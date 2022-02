‘സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും ഇരട്ടത്താപ്പ്; അക്കേഷ്യയിലും ലക്ഷ്യമിട്ടത് അഴിമതി’

വച്ചുപിടിപ്പിക്കാനൊരു പദ്ധതി. വെട്ടാൻ മറ്റൊരു പദ്ധതി. അക്കേഷ്യ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് തുടങ്ങിയ വിദേശി ഇനങ്ങൾ വെട്ടിനശിപ്പിക്കാനാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. സാമൂഹ്യവനവത്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1950നും 1980നും ഇടയിലാണു കേരളത്തിലെ സ്വാഭാവിക വനം വ്യാപകമായി വെട്ടിത്തെളിച്ച് വിദേശ ഇനങ്ങളെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. ഇവ പടർന്നു പന്തലിച്ചതു സസ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല, വന്യജീവികളെയും ബാധിച്ചുവെന്ന തിരിച്ചറിവിനെ തുടർന്നാണു വിദേശി ഇനങ്ങളെ പൂർണമായി വെട്ടിമാറ്റാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അക്കേഷ്യയുടെയും യൂക്കാലിയുടെയും പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്രയും കാലമെടുത്തുവെങ്കിൽ, അതു തുടക്കത്തിലേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സമരം നടത്തിയ ചിലരുണ്ട് കണ്ണൂരിലിപ്പോഴും. അന്നത്തെ ആ ‘ഭീകര’ പ്രവർത്തനത്തിനു ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നവർ. അവരുടെ മുന്നിലാണീ വെട്ടിമാറ്റൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നതു കാലത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി നീതി.

അക്കേഷ്യ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ കഥ

സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനായ പുതിയതെരുവിലെ ശശി ചാലുവയൽ ആ സമരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു: ‘പരിസ്ഥിതി നാശം, അലർജിയടക്കമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ലോകബാങ്ക് ഫണ്ടിങ് തുടങ്ങിയവ ഉന്നയിച്ച് 1987ൽ ആണ് കേരളീയ യുവജനവേദി അക്കേഷ്യയ്ക്കെതിരെ സമരം തുടങ്ങിയത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ പലഭാഗത്തും സമരം നടന്നു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലേക്കും അതു വ്യാപിച്ചു. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ അത്ര സജീവമായിരുന്നില്ല. അക്കേഷ്യ വെട്ടിക്കളയലും വെട്ടിയെടുത്ത കമ്പ് പിടിച്ച് ജാഥയും മറ്റുമായിരുന്നു സമരപരിപാടികൾ. കണ്ണൂരിലടക്കം സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഓഫിസിൽ അക്കേഷ്യ കമ്പുകൾ കൊണ്ടിട്ടു.

സമരത്തിൽ അന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുമുണ്ടായിരുന്നു. വളപട്ടണത്ത്, അക്കേഷ്യയുടെ കമ്പ് പരസ്യമായി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു സമരം നടത്തി. പ്രതീകാത്മകമായി ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പ് വെട്ടുകയായിരുന്നു. അന്നു ഞാനും വേദി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.സുനിൽകുമാറുമടക്കം 18 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനായിരുന്നു കേസ്. 3 ദിവസം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്നു. പിന്നീട്, കണ്ണൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് ഞങ്ങളെ 6 മാസം കഠിനതടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന്, തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. എല്ലാവരും 18–20 വയസ്സുള്ളവർ. ആദ്യമായാണു കേസിൽ പെടുന്നതും. 200 രൂപ വീതം പിഴ അടയ്ക്കാനും 3 കൊല്ലം നല്ലനടപ്പിനും 1991ൽ തലശ്ശേരി കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.’ ശശി ചാലുവയൽ പറഞ്ഞു.

‘ചതുപ്പു നിലത്തെ നീരൊഴുക്കു വറ്റിച്ച്, മണ്ണ് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രയേൽ അക്കേഷ്യ നട്ടു വളർത്തിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഒരു അക്കേഷ്യ തൈ നടുന്നതിന് 40 രൂപയാണു സർക്കാർ ചെലവാക്കിയിരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണു തൈ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ പിഴുതുമാറ്റുന്നതും സർക്കാർ തന്നെ.കോടികൾ ചെലവിട്ടു നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി, 40 വർഷം കൊണ്ടു തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും തോട്ടങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത ഈ സാമൂഹ്യവനവത്കരണ പദ്ധതി എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇരട്ടത്താപ്പാണ് സർക്കാരിന്. ഇപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ പല വനപ്രദേശങ്ങളിലും സർക്കാർ അക്കേഷ്യ തോട്ടങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുന്നുണ്ട്. വനവത്കരണമെന്ന പേരിൽ അക്കേഷ്യ നട്ടതും മരുന്നെന്ന പേരിൽ എൻഡോസൾഫാൻ തളിച്ചതുമടക്കം എല്ലാം അഴിമതി മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. ’ ശശി ചാലുവയൽ പറയുന്നു.

അക്കേഷ്യയും യൂക്കാലിയും പരിസ്ഥിതിയെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ടെന്നാണു വനംവകുപ്പിലെയും കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ അക്കേഷ്യ, യൂക്കാലി തോട്ടങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമായി പഠനം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും നടന്ന പഠനങ്ങൾ ഇതു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ‘10–15 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പോകുന്ന വേരുകൾ വഴി അക്കേഷ്യ ധാരാളമായി വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വേദനം വഴി ഇലകളിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലക്ഷാമമനുഭവപ്പെടും.

ചതുപ്പു നിലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ അക്കേഷ്യ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പൂമ്പൊടി കൊണ്ട് അലർജി പ്രശ്നങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. അക്കേഷ്യയുടെ ഇലകൾ മണ്ണിൽ വീണുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റം മണ്ണിന്റെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ജൈവഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അടിക്കാടുകളില്ലാതാകും. അക്കേഷ്യയ്ക്കു കീഴിൽ നാടൻ ചെടികളൊന്നും വളരില്ലെന്നതും സത്യമാണ്.’ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കെഎഫ്ആർഐ ശാസ്ത്രജ്ഞരും പറയുന്നു.

വിദേശ ഇനങ്ങൾ 90, തോട്ടങ്ങൾ 27,000 ഹെക്ടർ

കേരളത്തിൽ 1950 മുതൽ 1980 വരെ ധാരാളം സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, അക്കേഷ്യ, മാഞ്ചിയം, വാറ്റിൽ തുടങ്ങിയ വിദേശ ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു. 27,000ൽ പരം ഹെക്ടർ വിദേശ ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങളും 90,000ൽ പരം ഹെക്ടർ തേക്ക് തോട്ടങ്ങളുമാണു കേരളത്തിൽ വനഭൂമിയിൽ നിലവിലുള്ളത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 30% വനമാണ്. ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ, ഉഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ, വരണ്ട ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ, ചോലവനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, കണ്ടൽകാടുകൾ, തോട്ടങ്ങൾ മുതലായ വനവിഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കേരളത്തിൽ എൺപതുകളിൽ 700 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നതു വെറും 24 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. സെന്ന എന്ന കൊന്നയുടേതു പോലെ മഞ്ഞപ്പൂക്കളുള്ള ഇനം വയനാട്ടിൽ 4000 ഹെക്ടറിൽ പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അധികൃതർ. സാമൂഹ്യവനവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്തു നിന്നു കൊണ്ടു വന്നതാണു സെന്നയെ. നാഗർഹോള വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കടക്കം ഇതു വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ ഇനങ്ങളിൽ മുപ്പതോളം ഇനങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി വ്യാപിക്കുന്നവയാണെന്നു വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ആഘാതം വന്യജീവികൾക്കും

വനത്തിലും വിദേശി ഇനങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങളുണ്ടായതോടെ, സ്വാഭാവികമായി വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സസ്യ ഇനങ്ങൾ നശിച്ചു. ഇതോടെ, അവ തിന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന വന്യജീവികൾ കാടിനു പുറത്തിറങ്ങിയതായും മനുഷ്യരും വന്യമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയതായും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

സ്വാഭാവിക വനത്തിലേക്കു മടങ്ങാനുമൊരു പദ്ധതി

അക്കേഷ്യ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, വാറ്റിൽ തുടങ്ങിയ വിദേശ ഏകവിള തോട്ടങ്ങൾ പടിപടിയായി നീക്കം ചെയ്ത് സ്വാഭാവിക വനങ്ങളാക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞമാസം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച നയരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത്, സ്വാഭാവികവനങ്ങൾക്കായി പുതിയ പദ്ധതി വരുമെന്നർഥം. 27,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇതു പൂർത്തിയാക്കും. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷമുള്ള മേഖലകളിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ഏറ്റെടുത്തു സ്വാഭാവിക വനങ്ങളാക്കുമെന്നും സ്വാഭാവിക വനങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ കഴിഞ്ഞമാസം അംഗീകരിച്ച നയരേഖയിലുണ്ട്.

നയരേഖ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചതു കഴിഞ്ഞമാസമാണ്. വന തുരുത്തുകളെ ബന്ധപ്പെടുത്താനും വന്യജീവികളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പു വരുത്താനും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിതെന്നും നയരേഖയിൽ പറയുന്നു.

നയരേഖയിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ:

∙വന്യജീവി വഴിത്താരകളിലോ പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളിലോ ഉള്ള സർക്കാർ തേക്ക് തോട്ടങ്ങൾ സ്വാഭാവിക വനങ്ങളാക്കും. മൂന്നാർ, വയനാട് തുടങ്ങി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 750 മീറ്ററിനു മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ അതീവ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം തോട്ടങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി സ്വാഭാവിക വനങ്ങളാക്കും.

∙നമ്മുടെ മണ്ണിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സസ്യങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റവും സ്വാഭാവിക വനങ്ങളുടെ ശോഷണത്തിനു കാരണമായി. ഇത് കാടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ വന്യമൃഗങ്ങളെ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നു.

∙അന്യം നിൽക്കുന്ന സസ്യ-ജന്തുജാലങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവയുടെ പുനരുൽപാദനവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തും.

∙ വന്യജീവികൾക്കു വേണ്ടി കാട്ടുമാവ്, കാട്ടുനെല്ലി, കാട്ടുപ്ലാവ് തുടങ്ങിയവ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും. വനത്തിൽ തടയണകൾ, കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കും.

∙സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കണ്ടൽകാടുകൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ഏറ്റെടുത്തു പുന:സ്ഥാപനം നടത്തും. വനേതരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാവുകൾ, നീർത്തടങ്ങൾ, നദീതീരവനങ്ങൾ എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയും ഉടമസ്ഥരുടെ സമ്മതത്തോടെയും സംരക്ഷിക്കും.

∙വെട്ടിമാറ്റുന്ന വ്യാവസായിക തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ചെറുകിട വനാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്കു നൽകും. വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി, പരിസ്ഥിതി പുന:സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും ബാക്കി നിലനിർത്തുന്ന തേക്ക് തോട്ടങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട പരിപാലനത്തിനും വനാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും ആധുനിക വനപരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചാക്രിക നിധിയായി വിനിയോഗിക്കും.

∙ വനസുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കും.

∙ ചെമ്മണ്ണ്, വെട്ടുകല്ല് തുടങ്ങയവയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരൂൾ, കരിമരുത്, മാവ്, പ്ലാവ്, ഞാവൽ, കാഞ്ഞിരം, അത്തി, ആൽ എന്നീ മരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. എക്കൽ നിറഞ്ഞ സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ പൂവരശ്, വാക, തെങ്ങ്, വേലിപ്പരുത്തി, നോനി, കുടംപുളി എന്നിവ വളർത്തും. പുഴ, നദി തീരങ്ങളിൽ നാങ്ക്, വെൺകട്ട, വെട്ടി, പുന്ന, കാര, അമ്പയം, വെൺതേക്ക്, കിളിമരം, അത്തി, പൂവം, ആറ്റുവഞ്ചി എന്നീ മരങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യം. സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ അശോകം, ആര്യവേപ്പ്, കുടംപുളി, പതിമുഖം, മന്ദാരം, കണിക്കൊന്ന, മുള, പേര, അയണി, ചരൽപ്പഴം. എബണി, കുടപ്പന, കിളിനാങ്ക് എന്നിവയും വച്ചുപിടിപ്പിക്കും.

∙വെള്ളക്കെട്ടുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിമരുത്, നീർമരുത്, ഒങ്ങ്, ചോലവേങ്ങ, ഞാവൽ, പരമ്പരകുമ്പിൾ, കടംമ്പ് എന്നിവയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലാവട്ടെ മഴുകാഞ്ഞിരം, ഈട്ടി, കുളമാവ്, വാലി, മരോട്ടി, വയണ, ചോലപ്പൂവം, പൂശിപ്പഴം, വലിയവെള്ളപ്പൻ, ചെങ്കുറിഞ്ഞി, എണ്ണപ്പയിൻ, കുന്തിരിക്കം, നിറമ്പാലി, കൊണ്ടപ്പന എന്നിവയായിരിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

English Summary: Story of Anti Acacia Protests and New Move by Kerala Government Against 'Foreign Trees'