100 ടൺ ഭാരം, പ്രളയത്തിൽ കടപുഴകി; ആൽമര മുത്തശ്ശനു പുതുജീവനേകി നാട്ടുകാർ

തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ രാജണ്ണ സിരിസില ജില്ലയിൽ 70 വർഷം പഴക്കമുള്ള, പടർന്നു പന്തലിച്ച ഒരാൽ മരമുണ്ട്. ഏകദേശം 100 ടണ്ണോളം ഭാരം വരുന്ന ഈ മരമുത്തശ്ശൻ പ്രദേശത്തെ സുഡ്ഡല എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കർഷകരായ ബൂറ ബുമ്മയ ഗൗഡ്, ബൂറ രാമയ്യ ഗൗഡ് എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലാണു നിന്നിരുന്നത്. ആളുകൾക്ക് തണലും കിളികൾക്കു താമസത്തിന് ഇടവുമൊരുക്കി നിന്നിരുന്ന ഈ മരത്തിനു പൊടുന്നനെ ഒരു ദുർവിധി പറ്റി.

നാലു മാസം മുൻപ് മേഖലയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴ പ്രളയത്തിനു വഴിയൊരുക്കി. പ്രളയജലം മണ്ണിനെ ഒലിപ്പിച്ചു കടന്നുപോയതോടെ മരത്തിന്റെ വേരുകൾ അയഞ്ഞു. തറയുമായി ബന്ധം വേർപെട്ട ആൽമര മുത്തശ്ശൻ കടപുഴകി വീണു. താമസിയാതെ മഴ മാറി വെയിൽ വന്നു. വെള്ളം കിട്ടാതായതോടെ കടപുഴകി വീണ മരമുത്തശ്ശന്റെ തൊലി വരണ്ടു, ഇല കൊഴിഞ്ഞു. മരത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു നീണ്ട കഥ തീർന്നെന്നു നാട്ടുകാരടക്കം കരുതി. അവർ മരമുത്തശ്ശന്റെ കിടപ്പുനോക്കി സങ്കടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് ഡോ.ഡൊബ്ബല പ്രകാശ് എന്ന പ്രകൃതിസ്‌നേഹി സുഡ്ഡലയിലെത്തിയത്.

മരങ്ങളെ വലിയ ജീവനായ പ്രകാശ് ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ ചാലഞ്ച് എന്ന പ്രകൃതിക്ഷേമ ക്യാംപെയിനിന്റെ സ്ഥാപകനാണ്. കടപുഴകി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും മരത്തിനു വെള്ളം നൽകാൻ പ്രകാശ് നാട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടുമാസത്തോളം നീണ്ട ഈ ജലചികിത്സയിൽ മരത്തിൽ കരിഞ്ഞ ഇലകൾക്കു പകരം പുതുനാമ്പു തളിരിട്ടു. ഇതോടെ പ്രകാശിനു പ്രതീക്ഷയായി. മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റി വച്ചാൽ മരത്തെ ജീവിപ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു.

അതിനൊരു മാർഗം തേടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമായി പ്രകാശ് പിന്നീട്. എന്നാൽ ഇത്രയും ഭാരമേറിയ ഒരു മരത്തെ നീക്കുക വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിനു സഹായിക്കാനുള്ള സുമനസ്സുകൾക്കായി പ്രകാശ് തിരച്ചിൽ തുടർന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഉദയകൃഷ്ണ പാടിറെഡ്ഡിയെന്ന മറ്റൊരു പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹിയും പ്രകാശിനൊപ്പം ചേർന്നത്. മരങ്ങൾ മാറ്റി മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു വയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളയാളാണ് ഉദയകൃഷ്ണ. ആൽമരത്തെ നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇവർ കൂടിച്ചേർന്നു പദ്ധതിയിട്ടു.

സിരിസില ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഓഫിസിലേക്കു മാറ്റാമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്, മരം വീണു കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടവും കലക്ടർ ഓഫിസും തമ്മിൽ. ജില്ലാ ഭരണകൂടം പദ്ധതിക്കു പ്രോത്സാഹനം നൽകി. കലക്ടേഴ്‌സ് ഓഫിസിലേക്ക് പ്രത്യേക പാത അവർ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു. മരം കൊണ്ടുവരാനായി വലിയ ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഒരു ട്രക്കും രണ്ടു ക്രെയിനുകളും ഏർപ്പാടാക്കി. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ ആൽമരം പൊക്കിയെടുത്ത് ട്രക്കിൽ കയറ്റി. രണ്ടരമണിക്കൂറിനകം മരം കലക്ടേഴ്‌സ് ഓഫിസ് വളപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചു.

