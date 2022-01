കാടും സുരക്ഷിതമല്ലാതായോ? അമ്മപ്പുലി നാട്ടിൽ പ്രസവിച്ചതിനു പിന്നിലെ രഹസ്യം?

പാലക്കാട് ധോണി ഉമ്മിനി പപ്പാടിയിലെ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ പുലി പ്രസവിച്ച വാർത്തയുടെ കൗതുകം ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. രണ്ടു കുട്ടികളിലൊന്നിനെ രാത്രി വന്ന് അമ്മപ്പുലി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാടിറങ്ങി പുലി നാട്ടിൽ പ്രസവിച്ചത്? കാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണോ? വിഷയത്തിൽ മനോരമ ഓൺലൈനുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് വനം വകുപ്പ് മുൻ ചീഫ് വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ.ഇ.കെ.ഈശ്വരൻ...

പുലി നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അത്ര അസാധാരണമായ ഒന്നല്ല. പുലി, കടുവ, സിംഹം തുടങ്ങിയ പൂച്ച വർഗങ്ങളെയെടുത്താൽ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന സ്വഭാവമാണ് പുലിയുടേത്. അധികം വലുപ്പം ഇല്ലാത്തതും ഭൂമിയിലൂടെയും മരങ്ങളിലൂടെയും അനായാസം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴി‍യുന്നതുമായ പുലിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രവുമല്ല, ഇതിന്റെ ആഹാരം എന്നത് വലിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളല്ല. ചെറിയ മൃഗങ്ങളെയും എലി പോലുള്ള ജീവികളെയും ഭക്ഷിക്കും. വയൽ വരമ്പത്ത് കാണുന്ന ഞണ്ടിനെ വരെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ/അവളുടെ അന്വേഷണം മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെയല്ല. എന്തും കഴിക്കാൻ തയാറായതു കൊണ്ടുതന്നെ എവിടെയും ജീവിക്കാൻ പുലിക്ക് കഴിയും.

ഡോ.ഇ.കെ.ഈശ്വരൻ

മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രദേശത്ത് പുലികളും ജീവിക്കുന്നതു സർവ സാധാരണമാണ്. മുംബൈ പട്ടണത്തിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പാർക്കിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പുലികളെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് സാധാരണമാണ്. അതിരപ്പള്ളി വാൽപ്പാറയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിനു സമീപം പട്ടികളോടൊപ്പം പുലികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ പതുങ്ങി നടക്കുന്ന പുലിയുെട സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. സാധാരണ പുലിയും കടുവയും ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പട്ടികൾ കുരയ്ക്കാറില്ല. അവ ഭയന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ഇവർ നടന്നു പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ അറിയില്ല.

പാലക്കാട്, കാടിനോട് അധികം ദൂരമല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് പുലി പ്രസവിച്ച വീടുള്ളത്. ആഹാരം തേടി പുലികൾ വേറെയും മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രദേശത്തു കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ക്യാമറ ട്രാപ്പ് വയ്ക്കുകയോ വീടുകളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ല. പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ തള്ളപ്പുലിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കാം പാലക്കാട്ടെ വീട്. അതുകൊണ്ട് കാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം വിട്ട് പുലി പുറത്തു വന്നു എന്നു പറയാനാവില്ല. കാടിനു പുറത്തും അതിനു സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ വീട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നു കരുതിയാൽ മതി. കാടിനു പുറത്ത് ഒരു സുരക്ഷാ കുറവ് അതിനു തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ മുതിരില്ലായിരുന്നു.

അടഞ്ഞു കിടന്ന വീട് സ്വാഭാവികമായി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമായി തോന്നിക്കാണണം. വീടിനു ചുറ്റും കുറ്റിക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വീടിന് അടുത്തെത്താനും അകത്തു കയറാനുമുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ട്. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ടുള്ള സമയത്താണ് ഇവ പുറത്തിറങ്ങുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടില്ല. അവയുടെ നിറവും ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒളിജീവിതത്തിന് സഹായിക്കും. പുലി ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവയുെട കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നതിലൂടെയാണ്. പ്രകാശം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും നല്ല കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള ജീവികളാണ് ഇവ. ഇവയുെട സാന്നിധ്യം അവിടെ പതിവായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്. അതിന് വളരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാലാണ് അവിടെ പ്രസവിച്ചത്. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കാനും പുലിക്ക് സാധിക്കും.

ഉമ്മിനിയിൽ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെത്തിയ അമ്മപ്പുലിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യം. വനംവകുപ്പു വച്ച ക്യാമറ ട്രാപ്പിലാണു ദൃശ്യം പതിഞ്ഞത്.

കാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല പുലി കാടിറങ്ങി പ്രസവിച്ചത്. സാഹചര്യവുമായി ഒത്തു ചേരാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശത്തു വന്നപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി പ്രസവിച്ചു എന്നു മാത്രം. പെൺപുലികൾക്കും കാടിനുള്ളിൽ സ്വന്തം ‘ടെറിറ്ററി’ ഉണ്ടാവും. അത് ആൺപുലികളുടെ അത്ര വിസ്താരമുള്ള പ്രദേശമായിരിക്കില്ല. ആൺ പുലിയുടെ ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് പെൺപുലികൾ കടന്നു വരും. എന്നാൽ ആൺപുലിയുടെ ടെറിറ്ററിയിൽ മറ്റൊരു ആൺപുലി വരികയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെൺപുലികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാവും.

ആൺപുലികൾ ഒരിക്കലും അവന്റെ ടെറിറ്ററി വിട്ട് പുറത്തു പോവാറില്ല. യഥേഷ്ടം പലയിടത്തും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പെൺപുലികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നു വേണം കരുതാം. സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവു കൊണ്ടാണ് പുലികൾ കാടിനു പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രമാണ് എന്നത് പുലിക്ക് മാനസിക സംഘർഷമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അടച്ചിട്ട വീട് ഒരു താവളമായി കണ്ടപ്പോൾ, എല്ലാം ഒത്തു ചേർന്നപ്പോൾ അവിടെ പ്രസവിച്ചു എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വലിയ ആശ്ചര്യമോ അസ്വാഭാവികതയോ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല.

