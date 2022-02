ഈജിപ്തിൽ ഹൃദയംപോലെ മരുപ്പച്ച; ചിത്രമെടുത്ത് ബഹിരാകാശ നിലയം, 8000 വർഷം പഴക്കം

ഹൃദയങ്ങളുടെ ദിനമായ വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ മരുഭൂമിയിൽ ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തടാകം കണ്ട ആ യാത്രികർ ഒന്നമ്പരന്നു. ഇവിടെയെങ്ങുമുള്ള ആരുമല്ല, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തി‍ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ യാത്രികരാണ് ഈ ഹൃദയ മരുപ്പച്ച കണ്ടെത്തി ചിത്രമെടുത്തത്.

ഫയൂം ഒയാസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മരുപ്പച്ച 1200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ളതാണ്, ഏകദേശം കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ 12 മടങ്ങ് വിസ്തീർണം. ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കയ്റോ നഗരത്തിൽ നിന്നു തെക്കായാണ് ഇതു നിലനിൽക്കുന്നത്, മരുഭൂമിയിൽ.

എണ്ണായിരം വർഷങ്ങളായി ഈ മരുപ്പച്ച നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മരുഭൂമിയിലെ കൊടുംചൂടിൽ നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇത് ജീവാന്തരീക്ഷമേകി. ഈജിപ്തിലെ വിശ്വവിഖ്യാത നദിയായ നൈലിന്റെ ഭാഗമായ ബഹ്ർ യൂസഫ് എന്ന ചാനലിൽ നിന്നുമാണ് മരുപ്പച്ച വെള്ളം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് ഈ മേഖല മുഴുവൻ തടാകമായിരുന്നു. മിറിസ് തടാകം എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെട്ടു. ഈ തടാകവും ഈ ഭാഗത്തെ നൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ ജലസേചനപദ്ധതികളും എൻജിനീയറിങ് പദ്ധതികളും അക്കാലത്തെ ഫറവോമാർ നടപ്പാക്കി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നു പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എൻജിനീയറിങ് വൈദഗ്ധ്യം ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

ഈജിപ്തിലെ 12ാം രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കൻമാരായിരുന്ന അമേനേംഹാത് ഒന്നാമൻ മുതൽ മൂന്നാമൻ വരെയുള്ള ഫറവോമാരൊക്കെ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ജലപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി. ഈ വൈദഗ്ധ്യം മൂലം എൻജിനീയറിങ് കിങ്സ് എന്ന പേരും ഇവർ സ്വന്തമാക്കി.

എന്നാൽ ഇന്ന് മീറിസ് തടാകമില്ല. വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ക്വാറൂൺ തടാകമാണ് ഇന്നുള്ളത്. മീറിസ് നിലനിന്ന ഭൂഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് മരുപ്പച്ചയായി മാറി. നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഫാമുകളുമെല്ലാം ഇന്നീ ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള മരുപ്പച്ചയിലുണ്ട്.ഫായൂം, സിന്നൂറിസ്, ടാമിയ തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടും. ക്വാറൂൺ തടാകം ഈജിപ്തിൽ സിലോപ്പിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ കൃഷിക്ക് പ്രശസ്തമാണ്.

ആദിമകാലത്ത് ഫയൂം മരുപ്പച്ചയിൽ താമസിച്ചവർ സോബെക് എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവസങ്കൽപത്തെയാണ് പ്രധാനമായും ആരാധിച്ചിരുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഉടലും മുതലയുടെ ശിരസ്സുമുള്ള ഈ ദേവന്റെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി ഫയൂംസ്ഥിതി ചെയ്തു.

