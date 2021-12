സ്വർണത്തിലേക്കു ‘വഴിവെട്ടിയ’ ഹൈവേ; സ്വർണമൊഴുകുന്ന ആമസോൺ നദികൾ, ദുരന്തകഥ!

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സ്വർണമൊഴുകുന്ന നദിയുടെ കൈവഴികളാണെന്നേ തോന്നൂ. 2020 ഡിസംബർ 24നാണ് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ (ഐഎസ്എസ്) ഗവേഷകരിലൊരാൾ ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത്. പെറുവിലെ ആമസോൺ കാടുകളുടെ ഭാഗമായ മാദ്രെ ദെ ദിയോസ് എന്ന മേഖലയ്ക്കു മുകളിൽനിന്നെടുത്തതായിരുന്നു ചിത്രം. ബോളീവിയയും ബ്രസീലും അതിരിടുന്ന പ്രദേശമാണിത്. ആകാശത്തുനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ തിളക്കമാർന്ന ചിത്രമായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ കണ്ണീരിന്റെ തിളക്കമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അത്. പെറുവിലെ ആമസോൺ കാടുകളിൽ അനധികൃതമായി ഇന്നും തുടരുന്ന സ്വർണഖനനത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു തിളക്കമായി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. സ്വർണത്തിനു വിലയേറിയതോടെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഞ്ഞലോഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഖനനം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏറെയും അനധികൃതവുമായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും അനധികൃത ഖനനം നടന്നത് ആമസോണിനോടു ചേർന്നായിരുന്നു.

കണ്ണടച്ച് സർക്കാർ

ആമസോണിൽ സ്വർണഖനികളുണ്ടെന്ന കാര്യം നേരത്തേ വ്യക്തമായതാണ്. എന്നാൽ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഖനിക്കമ്പനികള്‍ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പെറുവിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളോടു ചേർന്നുതന്നെയാണ് അനധികൃത ഖനന കേന്ദ്രങ്ങളും. തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായാണു പലയിടത്തും ഖനനം. ഇതിനായി പ്രത്യേക കോളനികൾ വരെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. മാഫിയസിനിമകളിലേതു പോലെയാണ് അവിടെ ജീവിതം. ഗൺ ഫൈറ്റും ചൂതാട്ടവും വേശ്യാലയങ്ങളും വരെയായി ഓരോ അനധികൃത ഖനിക്കു ചുറ്റും അനേകായിരം ചെറു കോളനികൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ‌‌

റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഖനി വ്യവസായ കേന്ദ്രമായും മാദ്രെദെ ദിയോസ് മാറി. പെറുവിലെ സർക്കാരാകട്ടെ ഇതു കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു. പലയിടത്തും സ്വർണത്തിനായി കുഴിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു. അവിടെയെല്ലാം സ്വർണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വൻതോതിൽ ഖനനത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായുണ്ടാക്കിയ കുഴികളിൽ ഇപ്പോഴും സ്വർണത്തിന്റെ അംശം കാണാം. അതിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയുണ്ടായ തിളക്കമാണ് ഐഎസ്എസിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ ആമസോൺ നദിയുടെ കൈവഴികളിലെ സ്വർണത്തിളക്കമായി തോന്നിപ്പിച്ചത്.

സ്വർണത്തിലേക്കു ‘വഴിവെട്ടിയ’ ഹൈവേ

സ്വർണവേട്ടയോടെ പ്രദേശത്തെ വനങ്ങളും വ്യാപകമായി വെട്ടിനശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മെർക്കുറിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതോടെ മേഖലയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളും മലിനപ്പെട്ടു. 2011ൽ തെക്കൻ ഇന്റർഓഷ്യാനിക് ഹൈവേ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി തുറന്നതോടെയാണ് പെറുവിലേക്ക് സ്വർണക്കടത്തുകാർക്കു കടന്നു കടറാൻ വലിയ അവസരമൊരുങ്ങിയത്. ബ്രസീലിനും പെറുവിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരേയൊരു റോഡിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ടൂറിസത്തിന്റെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും വികസനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൈവേ വഴി സംഭവിച്ചത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ വൻതോതിലുള്ള നശീകരണവും.

മക്കാവു പക്ഷികൾ, പലതരം കുരങ്ങുകൾ, ജാഗ്വാറുകൾ, അപൂർവ ചിത്രശലഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാൽ സമ്പന്നവുമായിരുന്നു മാദ്രെ ദെ ദിയോസ് പ്രദേശം. ഇതിനു സമീപത്തെ ടാംപോപട്ട നാഷനൽ റിസർവ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഖനന നിരോധിത മേഖലകളായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാദ്രെ ദെ ദിയോസിനെ മാത്രം രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായില്ല. അതോടെ പ്രദേശം മരമില്ലാത്ത, വിഷജലം നിറഞ്ഞ മാലിന്യമേഖലയായി മാറുകയും ചെയ്തു. 2018ൽ മാത്രം പെറുവിലെ ആമസോണ്‍ മേഖലയിൽ 22,930 ഏക്കർ കാടാണ് ഖനനം കാരണം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 2017ൽ അത് 22,635 ഏക്കറായിരുന്നു. മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ദി ആൻഡിയൻ ആമസോൺ പ്രോജക്ടിന്റെ (എംഎഎപി) കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1985നു ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വനനശീകരണമായിരുന്നു അത്. 2017–18 വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം സ്വർണഖനനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടത് 34,000 അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾക്കു സമാനമായ പ്രദേശമായിരുന്നു!

English Summary: 'Rivers of gold' rush through the Peruvian Amazon in stunning NASA photo