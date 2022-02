തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നീർപ്പ‍ക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 30 ശതമാനത്തോളം കുറവ്. കണക്കെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട 11 തണ്ണീർത്ത‍ടങ്ങളിലും ഈ കുറവ് ഒരു പോലെ പ്രതിഫലിച്ചു. വേൾഡ് വൈൽഡ് ഫണ്ട് ഇന്ത്യയും, സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിന്റെ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗവും സംയുക്തമായി ജില്ലയിൽ കഴി‍ഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ വാർഷിക ഏഷ്യൻ നീർപ്പ‍ക്ഷി കണക്കെടുപ്പിലാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 74 ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് 4372 പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിൽ, 56 ഇനങ്ങ‍ളിൽപ്പെട്ട 3077 പക്ഷികളെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താനായത്. ആറ്റിങ്ങ‍ലിനു സമീപമുള്ള പഴഞ്ചിറ തണ്ണീർത്തടം ഒഴികെ, ബാക്കിയുള്ള 10 തണ്ണീർ‍ത്തടങ്ങളിലും മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുള്ള കടുത്ത ഭീഷണികളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റവും നീർപ്പ‍ക്ഷികളുടെ കുറവിനു കാരണമായെന്നു കരുതുന്നതായി ഏഷ്യൻ നീർ‍പ്പക്ഷി കണക്കെടുപ്പ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ എ.കെ.ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

∙ മണൽ കോഴി, മംഗോളിയൻ മണൽ കോഴി...

വലിയ മണൽ കോഴി

വലിയ മണൽ കോഴി, മംഗോളിയൻ മണൽ കോഴി, ചെറു‍മണൽ കോഴി, തി‍രമുണ്ടി തുടങ്ങിയ തീരദേശ പക്ഷികൾ പൂവാർ അഴിമുഖത്തു നിന്നും കരിമ്പൻ കാട കൊക്ക്, നീർ‍ക്കാട, കരി ആള തുടങ്ങിയ ദേശാടന പക്ഷികൾ വേളി അഴിമുഖത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കേശവദാ‍സപുരത്തെ നെൽവയലിൽ നിന്നും താരതമ്യേന വളരെ കുറച്ചു പക്ഷികളെ മാത്രമേ സംഘത്തിനു നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതിൽ പു‍ള്ളിക്കാട കൊ‍ക്കുകളും , കരിമ്പ‍ൻകാട കൊക്കു‍കളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആറ്റിങ്ങ‍ലിനു സമീപമുള്ള പഴഞ്ചിറ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ നിന്നും 34 പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 162 ചൂളൻ എരണ്ടകൾ, 160 നീല കോഴികൾ, 36 വരി എരണ്ടകൾ, 17 പവിഴക്കാ‍ലികൾ, ചെമ്പൻ അരിവാൾ കൊക്കൻ എന്നിവയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വളരെ ചുരുക്കം കാണപ്പെ‍ടാറുള്ള കരിന്ത‍ലയൻ മീൻ കൊ‍ത്തിയെയും ഇവിടെ നിന്നു കണ്ടെത്തി.

∙ ചേര കോഴികൾ

ചോര‍ക്കാലി

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ചേര കോഴികളുടെ കൂടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല ഈ പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉദാത്ത ഉദാഹരണമാണ്. പാതിരാ കൊക്കിന്റെ ഒരു പ്ര‍ധാന ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഇവിടം. ആക്കുളം ഭൗമ ശാസ്ത്ര പഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജലാശയത്തിൽ 300ൽപ്പരം ചൂളൻ എരണ്ടകളെ ഇത്തവണയും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തടാക കയ്യേറ്റം, മലിനീകരണം തുടങ്ങി ഗുരുതര ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുള്ളി ചുണ്ടൻ താറാവുകൾ, നാടൻ താമര‍ കോഴി, വാലൻ താമര കോഴി, ചേരക്കോഴി എന്നീ പക്ഷികളെ തടാകത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തെറ്റി കൊക്കൻ, പച്ച‍ക്കാലി, ചോര‍ക്കാലി, ചേരാക്കൊക്കൻ മുതലായവ കഠിനംകുളം തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ആകർഷണ‍മായിരുന്നു. അരുവിക്കര പോലുള്ള മറ്റു തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, നെ‍ടുങ്കാട്, കണ്ണമ്മൂല തോട് മുതലായ പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇനത്തിലും വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു. കണ്ണമ്മൂ‍ലയിലും അരുവിക്കര ജലസംഭരണിയുടെ തീരത്തും വൻതോതിലുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതും പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവിനു കാരണമായി.

ഫൊട്ടോ ഷൂ‍ട്ടും ഖരമാലിന്യ നിക്ഷേപവും ‘വില്ലൻ‍മാരാകുന്നു’

കരിന്തലയൻ മീൻകൊത്തി

വിവാഹത്തിനും, മറ്റു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകൾ‍ക്കുമായി എത്തുന്നവരുടെ പാടങ്ങളി‍ലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവും, ഖരമാലിന്യ നിക്ഷേപവും, നെൽകൃ‍ഷിയിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറിയി‍ലേക്കുള്ള ചുവടു മാറ്റവും, നിരന്തരമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ പ്രയോഗവും, പക്ഷികളെ ഓടിക്കാനുള്ള പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും, ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദവും തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പക്ഷികളുടെ ഇഷ്ട സങ്കേതമായ പുഞ്ചക്കരി–വെള്ളായണി തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങ‍ളാണെന്നും കണക്കെടുപ്പിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ വർഷം 34 ഇനങ്ങളി‍ൽപ്പെട്ട പക്ഷികളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്നു കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 45 ഇനങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

