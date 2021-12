എയർപോർട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭീമൻ ചിലന്തികൾ, പാറ്റകൾ, തേളുകൾ; കണ്ടെത്തിയത് അനധികൃത ജീവിക്കടത്ത്

തെക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം കൊളംബിയയിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നൂറുകണക്കിനു ടരാന്റുല ചിലന്തികൾ, ഭീമൻ പാറ്റകൾ, തേളുകൾ എന്നിവയുമായി ജർമൻ സ്വദേശികൾ പിടിയിലായി. മതിയായ പേപ്പറുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അധികൃതർ നടത്തിയ വിശദ പരിശോധനയിലാണ് ഈ ജീവികളെ കിട്ടിയത്. ഇവയെ കൊളംബിയൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ആദ്യ ഘട്ട അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം കാട്ടിലേക്കു തിരികെ വിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കൊളംബിയൻ തലസ്ഥാനം ബൊഗോട്ടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എൽ ഡൊറാഡോ എയർപോർട്ടിലാണു ജീവികളെ കിട്ടിയത്. വലിയ ലഗേജുമായി വന്ന ജർമൻ സ്വദേശികളുടെ ബാഗിൽ അവസാനനിമിഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു ജീവികളെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുന്നൂറിലധികം പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്‌നറുകളിലായാണു ജീവികളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതു കണ്ടെത്തിയ കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 309 ജീവികളെ ഇവരുടെ ബാഗേജിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിൽ 200 എണ്ണവും ടരാന്റുല ചിലന്തികളാണ്. സാധാരണ പാറ്റകളേക്കാൾ ഏറെ വലുപ്പമുള്ള (ഏകദേശം കൈപ്പത്തിയുടെ വലുപ്പമുള്ള) ജയന്റ് കോക്രോച്ചുകളെന്ന പാറ്റകളെയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ ജീവികളുടെ മുട്ടകളും ഇവരുടെ കൈയിൽ നിന്നു കണ്ടെടുത്തു. കൊളംബിയയിലെ സാൻ ലൂയിസ് ഡി ഗകേനോ എന്ന കാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവയെ വിദേശികൾ പിടിച്ചതെന്നും കൊളംബിയൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ജന്തു ഗവേഷണത്തിനായാണു തങ്ങൾ ഇവയെ പിടിച്ചതെന്നും നിയമപ്രകാരം ഇതു കുറ്റകരമല്ലെന്നും ജർമൻകാർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ അനുവാദമില്ലാതെ പിടിച്ചതിനാലും കള്ളക്കടത്തു നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനാലും ഇതു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ തന്നെ വരുമെന്നു കൊളംബിയൻ സർക്കാരും പറഞ്ഞു. വിനോദത്തിനായി ടരാന്റുല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ വളർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിൻമടങ്ങായിരിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഈ ജീവികൾക്ക് നല്ല ആവശ്യക്കാരുമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ വൻകരകളിലെ കാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരം ജീവികളെ പിടിച്ചു കടത്തുന്ന അനധികൃത ബിസിനസ് വളരെ സജീവവുമാണ്. ഇതു കൂടാതെ ആനക്കൊമ്പുകൾ, ഈനാംപേച്ചികൾ, ഉരഗങ്ങൾ, ഈൽ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയും നല്ലരീതിയിൽ കള്ളക്കടത്തുനടത്തുന്നുണ്ടെന്നു രാജ്യാന്തര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

