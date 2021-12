ഒരു വഴി മരത്തിനു ‘വഴി’മാറിയപ്പോൾ; മരമുത്തശ്ശിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൈകോർത്ത് നാട്ടുകാർ

ഒരു മരത്തിനു വേണ്ടി റോഡിന്റെ അലൈൻമന്റ് മാറ്റുമോ? എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒത്തു പിടിച്ചാൽ നടക്കുമെന്നു തന്നെ കാസർകോടുകാർ പറയും. വഴിയരികിലെ മര മുത്തശ്ശിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാട്ടുകാർ കൈകോർത്തപ്പോൾ സീതാംഗോളിയിൽ കെഎസ്ടിപി റോഡ് രൂപരേഖ മാറ്റി. അനാവശ്യ സമരങ്ങളോ സംഘർഷങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നിയമപരമായി തന്നെ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണെന്ന് പെർണയിലെ നാട്ടുകാർ തെളിയിച്ചു.

പെർണയിലെ ഭീമൻ മാവ്

മാവ് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പ്ലക്കാർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ

കുമ്പള–ബദിയടുക്ക–മുള്ളേരിയ റോഡിൽ സീതാംഗോളിക്കു സമീപം പെർണയിലാണ് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള മാവ് നിൽക്കുന്നത്. കെഎസ്ടിപി റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുറിച്ചു നീക്കേണ്ട മരങ്ങൾക്കു നമ്പരിട്ടു. 7 മീറ്ററിൽ നിന്നു 10 മീറ്ററായി വീതി കൂട്ടുമ്പോൾ റോഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ വന്മരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട സ്ഥിതിയായി. ഇതോടെയാണു നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടത്. മുറിച്ചു നീക്കാൻ ആർ–411 എന്ന നമ്പരിട്ട മാവിന് 200 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. വനംവകുപ്പ് സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗവും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. മരം മുറിക്കുന്നതിന് വനംവകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയില്ല. വഴിയരികിലെ ഏറെ പഴക്കമുള്ള മാവിൽ റോഡു പണിയുടെ ഭാഗമായി കോടാലി വീഴുമെന്നായപ്പോളാണ് മരമുത്തശ്ശിക്കായി നാട്ടുകാർ കൈകോർത്തത്. പരാതികളെല്ലാം ഔദ്യോഗികമായി നൽകി. കുമ്പള– മുള്ളേരിയ റോഡ് വീതി കൂട്ടാനെത്തിയ കെഎസ്ടിപി അധികൃതർ റോഡിന്റെ ഒടുവിൽ അലൈൻമന്റ് മാറ്റാൻ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ സീതാംഗോളി പെർണയിൽ മരത്തിനു മുന്നിൽ ‘വഴി’ മാറി.

കെഎസ്ടിപിക്കും അധിക ചെലവില്ല

റോഡിന്റെ അലൈൻമന്റ് മാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ കെഎസ്ടിപി അധികൃതർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു സ്ഥാപിച്ച ബാനർ

മരം നിൽക്കുന്നതിന്റെ എതിർഭാഗത്ത് റോഡ് നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലമുള്ളതിനാൽ സൂറംബയൽ പെർണയിലെ മരം മുറിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി കുമ്പള–മുള്ളേരിയ റോഡ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. മറ്റു പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളും കാസർകോട് ബേഡേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയും ആവശ്യങ്ങൾക്കു പിന്തുണ നൽകി. റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ രൂപരേഖയ്ക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതു മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്ടിപിക്കു നാട്ടുകാർ നിവേദനം നൽകി.



ഒടുവിൽ റോഡിന്റെ മധ്യ ഭാഗം മാറ്റി നിശ്ചയിച്ച് കെഎസ്ടിപി പുതിയ രൂപരേഖ തയാറാക്കി. മരത്തിന്റെ പഴക്കം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു പുതിയ തീരുമാനം. മരം നിൽക്കുന്നതിന്റെ എതിർഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കും വിധമാണു പുതിയ രൂപരേഖ. റോഡിന്റെ ദൂരം കൂടുന്നുമില്ല. അലൈൻമന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതു മൂലം കെഎസ്ടിപിക്കും അധിക ചെലവില്ല. തലമുറകൾക്കു തണലും ഫലങ്ങളുമേകാൻ നാട്ടുമാവ് ഇനിയും വഴിയരികിലുണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണു നാട്ടുകാർ.

മാവ് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പ്ലക്കാർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ

English Summary: Residents protest against tree felling for road widening in Kasargod