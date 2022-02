ബ്രസീലിൽ കനത്ത പ്രളയം, മണ്ണിടിച്ചിൽ; വെള്ളത്തിലൊഴുകുന്ന വാഹനങ്ങൾ, തകർന്നടിഞ്ഞ് നഗരം

Grab Image from video shared on Twitter by NEWS/INCIDENTS