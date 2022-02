തണുത്തു മരവിച്ച് ഇഗ്വാനകൾ; ചിലപ്പോൾ തലയിൽ വീണേക്കാം, മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ്,വിഡിയോ

മരങ്ങൾക്കു കീഴിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്കോ ദേഹത്തേക്കോ ഇഗ്വാനകൾ വീണേക്കാം. മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരിക്കുന്നത് യുഎസ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പാണ്. വീഴുന്ന ഇഗ്വാനകളെ ചത്തെന്നു കരുതി കുഴിച്ചിടരുതെന്നും മൃഗസ്നേഹികൾ പറയുന്നു. ഇവ ചത്തിട്ടില്ല, ശരീരം താൽക്കാലികമായി മരവിച്ചു വീഴുകയാണ്. കിഴക്കൻ യുഎസ് മേഖലയിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി കടന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന വമ്പൻ ശീതക്കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തിവിട്ട കടുത്ത ശീതതരംഗമാണ് ഇഗ്വാനകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. ശീതരക്ത ജീവികളായ ഇഗ്വാനകൾക്ക് ചൂടേറിയ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയാണ് പഥ്യം. താപനില ഒരുപാടു കുറയുന്നതോടെ ഇവയ്ക്കു മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ഇവ മരങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും താഴേക്കു വീഴുകയും നിശ്ചലമായിക്കിടക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യും.

യുഎസിൽ ഫ്ലോറിഡയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ താപനില മൈനസ് നാലു ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്.മേഖലയിൽ വലിയ ഹിമനിക്ഷേപം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്.യുഎസിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു മഞ്ഞുകാലത്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അതിതീവ്ര കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയുമായ ബോംബ് സൈക്ലോണാണ് മേഖലയെ മഞ്ഞിൽ മുക്കിയത്. ബോംബ് സൈക്ലോണുകളിൽ തന്നെ നോർ ഈസ്റ്റർ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പുതിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിമാനസർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനും സംഭവം വഴിവച്ചു.

നിലവിലത്തെ അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥയെയും ഹിമതരംഗത്തെയും ഇഗ്വാനകൾ തരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ പല്ലിവർഗ ജീവികളുടെ പഠനത്തിൽ വിദഗ്ധയായ സ്റ്റേസി കോഹൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഹിമതരംഗം അനിയന്ത്രിതമായി തുടർന്നാൽ ഇവയുടെ നില അവതാളത്തിലായേക്കാം. 2010ൽ ഇത്തരമൊരു ശീതതരംഗത്തിൽ പെട്ട് ഇഗ്വാനകളുടെ സംഖ്യ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു.

യഥാർഥത്തിൽ ഇഗ്വാനകൾ തെക്കൻ അമേരിക്ക, മധ്യ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന ജീവികളാണ്. ഭൂമധ്യരേഖയുമായി സാമീപ്യം പുലർത്തുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ ഇവ സുരക്ഷിതരാണ്. ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കപ്പലുകളിലെ കണ്ടെയ്നറുകളിലും മറ്റും കയറിയാണ് ഇഗ്വാനകൾ എത്തിയത്. പിന്നീട് ഇവിടെയവ അധിവാസമുറപ്പിച്ചു.

വിനോദത്തിനായും ഇഗ്വാനകളെ വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. കെട്ടുകഥകളിലെ ജീവികളായ ഡ്രാഗണുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രൂപവും മറ്റും ഇവയെ വിനോദവളർത്തലുകാർക്കിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവികളാക്കുന്നു. വിചിത്രമായ രൂപമുണ്ടെങ്കിലും നിരുപദ്രവകാരികളായ ജീവികളാണ് ഇവ. മെക്സിക്കോയിലും മറ്റും ഭക്ഷണത്തിനായി ഇഗ്വാന മാംസം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ നില അപകടത്തിലായെന്നു തോന്നിയാൽ നല്ല കടിവച്ചുതരാനും ഇഗ്വാനകൾ മടിക്കാറില്ല. ശക്തിയേറിയ കവിളെല്ലുകളുള്ള ഇവയുടെ കടി കിട്ടുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും മുറിവുണക്കാനായി സ്റ്റിച്ചിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടിവരാറുണ്ട്.

English Summary: Cold iguanas could drop from trees in Florida, US weather service warns