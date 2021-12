മരുഭൂമിക്കു നടുവിലെ ‘സ്വർണപ്പാറക്കൂട്ടം’; നിഗൂഢ നിധി തേടുന്നവരെ പിന്തുടരുന്ന ദുർവിധി

1936ലാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ചിത്രമായ ‘ഫാന്റം ഗോൾഡ്’ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. സെൻട്രൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മരുഭൂമികളിലൊന്നിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണം നിറഞ്ഞ പാറക്കൂട്ടത്തെ തേടി ഹാരോൾഡ് ബിൽ ലസ്സെറ്റർ എന്നയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ. എന്നാൽ സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ദാഹം സഹിക്കാനാകാതെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വാഹനത്തിലെ ഇന്ധനം തീർന്നതോടെ മുന്നോട്ടു പോകാനായില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏറ്റവും മോശം സിനിമകളുടെ പട്ടികയിലാണ് നിരൂപകർ ഫാന്റം ഗോൾഡിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. സിനിമയെപ്പോലെത്തന്നെ അതിന്റെ കഥയ്ക്കും ഇന്നും ദുർവിധി തുടരുകയാണ്.

ലസ്സെറ്റർ എന്നത് യഥാർഥത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നു പറയുന്ന സ്വർണഖനി തേടി ഇന്നും ഒട്ടേറെ പേരാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ അലയുന്നത്. 1929ലാണ് ലസ്സെറ്റർ ആദ്യമായി സ്വർണനിധിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം പുറത്തുവിടുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും യുഎസിലെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറുപ്പകാലത്ത് ലസ്സെറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു യാത്രയിലാണ് 1897ൽ, പതിനേഴാം വയസ്സിൽ, അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മരുഭൂമികളിലൊന്നിൽ വൻതോതിൽ സ്വർണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പാറക്കൂട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. സെൻട്രൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ‘ലസ്സെറ്റേഴ്സ് റീഫ്’ എന്ന് അതു പ്രശസ്തമാവുകയും ചെയ്തു.

ക്വീൻസ്‌ലാൻഡിൽനിന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഇതു കണ്ടെത്തിയത്. കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു യാത്ര. ക്വീൻസ്‌ലാൻഡ് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി അതിർത്തിക്കും പടിഞ്ഞാറൻ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇടയിലാണ് താന്‍ പാറക്കൂട്ടം കണ്ടതെന്നായിരുന്നു ലസ്സെറ്ററുടെ വാക്കുകൾ. പാറകൾക്കിടയിലെ വിള്ളലുകളിൽ വൻതോതിൽ സ്വർണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെങ്കിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യം കാരണം അവിടെനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു പോരേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. ഗോത്രവിഭാഗക്കാർ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിപ്പിച്ചതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു അഫ്ഗാൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചത്. എന്തായാലും സ്വർണപ്പാറക്കൂട്ടം ലസ്സെറ്ററുടെ മനസ്സിൽനിന്നു മാഞ്ഞില്ല.

ആലിസ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ നഗരത്തിന് ഏകദേശം 1100 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്കായാണ് ഖനി കണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഖനി കണ്ടെത്താനുള്ള പണം സ്വരുക്കൂട്ടുകയായിരുന്നു ലസ്സെറ്റർ. പല വഴികളും നോക്കി, ഒന്നും വിജയിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ 1930 ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അരലക്ഷം പൗണ്ട് സ്വരൂപിച്ചു. സ്വര്‍ണം തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരു വൻസംഘത്തെയും ഒപ്പം കൂട്ടി. വാഹനങ്ങളും ഒരു വിമാനവും ഒപ്പം നിധിവേട്ടയിൽ പരിചയമുള്ളരും ചേർന്നായിരുന്നു യാത്ര. പക്ഷേ അവർക്കും നിധി കണ്ടെത്താനായില്ല. നിധി മാത്രമല്ല അത് എവിടെയാണ് എന്നതിന്റെ ഭൂപടം പോലും തയാറാക്കാൻ ലസ്സെറ്ററിനു സാധിച്ചില്ല. അതിനു മുൻപേത്തന്നെ 1931ൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സ്വർണത്തിന്റെ കഥയും മറയേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം പറഞ്ഞു പരത്തി അതിന് വ്യാപക പ്രചാരം ലഭിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയൻ നാടോടിക്കഥകളുടെ വരെ ഭാഗമായി ലസ്സെറ്ററുടെ സ്വർണനിധി.

ഇന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും ദുരൂഹമായ നിധിയാണ് ലസ്സെറ്ററുടേത്. അത്തരത്തിലൊരു ഖനി ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അന്നാട്ടുകാരിൽ ഏറെയും. സാഹസിക കഥകളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരിൽ ഒരാളായ ഇയൻ ഇദ്രിസ് എഴുതിയ ‘ലസ്സെറ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് റൈഡ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയെപ്പറ്റി വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതിലും പക്ഷേ നിധിയുടെ സ്ഥാനം വ്യക്തമല്ല. ജിയോളജിസ്റ്റുകളും ഇത്തരമൊരു ഖനിയുടെ സാധ്യത തേടിയിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ബുഷ്‌വെൽഡ് കോംപ്ലക്സിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കാം ലസ്സെറ്റർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ചില ജിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായം. ചെമ്പും സ്വർണവും ഉൾപ്പെടെ ഏറെ വില പിടിച്ച ലോഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശമാണ് ലസ്സെറ്ററുടെ വിശദീകരണവുമായി ഏറെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നത്. 2002ൽ ഇവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തിയ ചെമ്പ്–സ്വർണ നിക്ഷേപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് 2014ൽ ഒരു കൂട്ടം ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. അപ്പോഴും ലസ്സെറ്ററുടെ നിധിയുടെ യഥാർഥ ഉറവിടം ഇന്നും അജ്ഞാതം, ദുരൂഹം.

English Summary: Lasseter's Reef: Will it ever be found?