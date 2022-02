കട്ടിലിൽനിന്നു കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നതു വെള്ളത്തിലേക്ക്; ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ചില ജീവിതങ്ങൾ

‘പുലർച്ചെ നാലഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളം വീടിനകത്തേക്ക് അരിച്ചു കയറിത്തുടങ്ങും, കട്ടിലിൽനിന്നു കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നതു വെള്ളത്തിലേക്ക്. നിലത്തു കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഉണരുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിനു നടുവിൽ’ – ഇതു പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉൾഗ്രാമത്തിലോ പുഴയുടെ തീരത്തോ താമസിക്കുന്നവരല്ല, നഗരത്തിന്റെ സകല ആഡംബരങ്ങളുടെയും മധ്യേ ആഘോഷ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ കാണാതെ പോകുന്ന കുറേ ജീവിതങ്ങളാണ്. ‘ഭരണാധികാരികളും അപ്പർ ക്ലാസുകളും പുഴുക്കളുടെ വില മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ’ എന്നാണ് അവരിൽപലരും സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ‘താഴേത്തട്ടിലേക്കു മറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളും മനുഷ്യജീവികളാണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് അധികൃതരെ ഓർമിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതു കഷ്ടമാണ്’ – കമ്മട്ടിപ്പാടം സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയുന്നു.

ഡിസംബറിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ക്രോസ് റോഡുകളിലും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിലും രാവിലെകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടന്നു. ഉദയ, പിആൻഡ്ടി, കമ്മട്ടിപ്പാടം, താന്തോന്നിത്തുരുത്ത്, കലൂർ അവന്യൂ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ കാര്യം ഗുരുതരമായിരുന്നു. പല വീടുകളിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. മിക്ക വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. മഴപ്പെയ്ത്തിൽ കയറുന്ന വെള്ളം ചെളിയാണ് വീടുകളിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതെങ്കിൽ വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റത്തിൽ കയറുന്ന വെള്ളം കാനകളിലെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ അഴുക്കുകളും ശുചിമുറി മാലിന്യങ്ങളുമാണ് വീടുകളിലെത്തിച്ചത്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഒരു വശത്ത്. കക്കൂസുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിനാൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനു സാധിക്കാത്തതാണ് കുടുംബങ്ങളെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത്.

ട്രയാങ്കിളിൽ കുരുങ്ങിയ ജീവിതങ്ങൾ

‘വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റം എന്നൊക്കെ അവർ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ സാറേ..!, ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്നും കുന്നും വെള്ളത്തിലാണ്.’ – സ്പോർട്സ് താരവും കമ്മട്ടിപ്പാടം ട്രയാങ്കിളിലെ ഒറ്റസെന്റ് വീട്ടിൽ താമസക്കാരിയുമായ രാജം ഗോപി. ‘2018 മുതൽ ഇവിടെ വെള്ളം കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 20 വർഷം മുമ്പ് സ്ലാബ് കെട്ടിയതാണ് ഇവിടെ വന്ന പുരോഗതി. വേലിയേറ്റമാണെന്നാണു പറയുന്നത്. അവർ സ്ലാബ് ഒന്നു പൊക്കി, വഴിയൊന്നു ശരിയാക്കിത്തന്നാൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. നേതാക്കൾ വരും, പരിഗണിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു പോകും. ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ വണ്ടി വരാത്ത വഴിയായതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മരിച്ചാൽ ശവം കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും കഷ്ടപ്പെടണം. അധികൃതർ വന്നു നോക്കും, പറയും. ഇതുവരെ ശരിയാക്കി തന്നിട്ടില്ല. ട്രയാങ്കിളിനു പുറത്ത് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തു തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിറ്റു കൊണ്ടുവന്നു തന്നാൽ കാര്യമായില്ലല്ലോ. ഈ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പാണ് ആദ്യമായി ഒരു മേയർ ഇവിടെ വരുന്നത്. 40 വർഷമായി സിപിഎം ജയിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സിപിഎമ്മേ ഇവിടെ ജയിക്കൂ. അവർ ചെയ്തു തരുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും. ഒരു മാറ്റവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. 60 വീട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഒരുപാടു നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുന്നു മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുമെന്നു പറയും. പൈസയൊക്കെ മുടക്കി വീടുവച്ചിട്ട് ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകാൻ കുറേപ്പേർക്കു സമ്മതമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഏരിയ കിട്ടിയാൽ പോകാൻ തയാറാണ്.’

അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീടു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജം: ‘ദേ ആ വീട്ടിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കല്യാണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആറു മാസത്തേക്ക് അവർ പുറത്തു വീടു വാടകയ്ക്കെടുത്തു താമസം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എത്ര കാലം പൈസ കൊടുത്തു താമസിക്കാൻ പറ്റും?. ഇവിടേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാൻ തന്നെ ആളുകളുകൾ മടിക്കും.’

‘ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല’

ഉദയ കോളനിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നു വീട്ടുകാർക്ക് വയറിനു സുഖമില്ലാതെയായി. വെള്ളത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയാൻ കുടിവെള്ള ടാങ്ക് തുറന്നു പരിശോധിച്ചു. വെള്ളം കലങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ കറുത്ത് കട്ടയായി മാലിന്യം ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കോളനി നിവാസി അജയ കുമാർ പറയുന്നു.

രണ്ടാഴ്ചയായി നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിറയെ ചീഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. പേരണ്ടൂർ കനാലിൽനിന്ന് വേലിയേറ്റം വരുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്കു വരുന്നതാണ്. ഇതിന് ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രേക്ത്രൂ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലാസ്റ്റിക്കും പായലും നീക്കിയതല്ലാതെ ആഴം കൂട്ടാൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആഴം കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ വെള്ളം കനാലിൽ തന്നെ കിടക്കുകയുള്ളൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു നടപടിയുണ്ടാകണം എന്ന ആവശ്യമാണ് അജയകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.

എത്രയോ തവണ എത്ര പേരോടു പറഞ്ഞു, മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു മടുക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന നിരാശയിലാണ് പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫ് കോളനിക്കാർ (പിആൻഡ്ടി കോളനി). വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങാനാവാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും. വീടിനകത്ത് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനാവുന്നില്ല, സ്ത്രീകൾക്കു ശുചിമുറിയിൽ പോകാൻ പോലും പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് കോളനിക്കാർ പറയുന്നു.

കൊച്ചി വെള്ളത്തിലാകുമോ?

10 വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ, വെള്ളം കയറാത്ത കരയെന്നു പറയാൻ കൊച്ചിയുടെ എത്ര ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ടാകും? – ഒരു സാധാരണ കൊച്ചിക്കാരൻ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന സംശയമാണിത്. ഇതുവരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. അശാസ്ത്രീയമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും കായൽ കയ്യേറ്റങ്ങളുമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് ചെല്ലാനം സ്വദേശിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ വി.ടി. സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു:

‘തീരദേശത്ത് കായലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം സാധാരണ നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്. കടലാക്രമണമുണ്ടാകുന്നത് കാലവർഷം കനക്കുന്ന മേയ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുമാണ്. ചന്ദ്രനും സൂര്യനുമൊപ്പം ഭൂമിയോടടുത്ത ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ വലിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളും അടുത്ത് വരികയും കൂടിയ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വൃശ്ചിക വേലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു കാരണം. ഭുമിയിൽ ആകർഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വാവു മുതൽ 8-ാം ദിവസമായ അഷ്ടമി വരെ ജലനിരപ്പ് വളരെ ഉയരുന്നു. 5 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റു വീതം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രണ്ടു വേലിയേറ്റങ്ങളും 2 വേലിയിറക്കങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവുമുണ്ടാകും. സമയമാറ്റം ഇതിനുണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും വേലിയേറ്റം കൂടി വരികയാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇതിനു കാരണം കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതാണ്.

1928-ൽ സർ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചി അഴിയുടെ വീതിയും ആഴവും കൂട്ടി ആധുനിക തുറമുഖമാക്കിയതോടെ ഇവിടെ കടലാക്രമണവും കായലിലെ ജലനിരപ്പും കൂടി. വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് കയറാനാണ് അഴി വലുതാക്കിയത്. വളരെ സാവധാനം ആഴം കൂട്ടിയിരുന്ന തുറമുഖം 2012-ൽ ദുബായ് പോർട്ട് വേൾഡിന്റെ വരവോടെ ആഴം 10 മീറ്ററിൽനിന്ന് 15 മീറ്ററായും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 20-22 മീറ്ററായും വർധിപ്പിച്ചു. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് 25 മീറ്റർ ആക്കാനും തുടർന്ന് 35 മീറ്റർ വരെ ആക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കടലിന്റെയും കായലിന്റെയും സംഗമ സ്ഥലമായ, കുപ്പിക്കഴുത്തു പോലുള്ള ഫോർട്ടുകൊച്ചി - വൈപ്പിൻ കരകളുടെ ദൂരം 1928 ലും ഇന്നും 600 മീറ്റർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആഴം അന്ന് 5 മീറ്ററും 2012 ൽ 10 മീറ്ററും ഇന്ന് 20 മീറ്ററും ആയി. 1928 ൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്ന ഒറിഫൈസിന്റെ ക്രോസ് സെക്‌ഷനൽ ഏരിയ വർധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിലൂടെ കയറുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവിലും വർധനവുണ്ടായി.

വേലിയേറ്റത്തിൽ കയറുന്ന വെള്ളമത്രയും വേലിയിറക്കത്തിൽ കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകില്ലേ എന്ന സംശയം ഉയരാം. ഇല്ലെന്നാണ് ഉത്തരം. കാരണം വാവു മുതൽ അഷ്ടമി വരെ കടലിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതാകയാൽ ഓരോ വേലിയേറ്റത്തിനും കയറുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകൂ. അതിനാൽ കായലിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാൽ 2025 ൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം 25 മീറ്ററായി ആയി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അന്നുള്ള വൃശ്ചിക വേലിയേറ്റത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. പനമ്പിള്ളി നഗർ, ഗിരിനഗർ, കുണ്ടന്നൂർ, വൈറ്റില, കലൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറും. വൃശ്ചിക വേലി വെള്ളപ്പൊക്കം അനുഭവപ്പെടാതിരുന്ന ചേർത്തല, തുറവൂർ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ വർഷം വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളതു പരിഗണിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും.

പരിഹാരം ശ്രമകരമാണ്

എല്ലാ വർഷവും കായലുകളിലും തോടുകളിലും അടിയുന്ന എക്കൽ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് പരിഹാര മാർഗം. കായലുകളും തോടുകളും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് ആഴം കൂട്ടുകയും ബണ്ടും കരകളും ഉയർത്തുകയുമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. തറ പൊക്കം കുറഞ്ഞ വീടുകളെല്ലാം ഉയരം കൂട്ടണം. ഇത് പല ഘട്ടങ്ങളായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 10 മുതൽ 20 വരെ വർഷം നീളുന്ന പദ്ധതിയുണ്ടാക്കി നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന് വലിയൊരു തുക മാറ്റിവയ്ക്കാനും അധികൃതർ തയാറാവണം. മറ്റൊരു പരിഹാര മാർഗം കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം 10 മീറ്ററായി നിജപ്പെടുത്തി യാത്രക്കപ്പലുകൾക്കും ചെറു ചരക്കുകപ്പലുകൾക്കും മാത്രം തുറമുഖ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽനിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ട് 5-6 കിലോമീറ്റർ വരെ പുലിമുട്ട് ബണ്ട് സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ഔട്ടർ പോർട്ട് നിർമിക്കുകയും ആണെന്നും സെബാസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു.

വീടുകളുടെ തറ ഉയരം കോർപറേഷൻ തീരുമാനിക്കണം

1998 മുതൽ എളംകുളത്തു വീടു വച്ചു താമസിക്കുന്ന ജോസി ജോണിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി ചെലവന്നൂർ കനാലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കയറുന്നു. ഇതോടെ വീടൊന്ന് ഉയർത്തി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 15 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ വീടുയർത്തിയത്. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇതു സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വീടുകൾക്കുള്ള പ്ലാൻ നൽകുമ്പോത്തന്നെ അത് എത്ര ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കോർപറേഷൻ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശം. കൃത്യമായ എൻജിനിയറിങ് പഠനത്തിലൂടെ വേണം ഇതു ചെയ്യാൻ. ഓരോ തവണയും റോഡ് ഉയർത്തി പണിയുമ്പോൾ അരികിലുള്ള വീടുകൾ കുഴിയിലാകുകയും വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

സർക്കാരിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ കായലുകളിൽ മാലിന്യമിടുന്നതും കയ്യേറ്റവും തോടുകളുടെ ഒഴുക്കു തടയുന്നതുമെല്ലാമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം കയറലിനു കാരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വെള്ളം ഉൾക്കൊളളാനുള്ള കായലിന്റെ ശേഷി കയ്യേറ്റം മൂലം കുറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം. കൊച്ചിയിലുള്ള തോടുകളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിന് സ്വാഭാവികമായി ഒഴുകാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കു സാധിക്കും വിധം തോടുകൾ പുനഃ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ജോസി പറയുന്നു.

ഇവരും മനുഷ്യരാണ്

മെട്രോ നഗരത്തിന്റെ പകിട്ടുകളോടെ കിടക്കുന്ന മഹാനഗരത്തിൽത്തന്നെയാണ് ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യർ ‘ജലനരകത്തിൽ’ ജീവിക്കുന്നത്. അഴുക്കും ചെളിയും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളും വീട്ടിനുള്ളിലേക്കൊഴുകിയെത്തുന്ന, ദൂർഗന്ധത്തിനും പകർച്ചരോഗങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്ന നരകം. പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും, വാഗ്ദാനങ്ങളല്ലാതെ അധികൃതർ നടപടിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ നിസ്സഹായരായി പറയുന്നു. ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ കൊച്ചി നഗരം തന്നെ കടലെടുത്തേക്കാമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾത്തന്നെ കൊടുംദുരിതത്തിന്റെ കടൽനടുവിലാണ് ഈ പാവം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം.

