ഇരച്ചെത്തി വെള്ളം, റോഡുകളും വീടുകളും വെള്ളത്തിൽ; വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റത്തില്‍ വലഞ്ഞ് കൊച്ചിയുടെ തീരമേഖല

വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റത്തില്‍ വലഞ്ഞ് കൊച്ചിയുടെ തീരമേഖല. വൈപ്പിന്‍, എടവനക്കാട്, ഞാറക്കല്‍. നായരമ്പലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നത്. ചെളി കാരണം കായലുകളിലെ നീരൊഴുക്ക് തടസപ്പെടുന്നതാണ് അസാധാരണ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണം. ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. വൃശ്ചിക വേലിയറ്റത്തില്‍ കടലില്‍ നിന്നും കായലില്‍ നിന്നും ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളം ഇവരുടെ ജീവിതം ദുരിതമയമാക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുന്നു. കായലെന്നോ തോടെന്നോ കരയെന്നോ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് പ്രദേശത്തെ പല ഭാഗങ്ങളും. വീടിനുള്ളില് മുട്ടൊപ്പം വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കുന്നു. കുടിവെള്ള പൈപ്പുകള്‍ വെള്ളത്തിനടയിലായതോടെ ശുദ്ധജല ക്ഷാമവും രൂക്ഷമായി. ഇതോടൊപ്പം പകര്‍ച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും നിലനില്‌ക്കുന്നു.

സാധാരണയായി വൃശ്ചികമാസത്തില്‍ വേലിയേറ്റ തോത് ഉയരുമെങ്കിലും ഇത് പോലെ വ്യാപകമായ വെള്ളപ്പൊക്കം പതിവല്ല. കായലുകളിലും തോടുകളിലും ചെളിയടിഞ്ഞ ആഴം കുറഞ്ഞതും വെള്ളം അമിതമായി കരയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താന്‍ കാരണമായി. ഇതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിന്റെ അനുമാനം. തീരമേഖലയ്ക്ക് പുറമെ കൊച്ചിയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും വൃശ്ചികവേലിയേറ്റത്തിന്റെ ദുരിതത്തില്‍ തന്നെയാണ്. കായലോര പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറിയിട്ടും കായലുകളില്‍ നിന്ന് ചെളി നീക്കാന്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പ് തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതിയില്‍ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പ് ചീഫ് എന്‍ജിനീയറില്‍ നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് േതടി. നാലാഴ്ചക്കകം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നാണ് കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: Tidal flooding gives nightmare to coastal residents in Ernakulam