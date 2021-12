മൈനസ് 60 ഡിഗ്രിയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഒയ്മ്യാകോൺ; ഭീതിവിതച്ച് മഞ്ഞിനടിയിലെ ‘സോംബി’ കാട്ടുതീ!

Grab Image from video shared on Twitter by The Siberian Times