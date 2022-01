രാജഹംസങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നന്‍ദുര്‍ മധമേശ്വര്‍ പക്ഷിസങ്കേതത്തിലേക്ക്; അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ

Grab image from video shared on youtube by ANI