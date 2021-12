ലോകമെമ്പാടും മരങ്ങൾ മുറിച്ചുനീക്കുന്നതിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. മരങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപിനു തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. എന്നാൽ ഇതിനിടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ അധികൃതർ. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമല്ലേ? എന്നാൽ വെറുതെയങ്ങ് മുറിച്ചുകളയുകയല്ല കേട്ടോ. അതിന് വ്യക്തമായ കാരണവുമുണ്ട്. നാടിനാകെ ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം മരമാണ് മുറിച്ചുകളയാൻ ഭരണകൂടം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

പൈറസ് കാലെറിയാന എന്ന് ശാസ്ത്രനാമമുള്ള കാലെറി പിയർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മരങ്ങളാണ് അമേരിക്കക്കാർക്ക് തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കക്കുള്ള മെയ്നിലാണ് ഇവ മുറിച്ചുകളയുന്നതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. കാലെറി പിയർ മരങ്ങൾ പൂത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന രൂക്ഷമായ ഗന്ധമാണ് ഇതിനു കാരണം. അഴുകിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധവുമായാണ് പലരും ഇതിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധത്തെ ഉപമിക്കുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മരത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടി മൂക്കുപൊത്താതെ നടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ.

നിറയെ വെളുത്ത പൂക്കളുമായി കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏറെ ഭംഗിയുള്ള ഈ പിയർ മരങ്ങൾ ഇതിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ ധാരാളമാളുകൾ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ശല്യമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകളയാൻ തയാറാക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലമായി മറ്റേതെങ്കിലും അഞ്ച് മരങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് ഭരണകൂടം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിൽ ഇത്തരം മരങ്ങൾ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുടെ സ്വദേശം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി അമേരിക്കയിൽ എത്തിയതാണിവ. എന്നാൽ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടതോടെ ഇവയുടെ എണ്ണം അമേരിക്കയിൽ ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചു. വലിയതോതിൽ ഇവ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ബ്രാഡ്ഫോർഡ് പിയർ എന്ന പേരിൽ ഇവ പ്രശസ്തമായി. അപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയുടെ തനത് പിയർ മരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രാഡ്ഫോർഡ് പിയർ മരങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇവയുടെ എണ്ണം ഇത്തരത്തിൽ വർധിക്കുന്നത് മറ്റു മരങ്ങളും ചെടികളും വളരുന്നതിന് തടസ്സമാകുമെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവ വളർത്തുന്നത് നിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സൗത്ത് കാരലൈന ഭരണകൂടം. എന്നാൽ ഇവയുടെ എണ്ണം മെയ്നെയിൽ താരതമ്യേന കുറവാണ്.എന്നാലും ദുർഗന്ധംമൂലം നാട്ടുകാർക്ക് വഴി നടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയായതിനാലാണ് ഇവ മുറിച്ചുകളയാൻ ഭരണകൂടം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary: US: States Are Offering Big Rewards For The Removal Of Stinky Pear Trees