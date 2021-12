ശക്തമായ ഭൂചലനം, ഉയർന്നുപൊങ്ങി കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ; ചരിത്രം കാണാതെ പോയ സുനാമി

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവുമധികം സുനാമി ഭീഷമിയുള്ള പ്രദേശമായാണ് ചിലെയുടെ തെക്കന്‍- മധ്യമേഖലയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ചരിത്ര രേഖകളിലും ഈ നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്ന കണക്കുകളാണുള്ളത്. ഈ മേഖലയില്‍ പെട്ട ചെഹുന്‍ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ ഒരു സുനാമിയെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. മേഖലയില്‍ നടത്തിയ ഭൗമപഠനത്തനിടയിലാണ് ശക്തമായ സുനാമി അക്കാലത്ത് അവിടെയുണ്ടായതായി തെളിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ചരിത്ര രേഖകളിലൊന്നും ഇത്തരം ഒരു സുനാമിയുണ്ടായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1737 ലെ സുനാമി.

ഏകദേശം 300 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 1737 ലാണ് ഈ സുനാമി ചിലെയുടെ തീരത്തു നാശം വിതച്ചത്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഇക്കാലത്തെ രേഖകളില്‍ ആ സമയത്തുണ്ടായ ശക്തിയേറിയ ഭൂചലനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സുനാമി ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് മറഞ്ഞ് കടന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ , അതിനുത്തരം അതെ എന്നു തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതുവരെ ഭൂമിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സുനാമിയുടെ കണക്കുകളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭാവിയിലെ സുനാമികള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതകള്‍ കൂടി ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

ചിലെയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സുനാമിക്കുള്ള സാധ്യത 280 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ എന്നതായിരുന്നു. 1960 ലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ സുനാമി ആക്രമണമുണ്ടായത്. അതുവരെയുള്ള ആയിരത്തോളം വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നിഗമത്തില്‍ ഗവേഷകരെത്തിയത്. എന്നാല്‍ 1737 ല്‍ ഉണ്ടായ സുനാമിയുടെ കണ്ടെത്തലോടെ ഈ കണക്കുകള്‍ മാറിമറിഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ 130 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ചിലെയില്‍ സുനാമി ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

1960 ലെ ഭൂചലനം

ചിലെയിലെ ഇതേ ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള വല്‍ഡിവീയ എന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നഗരത്തിലാണ് 1960 ല്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 9.5 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭൂചലനമാണ് അന്ന് ആഞ്ഞടിച്ച സുനാമിക്കും കാരണമായത്. ഈ സുനാമിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഏതാണ്ട് 300 വര്‍ഷം മുന്‍പുണ്ടായ മറ്റൊരു സുനാമിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതും. പാളികളായി കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രതീരത്തെ മണല്‍തിട്ടിലെ പഠനമാണ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താത്ത സുനാമിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതില്‍ തുറന്നത്.

1960 ലെ ഭൂചലനം 25 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള സുനാമി തിരകള്‍ക്ക് കാരണമായി. ചിലെയില്‍ മാത്രമല്ല ന്യുസിലൻഡിലും, ഫിലിപ്പീന്‍സ്, ഹവായി എന്നിവിടങ്ങളിലും സുനാമി തിരകള്‍ ഈ ഭൂചലനത്തെ തുടര്‍ന്നെത്തി. ഇതുവരെയുള്ള ധാരണകളനുസരിച്ച് സമാനമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സുനാമികള്‍ ചിലെ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചത് 1837 ലും, 1575 ലുമാണ്. ഈ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് സുനാമികള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കാലയളവ് ശരാശരി 280 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലെന്ന നിഗമനത്തില്‍ ഗവേഷകര്‍ മുന്‍പെത്തിയതും. എന്നാല്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തലോടെ ഭാവിയിലെ സുനാമി സാധ്യതകള്‍ക്കുള്ള പ്രവചനത്തിലുള്‍പ്പടെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും.

കാണാതെ പോയ സുനാമി

1737 ലെ ഈ സുനാമി ശക്തിയേറി ഭൂചലനത്തെ തുടര്‍ന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഭൂചലനത്തില്‍ മേഖലയിലെ ഭൗമപാളികള്‍ക്കിടയില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴുന്നതിന് കാരണമായെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭുചലനം കരമേഖലയുടെ അടിയിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കാന്‍ സാധ്യത. ഇക്കാരണത്തില്‍ തന്നെ ഈ ഭൂചലന മൂലമുള്ള സുനാമി സമുദ്രോപരിതലത്തില്‍ കാര്യമായ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കില്ലെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. എന്നാല്‍ സമുദ്രാന്തര്‍ ഭാഗത്ത് ഇത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായന്ന് ഇതേ തീരത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാല്‍ സമുദ്രാന്തര്‍ഭാഗത്താണ് 1737 ലെ ഭൂചലനം മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത് മൂലം സമുദ്രോപരിതലത്തില്‍ വലിയ തിരകള്‍ രൂപപ്പെട്ടു. ഇത് സുനാമിയായി തീരത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഈ സുനാമി തിരമാലകള്‍ക്ക് കടലില്‍ ഭൂചലനം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സുനാമി തിരമാലകളേക്കാള്‍ വലുപ്പം കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയേറി വേലിയേറ്റമായിട്ടോ, കടലാക്രമണമായിട്ടോ ആകാം ഈ സംഭവത്തെ അന്ന് കണക്കാക്കിയതെന്നും ഗവേഷകര്‍ ഊഹിക്കുന്നു. അതേസമയം കടലിനടിയില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ഭൂചലനം കാരണമായതിനാല്‍ സുനാമിയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തീരത്തേയ്ക്ക് കടലില്‍ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത മിനറലുകളും ധാതുക്കളും വന്നടിഞ്ഞുവെന്നും ഇവര്‍ വിവരിക്കുന്നു.

അതേസമയം തിരകള്‍ക്ക് ഉയരം കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവ ചുരുങ്ങിയത് 20 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും കരയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാകുമമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. പല പാളികളായി കാണപ്പെടുന്ന മണല്‍ത്തിട്ടകളുടെ ഓരോ പാളിയുടേയും വ്യാപ്തി കണക്കാക്കിയാണ് സുനാമി പാളികളുടെ വേര്‍തിരിക്കുന്നത്. 1500 ന് ശേഷം ഇത്തരത്തില്‍ സാമാന്യത്തിലധികം വലുപ്പമുള്ള വളരെ കുറച്ച് പാളികള്‍ മാത്രമാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 1700 കളില്‍ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പാളിക്ക് കരഭാഗത്തിനുള്ളില്‍ 17-18 കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളിലേക്ക് വരെ വ്യാപ്തിയുണ്ട്. ഈ പാളിയില്‍ കടലിന്‍റെ വളരെ ആഴത്തില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പല മിനറലുകളുടേയും സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉയരം കുറവാണെങ്കിലും കരയില്‍ വളരെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ 1737 ലെ സുനാമി എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.

Eglish Summary: Nearly 300 Years Ago, a Tsunami Hit The Coast of Chile, But Nobody Found It Until Now