ഭൂമി ആരംഭദശയിൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ ഗ്രഹം; വെള്ളം വന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന്, പുതിയ പഠനം

നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ 71 ശതമാനത്തോളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജലം കൊണ്ടാണ്. സൗരയൂഥത്തിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിനുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കടുംനീല നിറവും ജീവൻ ഉടലെടുക്കാനും നിലനിൽക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയും ഉടലെടുത്തതും വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയിൽ ജലം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളത് എന്നും ശാസ്ത്ര സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞ പൊടിയുടെയും വാതകങ്ങളുടെയും മേഘങ്ങളിൽ നിന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു, അനാദിയിൽ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നിരുന്നെന്നെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ വാദിക്കുന്നു. അക്കാലത്തു തന്നെ വെള്ളം ഈ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന പുതിയൊരു പഠനഫലം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഭൂമി ആരംഭദശയിൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ ഒരു ഗ്രഹമായിരുന്നെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. അക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെങ്ങനെ ഗ്രഹത്തിൽ വെള്ളമെത്തി. ബഹിരാകാശത്തെ ശ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നു വെള്ളം ഇവിടെയെത്തിയെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ബ്രിട്ടനിലെ ഗ്ലാസ്‌ഗോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഡോ. ലൂക്ക് ഡാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷക സംഘമാണ് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത്.ഫലങ്ങൾ നേച്ചർ ആസ്‌ട്രോണമി എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ജപ്പാന്റെ ഹയാബൂസ എന്ന ദൗത്യം ഇത്തോക്കാവ 25143 എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തിൽ ഖനനം നടത്തി അതിന്റെ സാംപിളുകൾ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ സാംപിളുകളിൽ പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിൽ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വർധിത തോതിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ കണ്ടെത്തലാണ് ലൂക്ക് ഡാലിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തത്തിനു ഹേതുവായത്. സൗരവാതം മൂലം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന അതീവ ഊർജ കണികകളാണ് സൗരയൂഥത്തിൽ പരന്നിരുന്ന പൊടികളുമായും വാതകങ്ങളുമായും ഇടപെട്ട് ജല തന്മാത്രകളുടെ രൂപീകരണത്തിനു വഴി വച്ചതത്രേ. പിന്നീട് ഇവ മേഘങ്ങൾ പോലെ കൂടിച്ചേർന്ന് സൗരയൂഥത്തിൽ പരന്നു. ഭൂമി സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഈ മേഘങ്ങളെ തന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു കൂടെക്കൂട്ടി. ഇവ പിന്നീട് വിവിധ പ്രക്രിയകളാൽ മഴയായും ഹിമമായും ഭൂമിയിൽ പെയ്തു നിറഞ്ഞു. വെള്ളം ഭൂമിയിൽ പടർന്നു.

എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും ഈ വിധത്തിലല്ല ഉണ്ടായതെന്ന് ഗവേഷക സംഘത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാർട്ടിൻ ലീ പറയുന്നു. ആദിമ കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്നിടിച്ച ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളിലും ധൂമകേതുക്കളിലുമൊക്കെയുണ്ടായിരുന്ന ഹിമസാന്നിധ്യവും ഭൂമിയിലെ ജലസമ്പത്തിനു സംഭാവനകൾ നൽകി. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്നുള്ള വെള്ളം പൂർണമായും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിനു വെളിയിൽ നിന്നു വന്നതാണെന്നു ഗവേഷണം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.ഈ ഗവേഷണത്തിന്റെ ആധികാരികത നിസംശയം തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ഗവേഷണം മറ്റൊരു സാധ്യത മുന്നിലേക്കു വയ്ക്കുന്നു. സൗരയൂഥത്തിലും അതിനു വെളിയിലുള്ള പ്രപഞ്ച പ്രദേശങ്ങളിലും ജലം കാണാമെന്ന സാധ്യതയാണ് ഇത്. മനുഷ്യന്റെ ഭാവി പര്യവേക്ഷക ദൗത്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യത ഊർജം നൽകും.

English Summary: Out of this world: did Earth’s water come from icy comets and grains of space dust?