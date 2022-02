കുരങ്ങുകൾക്കിടയിൽ പ്രണയമില്ല; പ്രണയസംഗീതമൊരുക്കാൻ ഗായകനെ നിയമിച്ച് മൃഗശാല

ബ്രിട്ടനിലെ സ്റ്റാഫോർഡിലുള്ള ട്രെൻഥാം കുരങ്ങുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അധികൃതർ വിഷമത്തിലാണ്. കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ആൺകുരങ്ങുകളും പെൺകുരങ്ങുകളും തമ്മിൽ പ്രണയമില്ല. പ്രണയിക്കാതിരുന്നാൽ അവർ ഇണകളാകില്ല. പുതിയ കുട്ടിക്കുരങ്ങൻമാരും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതിനെന്താണൊരു പരിഹാരമെന്നു ചിന്തിച്ച സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അധികൃതർ ഒടുവിൽ ഒരു വിചിത്രമാർഗവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഡേവ് ലാർഗി എന്ന പ്രണയഗാനങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനെ അധികൃതർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിയമിച്ചു.

ലാർഗിയുടെ ജോലിയിതാണ്. നല്ല പ്രണയഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കി പ്രേമത്തിന്റെ ഒരന്തരീക്ഷം കുരങ്ങുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, കുരങ്ങുകൾ ഇതിൽ മനംമറന്ന് പ്രണയത്തിലാകണം. വിഖ്യാത പ്രേമഗായകൻ മാർവിൻ ഗയെയുടെ പാട്ടുകളും ശൈലികളും അനുകരിക്കുന്ന ഡേവ് ലാർഗി മനോഹരമായ പ്രേമഗാനങ്ങൾ പാടുന്നതിന്റെയും അതു കേട്ട് കുരങ്ങുകൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൈറലായി.

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ അൽജിറിയയിലും മൊറോക്കോവിലുമുള്ള കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവയിനം കുരങ്ങുകളായ മക്കാക്കുകളിലെ ഒരു സംരക്ഷിതവിഭാഗത്തിനെയാണു ട്രെൻഥാം കുരങ്ങുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വളർത്തുന്നത്. വനനശീകരണവും അനധികൃത വിനോദമൃഗ വിപണിക്കായുള്ള കടത്തലും മൂലം ഇവയുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. നിലവിൽ വെറും എണ്ണായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഇത്തരം മക്കാക്കുകളുടെ സംഖ്യയെന്നാണു ബ്രിട്ടിഷ് മൃഗസംരക്ഷണ സന്നദ്ധ സംഘടന പറയുന്നത്.

ഇവയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ഇവയുടെ ജന്മദേശങ്ങളായ അൽജിറിയയിലും മൊറോക്കോവിലെയും വനസമ്പത്തിലും പരിസ്ഥിതിയിലും ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കാടുകളിൽ വിത്തുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവ നൽകുന്ന സേവനം വളരെ നിർണായകമാണ്. ഇവയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ കാടിന്റെ വ്യാപ്തിയും കുറയും.

മൊറോക്കോവിൽ ഇവയെ കാണാൻ മാത്രമായി എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളും ഏറെയാണ്. ഇവയില്ലാതെയായാൽ മൊറോക്കോയുടെ ടൂറിസ്റ്റ് വരുമാനത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവ് സംഭവിക്കും. മക്കാക്കുകളുടെ പ്രജനനകാലമാണ് ഇത്. അതു മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ട്രെൻഥാം കുരങ്ങുവളർത്തൽ കേന്ദ്രം അധികൃതർ ഇത്തരമൊരു മാർഗം അവലംബിച്ചത്. ലാർഗിയുടെ പാട്ടിന് വിചാരിച്ച ഫലമുണ്ടോയെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മൃഗശാല അധികൃതർ പറയുന്നു. വരുംദിനങ്ങളിൽ അതറിയാം.

English Summary: Watch This Singer Perform Marvin Gaye's 'Let's Get It On' to Encourage Monkeys to Mate