ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നീളത്തിലുള്ള വിചിത്ര വെളിച്ചം; ആശങ്കയോടെ പ്രദേശവാസികൾ, വിഡിയോ!

ആകാശത്ത് വിചിത്ര വെളിച്ചം കണ്ടതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് പഞ്ചാബിലെ പത്താൻകോട്ടുകാർ. നേർരേഖയിൽ മിന്നിയ വെളിച്ചം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്നത് പ്രദേശവാസികളിൽ ഭീതിയുണർത്തി.. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെയാണ് വിചിത്രമായ ആകാശക്കാഴ്ചയുണ്ടായത്. വളരെ വേഗത്തിലാണ് പ്രകാശം ആകാശത്തിലൂടെ നീങ്ങിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ വ്യക്തമാക്കി. തീക്ഷ്ണമായ പ്രകാശം ഇത്തരത്തിൽ ആകാശത്ത് കണ്ടത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പ്രതിഭാസം 5 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നു. പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

ഈ വർഷമാദ്യം ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഡിലും സൗരാഷ്ട്രയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം വിചിത്ര വെളിച്ചം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.ഇതിനു പിന്നിലെന്താണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇതുവരെ ഗവേഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനൊപ്പം പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദവും കേട്ടിരുന്നു. അതേസമയം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഉപഗ്രഹം കടന്നുപോകുന്നതാവാം ഇതെന്നാണ് ഗുജറാത്തിലെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ നരോത്തൻ സഹോയുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Mysterious Lights In The Sky Puzzle Residents In Punjab City