പാഡിൽബോർഡ് യാത്രികരുടെ മുന്നിലേക്കെത്തിയത് കൂറ്റൻ സൺഫിഷ്; അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ

Grab Image from video shared on Facebook by Rich German