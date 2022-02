ബഹുഭാര്യാത്വവും, ബഹുഭര്‍തൃത്വവും മനുഷ്യര്‍ക്കിടയില്‍ സാധാരണമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്നും പല സമൂഹങ്ങളിലും ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. മൃഗങ്ങള്‍ക്കടിലും ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയും. മനുഷ്യരെ പോലെ സാമൂഹിക നിയമങ്ങള്‍ ശക്തമല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലുമെല്ലാം ഇത്തരത്തില്‍ ഒന്നലധികം പങ്കാളികളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് അതിജീവനത്തിനായുള്ള വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് സിംഹക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ രീതി പിന്തുടരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുമ്പോഴുള്ള അവയുടെ പരിമിതികള്‍ മറികടക്കാനാണ്.

ഒന്നിലധികം ഇണകളും സുരക്ഷിതത്വവും

സമാനമായ രീതികള്‍ പല പക്ഷികളിലും നമുക്ക് കാണാം. പൈഡ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചര്‍ എന്ന പക്ഷി വിഭാഗത്തില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഇതിനു തെളിവാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ പെണ്‍ പക്ഷികള്‍ക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഇണകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനത്തില്‍ വ്യക്തമായത്. ഇതിന് കാരണം സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വവും ഒപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പ് വരുത്തലാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ മാര്‍ഗമായാണണ് ഒന്നലധികം പങ്കാളികളെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന ഇവയുടെ രീതിയെ ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകള്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്, ഇവ മുന്‍പുണ്ടായിരുന്ന പല ധാരണകളെയും ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ എതിര്‍ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു എന്നതിനാലണ്. ഒരു കാലഘട്ടം വരെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവികളില്‍ ആണ്‍ വർഗത്തില്‍ പെട്ടവ എപ്പോഴും ഒന്നിലധികം പങ്കാളികളെ കൂടെകൂട്ടാൻ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നു എന്നതായിരുന്നു. ഇത് സ്വാഭവികമാണെന്നും പ്രകൃതിയിലെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവര്‍ വാദിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഇവരുടെ തന്നെ അഭിപ്രായത്തില്‍ പെണ്‍ ജീവികള്‍ ഒരു ഇണയെ മാത്രം ഒരു സമയത്ത് കൂടെ കൂട്ടാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നവരാണ്.

ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൊള്ളയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് വിവിധ മൃഗങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹണങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പൈഡ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറില്‍ നടത്തിയ പഠനം. ഈ ജീവികളിലെ പഠനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പലപ്പോഴും കൂട്ടിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്ന ആണ്‍ പക്ഷി ഇവയുടെ ജനിതക പിതാവല്ലെന്നുള്ളത്. ഡിഎന്‍എ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ഗവേഷകര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വേട്ടക്കാരെ ചെറുക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം

പലപ്പോഴും ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറുകള്‍ പോലുള്ള ചെറി പക്ഷികള്‍ക്ക് ശത്രുക്കളുടെയും വേട്ടക്കാരുടെയും ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുകയെന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. രണ്ട് ഇണകള്‍ ചേര്‍ന്നു നടത്തുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങള്‍ മിക്കപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിജീവനത്തിനായുള്ള മാര്‍ഗമെന്ന നിലയില്‍ മറ്റ് വഴികളിലേക്കാണ് ചെറുപക്ഷികള്‍ കടക്കുന്നത്. ചില ഇനങ്ങള്‍ ഇവ കൂട്ടമായി താമസിക്കുകയും ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് കൂട്ടമായി നടത്തുകയും ചെയ്യും. കാക്കകളുടെ സാമൂഹികമായുള്ള ഐക്യം ഇതിന് ഉദാഹണമാണ്.

എന്നാല്‍ സാമൂഹിക ജീവിതം അധികം ഇല്ലാത്ത ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറുകള്‍ മറ്റൊരു പോംവഴിയാണ് ഇതിയാനായി കണ്ടെത്തിയത്. പലപ്പോഴും ഇക്കൂട്ടത്തിലെ പെണ്‍ പക്ഷികൾക്ക് അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിലധികം ഇണകള്‍ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടയിരിക്കുമ്പോഴും കുട്ടികള്‍ വിരിഞ്ഞ് പറക്കമുറ്റാറാകും വരെയും ഇവയുടെ സംരക്ഷണം രണ്ട് പേരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. ഒന്നിലധികം ആണ്‍ പക്ഷികളാണ് ഇര തേടാനും, ആവശ്യം വന്നാല്‍ ശത്രുവിനെ നേരിടാനുമായി കൂട്ടിലുണ്ടാവുക.

പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലെ തെളിവുകള്‍

കൃത്രിമമായ ഒരുക്കിയ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ഗവേഷകര്‍ പഠന വിധേയമാക്കിയത്. മൂന്ന് കൂടുകളിലായി ഇണകളായുള്ള പക്ഷികളെ പാര്‍പ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പഠനം. ഇതില്‍ ഒരു കൂടില്‍ നിന്ന് മാത്രമുള്ള പക്ഷിയെ മറ്റ് പക്ഷികളുമായി ഇടകലരുന്നതിനും ഇണ ചേരുന്നതിനും അനുവദിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് കൂടുകളിലെ പെണ്‍പക്ഷികള്‍ക്ക് ഒരു ഇണയെ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് കൃത്രിമമായി തന്നെ വേട്ടക്കാരായ പക്ഷികളുടെ പ്രതിമകള്‍ കൂടുകള്‍ക്ക് സമീപത്തെത്തിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടിലുള്ള പെണ്‍പക്ഷിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സമീപത്തുള്ള മറ്റ് ആണ്‍ പക്ഷികള്‍ കൂടി എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ഈ സഹായം മറ്റ് രണ്ട് കൂടുകളിലെ പെണ്‍ പക്ഷികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

ഒന്നിലധികം ഇണകളുള്ള പെണ്‍ജീവികളില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രത്യുത്പാദന ത്വര കാണുന്നു എന്നത് പരിണാമസിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങള്‍ മുന്‍പേ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള നിഗമനമാണ്. ഇതിനു പിന്നില്‍ ഒന്നിലധികം ഇണകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് പെണ്‍ജീവികളുടെ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം വർധിക്കുന്നതാണെന്നും നിഗമനങ്ങളുണ്ട്. ഈ കണ്ടെത്തലുകളെയെല്ലാം സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഈ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചര്‍ പക്ഷികളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

