ്മിൽ. ഛിന്നഗ്രഹം നാസയുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഗൈയ എന്ന ഗ്രീക്ക് ദേവതയുടെ പുത്രനായ ദേവൻ നീരിയസിന്റെ പേരാണ് ഛിന്നഗ്രഹത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

1982 ൽ ആണ്‌ നീരിയസിനെ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്ത് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഛിന്നഗ്രഹം പത്തു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഭൂമിക്കരികിലെത്തും. ഈ സവിശേഷത മൂലം ജാപ്പനീസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ജാക്സ തങ്ങളുടെ ഹായബൂസ പേടകം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഛിന്നഗ്രഹത്തിൽ നിന്നു സാംപിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം പിന്നീട് 25143 ഇതോക്കാവ എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തെ ലക്ഷ്യമിടുകയായിരുന്നു ജാക്സ. നീരിയസ് അടുത്ത തവണ ഭൂമിക്കരികിൽ എത്തുന്നത് 2031ൽ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2051 ലും. എന്നാൽ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുക 2060 ൽ ആയിരിക്കും. ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന്റെ മൂന്നു മടങ്ങ് ദൂരത്തിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നീരിയസ് എത്തുക.

നിലവിൽ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോക ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹായബൂസ ഇത്തരം ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു. അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മാസം കലിഫോർണിയയിൽനിന്നു യാത്ര തിരിച്ച ഡാർട്ട്, ഛിന്നഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യമാണ്. 23 ലോങ് മാർച്ച്‌ 23 റോക്കറ്റുകളെ ബന്നു എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇടിപ്പിച്ച് അതിനെ തകർക്കാൻ ചൈനയും പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഛിന്നഗ്രഹമേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2060ൽ നീരിയസിൽ ഖനനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോക ബഹിരാകാശ രംഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

