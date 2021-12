കവ്വായി കായലിന് ഹരിത കവചം; ആയിരം കണ്ടൽച്ചെടികള്‍ വച്ച് വിദ്യാർഥികളും പൊലീസും

കാസര്‍കോട് കവ്വായി കായലിന് ഹരിത കവചമൊരുക്കി വിദ്യാർഥികളും പൊലീസും. ചന്തേര ജനമൈത്രി പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരം കണ്ടൽച്ചെടികളാണ് കവ്വായി കായലിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. കണ്ടൽ കുടുംബം മാടക്കാൽ, EMS വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം, ജനമൈത്രി ട്രോമാകെയർ വോളന്‍റിയര്‍മാര്‍, സ്റ്റുഡന്‍റ് പൊലീസ് കേഡറ്റുകൾ എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് കവ്വായിക്കായലിൽ സംരക്ഷണ കവചം ഒരുക്കുന്നത്. മാടക്കാൽ ബണ്ടിന് സമീപവും മാടക്കാൽക്കൊടി പ്രദേശത്തുമാണ് ആയിരം കണ്ടലുകൾ നട്ടത്.

കണ്ടൽ കുടുംബം കൂട്ടായ്മയാണ് സ്വന്തം നഴ്സറിയിൽനിന്നും കണ്ടല്‍ത്തൈകള്‍ നല്‍കിയത്. നടീല്‍ ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി നിര്‍വഹിച്ചു. കണ്ടല്‍ ചെടികള്‍ നടുന്നതിനൊപ്പം പരിപാലനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും. കവ്വായികായലിന്‍റെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും കണ്ടല്‍ നടുന്നതിനുള്ള ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

