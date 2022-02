പൊതുസ്ഥലത്തെ മരങ്ങൾ ഉണക്കാൻ രാസലായനി കുത്തിവയ്പ് വ്യാപകം; ക്രൂരത കുത്തിവയ്ക്കുന്നവർ

നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുനീക്കുന്നതിന് പുറമേ രാസലായനി കുത്തിവച്ച് മരങ്ങൾ ഉണക്കി നശിപ്പിക്കുന്നതും ബെംഗളൂരുവിൽ വ്യാപകമാകുന്നു. ബിടിഎം ലേഔട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് 4 മരങ്ങളിൽ രാസലായനി കുത്തിവച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയത്. മരങ്ങൾ ഉണങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട പ്രദേശവാസികളാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. 35 വർഷം പ്രായംവരുന്ന തണൽമരവും ഇതിൽപെടുന്നു. ബിബിഎംപി വനംസെൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പരിശോധിച്ച് 1976ലെ കർണാടക വൃക്ഷ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു.

നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ മേഖലയിൽ മരങ്ങൾ ഉണങ്ങി നശിച്ചിരുന്നു. പരസ്യബോർഡുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മറയായി മാറുന്ന മരങ്ങളാണ് രാസലായനി കുത്തിവച്ചുള്ള ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നത്. മരം മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്ക് ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവ ഉണക്കുന്നതിനായി രാസലായനി പ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മരങ്ങൾ ഉണങ്ങുന്നതോടെ അപകടഭീഷണിയുടെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിച്ചുമാറ്റാനുള്ള അനുമതിയും ലഭിക്കും.

വനവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഔട്ടർറിങ് റോഡിൽ 10 വർഷം മുൻപ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളിൽ ചിലത് സമാനമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. സമീപത്തെ ഷോപ്പിങ് മാളിന്റെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചത്. ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ മടിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കൂടിവരുന്നതിനു പിന്നിലെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ പറയുന്നു. നഗരത്തിലെ പാർപ്പിട മേഖലകളിൽ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

ആർ.നരേന്ദ്ര ബാബു (ബിബിഎംപി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ)

‘ബിടിഎം ലേഔട്ടിലെ മരത്തിന് ചുറ്റും 11 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ലായനി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇലകൾ പൂർണമായി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഗ്ലൈസൽ എന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാതി ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളാണെങ്കിൽ പതിവായി വെള്ളമൊഴിച്ചും മറ്റും കുറച്ചുകാലം കൂടി സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.’

