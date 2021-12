കെട്ടുകഥയല്ല, യഥാർഥ ‘മോബി ഡിക്’; അത്യപൂർവ തിമിംഗലം ജമൈക്കയിൽ, അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ!

ഹെർമൻ മെവില്ലെ രചിച്ച മോബി ഡിക്ക് എന്ന ക്ലാസിക് നോവൽ വായിച്ചവരാരും മോബി ഡിക്കിനെ മറക്കില്ല. തിമിംഗല വേട്ടയുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണു മോബി ഡിക്. സ്പേം തിമിംഗല വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വെള്ളത്തിമിംഗലം. ചാരനിറത്തിൽ അരണ്ട പുള്ളികളോടെയുള്ള ശരീരമുള്ള സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾ തന്നെ അപൂർവമായി മാത്രം വെട്ടപ്പെടുന്നവയാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ തന്നെ അത്യപൂർവ ഇനമാണ് വെള്ള സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾ. കണ്ടുകിട്ടാൻ വളരെ പാടുള്ള തിമിംഗലങ്ങൾ.

എന്നാൽ ഇതാ, ജമൈക്കൻ തീരത്തിനു സമീപം ഒരു തൂവെള്ള സ്പേം തിമിംഗലത്തെ കണ്ടെത്തിയെന്നു വാർത്ത. നോവലിലെ മോബി ഡിക്കിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു തിമിംഗലം. ഇതുവഴി പോയ ഡച്ച് എണ്ണക്കപ്പലായ കോറൽ എനർജൈസിലെ ക്യാപ്റ്റനും നാവികരുമാണ് തിമിംഗലത്തെ കണ്ടത്. ഇവർ പകർത്തിയ വിഡിയോ ഇപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും വൈറലായി. ല്യൂസിസം, ആൽബിനിസം എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമൊരു ശാരീരികാവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോഴാണു സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾ വെള്ളനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.ഇവയെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്നതിനാൽ ഇവയുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച ശരിയായ കണക്കുകളൊന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൈയിലില്ല.

ആറുവർഷം മുൻപാണ് ഇതിനു മുൻപ് വെളുത്ത സ്പേം തിമിംഗലത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. 2015ൽ ഇറ്റാലിയൻ ദ്വീപായ സാർദീനിയയ്ക്കു സമീപമായിരുന്നു ഇത്. ഹെർമൻ മെവില്ലെ മോബി ഡിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 170 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസരത്തിലാണ് വെള്ളത്തിമിംഗലത്തെ കണ്ടതെന്നത് യാദൃശ്ചികം.1851 നവംബർ 14ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നോവൽ ഹെർമൻ മെവില്ലെ മരിക്കുന്നത് വരെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടന്നു. എന്നാൽ മെവില്ലെയുടെ മരണശേഷം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നോവലിന് ആരാധകരേറെയുണ്ടാകുകയും ചൂടപ്പം പോലെ കോപ്പികൾ വിറ്റുപോകുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലിഷ് കവിയായ ഡി.എച്ച്. ലോറൻസ് കടൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കൃതിയെന്നാണു മോബി ഡിക്കിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പെക്വോഡ് എന്ന കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ അഹാബ് ആഴക്കടലിൽ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിമിംഗലമാണ് മോബി ഡിക്ക്. അത്തരമൊരു വേട്ടയിൽ മോബി ഡിക്ക് അഹാബിന്റെ കപ്പലിനെ ആക്രമിക്കുകയും അയാളുടെ കാൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതെത്തുടർന്ന് എങ്ങനെയും മോബിയെ കണ്ടെത്തുമെന്നും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നും അഹാബ് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള അഹാബിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണു നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം. നോവലെഴുതുന്നതിനു മുൻപ് തിമിംഗല വേട്ടയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ കടലിന്റെ പ്രമേയം തനിമ ചോരാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ മെവിലിനു കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഈ നോവലിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ നോവലിൽ മോബി ഡിക്കിനെ വെള്ളത്തിമിംഗലമായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇന്നും സാഹിത്യ വിചക്ഷണൻമാർ ചർച്ചചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്.

വെള്ളത്തിമിംഗലത്തിന്റെ അപൂർവത കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നില്ല ഇതെന്നും മറിച്ച് വായനക്കാരുടെ മനസ്സി‍ൽ പെട്ടെന്നൊരു വിഷ്വൽ സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു മെവില്ലെയുടെ ശ്രമമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മോബി ഡിക് എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തിമിംഗല വേട്ട വ്യാപകമായിരുന്നു. തിമിംഗലത്തിന്റെ ബ്ലബർ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എണ്ണ അക്കാലത്ത് ദീപങ്ങളിലും മറ്റുമുപയോഗിക്കാനായി വൻ പൊതുജനാവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഉത്പന്നമായിരുന്നു. ഇതിനായി സാഹസികർ വൻതോതിൽ തിമിംഗലങ്ങളെ വേട്ടയാടി. സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളുടെ എണ്ണയ്ക്ക് നിലവാരം കൂടുതലായിരുന്നതിനാൽ ഇവയായിരുന്നു വേട്ടക്കാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പിൽക്കാലത്ത് തിമിംഗല എണ്ണയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞതോടെ വേട്ടയും കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്നും സമുദ്രമലിനീകരണവും കപ്പലപകടങ്ങളും നിമിത്തം ഒട്ടേറെ സ്പേം തിമിംഗലങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട്.

