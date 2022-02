ഒരുങ്ങുന്നത് ‘മീഥൈന്‍ ബോംബ്’; കൊലയാളി തടാകത്തിലെ നിഗൂഢ രഹസ്യം, സംഭവിക്കുന്നത്?

കാഴ്ചയില്‍ സൗന്ദര്യമുള്ളതിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും അപകടവും പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് പരക്കെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു തടാകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങള്‍. ചിത്രങ്ങളിലായാലും നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചയിലായാലും പച്ച നിറഞ്ഞ മലയിടുക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ സ്ഫടികം പോലെ തിളങ്ങി നീലനിറത്തില്‍ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ തടാകം ആരെയും ആകര്‍ഷിക്കും. എന്നാല്‍ ഈ തടാകത്തിന് പിന്നില്‍ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രഹസ്യം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് സത്യം.

പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളായ റുവാണ്ടയ്ക്കും ഡമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയ്ക്കും നടുവിലുള്ള കിവു എന്ന തടാകത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് കിവുവില്‍ നിന്ന് അധികം അകലെ അല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗണ്ട് നിയാര്‍ഗോങ്കോ എന്ന അഗ്നിപര്‍വതം സജീവമായത്. അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും അത് സൃഷ്ടിച്ച നേരിയ ഭൂചലനവും പ്രകമ്പനങ്ങളും ശാസ്ത്രലോകം ആശങ്കയോടെയാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഈ ആശങ്ക അഗ്നിപര്‍വതത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ലാവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്ഫോടനം മൂലമുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങള്‍ കിവു തടാകത്തില്‍ സൃഷ്ടിയ്ക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. വലിയ തോതില്‍ സ്ഫോടന സാധ്യതയുള്ള ഒട്ടനവധി വാതകങ്ങള്‍ കെട്ടികിടക്കുന്ന തടാകമാണ് കിവു. രണ്ട് ചെറു ഭൂപാളികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഉരസലിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തടാകം രൂപം കൊണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉരസിലിനിടയില്‍ ഭൂമിക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന അപകടകരമായ വാതകങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ഈ തടാകത്തിന് നടിയില്‍ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. തടാകത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടിനെയും ഈ വാതകങ്ങളെയും തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്ന താരതമ്യേന ദുര്‍ബലമായ ഒരു ഭൂപാളി മാത്രമാണ്.

അപകടത്തിലാകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനുകള്‍

വളരെ സജീവമായി ഇരു ഭൂപാളികളും നില്‍ക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് ഈ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയില്‍ ലാവാ സാന്നിധ്യവും ചെറു പ്രകമ്പനങ്ങളും പതിവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമായായി തന്നെയാണ് കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡിന്‍റെയും മീഥൈനിന്‍റെയും വലിയ ശേഖരം ഈ തടാകത്തിനടിയില്‍ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന പ്രതിഭാസമാണെന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനടിയിലെ വാതക ശേഖരം ഊഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്.

ശക്തമായ ഒരു ഭൂചലനമോ മറ്റ് പ്രകോപനമോ ഉണ്ടായാല്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവന്‍ തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്ന രീതിയിലാകും പ്രത്യാഘാതമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തില്‍ തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള ജലം വലിയ തോതില്‍ തന്നെ പുറത്തേക്കൊഴുകിയെത്തും. ഇതുതന്നെ വലിയ നാശം വിതയ്ക്കാന്‍ കാരണമാകുമെന്നിരിക്കെ തൊട്ടുപിറകെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിലും ഭീതിദമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിയ്ക്കാന്‍ പോന്ന ഒന്നാണ്. മീഥൈന്‍ പോലുള്ള വിഷവാതകം കണക്കാക്കന്‍ പറ്റാത്ത അളവിലാകും പുറത്തേക്കെത്തുക സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ആഘാതത്തില്‍ കിലോമീറ്ററുകള്‍ ദൂരത്തേക്ക് ഈ മീഥൈന്‍ വാതകം സെക്കന്‍റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ എത്തിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഥൈന്‍ ബോംബ് തന്നെയാണ് ഈ തടാകത്തിന് അടിയിലുള്ളതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

സമാനമായ മറ്റ് തടാകങ്ങള്‍

ഈ സാഹചര്യം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് കൊലയാളി തടാകമെന്ന് കിവു തടാകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും. ഇതേ സ്ഥിയിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് തടാകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ലോകത്തുള്ളത്. നിയോസ്, മനൗണ്‍ എന്നീ പേരുകളുള്ള ഈ രണ്ട് തടാകങ്ങളും ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ കാമറൂണിലാണുള്ളത്. അതേ സമയം ഈ രണ്ട് തടാകങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടത്തുമ്പോഴും അപകടകരമായ വാതകങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിന്‍റെ അളവിലും, അപകടസാധ്യതയിലും കിവു തടാകം ഏറെ മുന്നിലാണ്.

കാമറൂണിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് തടാകങ്ങളും സമാനമായ അവസ്ഥയില്‍ ഭൂചലനത്തെ തുടര്‍ന്നും മറ്റും പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ മനൗണ്‍ തടാകത്തിലേത് താരതമ്യേന ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാല്‍ നിയോസ് തടാകത്തില്‍ 1980 ല്‍ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ 1700 ല്‍ അധികം പേര് മീഥൈന്‍ വാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ചു. ഈ രണ്ട് തടാകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിലാണ് . അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപകട സാധ്യത കുറവാണെന്ന് കണക്കാക്കാനുള്ള കാരണവും. എന്നാല്‍ കിവു തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ വസിക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാല്‍ അത് വിതയ്ക്കാന്‍ പോകുന്ന അപകടവും ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഊര്‍ജസ്രോതസ്സ്

അപകട ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സാധ്യത കൂടി ഈ വാതക ശേഖരം തുറന്നിടുന്നുണ്ട്. അത് ഊർജോത്പാദനത്തിനുള്ള സ്രോതസ്സ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഈ ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന് വാതകങ്ങള്‍ ഊർജോത്പാദനത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. കിവു വാട്ട് എന്ന് പേരുള്ള ഏജന്‍സിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ വാതക ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന് ഊര്‍ജോത്പാദനം നടത്തുന്നത്. വാതക ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് അത് ശേഖരിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ ഏക പദ്ധതി കൂടിയാണ് കിവു വാട്ട്.

ജലാശയത്തിന്‍റെ മധ്യത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് വാതകം ശേഖരക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഉള്ളത്. . മീഥൈന്‍ വാതകമാണ് പൈപ്പ് വഴി ശേഖരിച്ച് ഈ പവര്‍ പ്ലാന്‍റിലെത്തിച്ച് വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് മീഥൈനും കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡവും വെള്ളവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാകും പൈപ്പിലൂടെ മുകളിയേക്കെത്തുക. ഏതാണ്ട് 350 മീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ച് മുകളിലേക്കെത്തുമ്പോഴേക്കും മര്‍ദ്ദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലം മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും മൂന്നായി എളുപ്പത്തില്‍ തിരികേകാന്‍ കഴിയും, ഏതാണ്ട് സോഡയുടെ അടപ്പ് തുറക്കുന്നതിനോടാണ് ഈ മീഥൈന്‍ ശേഖരണത്തെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഇവിടെ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ച മീഥൈന്‍ പൈപ്പിലൂടെ തീരത്തുള്ള വൈദ്യുതോര്‍ജോത്പാദന കേന്ദ്രത്തിലേക്കുമെത്തിക്കും. ഇവിടെ വച്ചാണ് മീഥൈന്‍ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുത ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ മീഥൈനൊപ്പം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്‍ബണ്‍ തിരിച്ച് തടാകത്തിന് അടിയിലേക്ക് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യും. തടാകത്തിന് അടിയിലുള്ള വാതകശേഖരത്തില്‍ വലിയ മാറ്റം വന്ന് അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണിത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മീഥൈന്‍ ഈ രീതിയില്‍ ചെറിയ തോതില്‍ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ വാതകത്തിന്‍റെ അളവ് കുറച്ച് സ്ഫോടനമുണ്ടായാലും അപകടത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നു. റുവാണ്ടയില്‍ നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 30 ശതമാനവും ഇപ്പോള്‍ കിവു വാട്സില്‍ നിന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ കോണ്ടുര്‍ ഗ്ലോബല്‍ ആണ് ഈ പ്ലാന്‍റിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. 2015 ല്‍ ആരംഭിയ്ക്കുമ്പോള്‍ 26 മെഗാവാട്ടായിരുന്നു ഉത്പാദന ശേഷിയെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത് 100 മെഗാവാട്ടാക്കി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

