അതിശൈത്യം, കൊടും തണുപ്പില്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരങ്ങള്‍; വിചിത്ര പ്രതിഭാസം, അമ്പരന്ന് പ്രദേശവാസികൾ

യുഎസില്‍ ശൈത്യകാലം അതിരൂക്ഷമാണ്. ടെക്സസ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റും സുരക്ഷയില്ലാതെ പെട്ടു പോയാല്‍ മനുഷ്യൻ പോലും നിന്ന നില്‍പില്‍ മരവിപ്പിക്കുന്ന അതി ശൈത്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതിന്‍റെ തുടര്‍ച്ച തന്നെയാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെയും ടെക്സസിലെ ശൈത്യം. ഒരുപക്ഷേ അല്‍പം കൂടി രൂക്ഷമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇക്കുറി അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് ചില വിചിത്രമായ ശബ്ദങ്ങള്‍ കൂടി ടെക്സസ് നിവാസികളുടെ ചെവികളിലേക്കെത്തി. കേള്‍വിയില്‍ വെടിയൊച്ചപൊലെ തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർഥത്തില്‍ ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഉറവിടം വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു.

മരങ്ങള്‍ക്കുള്ളില സ്ഫോടനം

കൊടും ശൈത്യത്തില്‍ പെട്ടു മരവിച്ച് പോയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ നിന്നാണ് ഈ വലിയ ശബ്ദങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ നടക്കുന്ന സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ശബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു. രാത്രിയില്‍ ശൈത്യം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴാണ് ഈ ശബ്ദങ്ങള്‍ വലിയ അളവില്‍ കേള്‍ക്കുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു. വെറും ശബ്ദംമാത്രമല്ല മറിച്ച് മരങ്ങളുടെ ശാഖകളോ, ചില്ലകളോ, പലപ്പോഴും മരങ്ങള്‍ തന്നെയോ പൊട്ടി ചിതറുന്നതും ഈ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നിലധികം മരങ്ങളിലും ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസികള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

മരങ്ങള്‍ ശൈത്യകാലം രൂക്ഷമാകുമ്പോള്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയെന്നത് അത്യപൂര്‍വമായ സംഭവമല്ല. ആര്‍ട്ടിക് മേഖലയോടും മറ്റും ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ അപൂര്‍വമായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ടെക്സസ് പോലുള്ള പ്രദേശത്ത് ഈ പ്രതിഭാസം ശാസ്ത്രലോകത്തെ തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുന്നു. രാത്രി സമയത്ത് ടെക്സസ് മേഖലയിലെ താപനില എത്രമാത്രം താഴേയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്നതിന്‍റെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവ് തന്നെയാണ് വൃക്ഷങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം.

രക്തം മരവിച്ചു പോകുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍

വൃക്ഷങ്ങളുടെ രക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാപ് എന്നപദാർഥമാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കു പിന്നില്‍ പ്രധാനമായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സാപ് എന്നത് മരങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന കറ പോലുള്ള പദാർഥമാണ്. മരത്തിന് നിലനില്‍ക്കാനും വളരാനും ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങള്‍ എല്ലാ ശാഖകളിലേയ്ക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഈ പദാര്‍ത്ഥമാണ്. ഈ പദാര്‍ത്ഥം കൊടും തണുപ്പില്‍ മരവിക്കുകയും അത് വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെയാണ് ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മര്‍ദം താങ്ങാനാകാതെ വരുമ്പോള്‍ ശാഖകളോ, മരങ്ങള്‍ തന്നെയുമോ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്.

ടെക്സസില്‍ സമീപകാലത്ത് ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്തതാണ്. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയിലെ ആദിമവാസികള്‍ അവരുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് അപൂര്‍വമായി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഡെക്കോട്ട മേഖലയിലുള്ള ക്രീ, സെയോക്സ് തുടങ്ങിയ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരാണ് സമാനമായ സംഭവങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍പാണെന്നതിനാല്‍ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് അക്കാലത്ത് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്‍റെ മേമ്പൊടിയുമുണ്ടായിരുന്നു. പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ആദ്യ ചന്ദ്രന്‍റെ വരവിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് മരങ്ങളുടെ ഈ പൊട്ടിത്തെറിയെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം.

English Summary: Mysterious Phenomenon: How Do Trees 'Explode' During Texas' Freezing Storms?