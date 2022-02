കാർമേഘം പോലെ തെരുവിലേക്ക് പക്ഷിക്കൂട്ടം; ചത്തുവീണത് നിരവധി പക്ഷികൾ, വിഡിയോ

കാർമേഘം പോലെ പക്ഷിക്കൂട്ടം തെരുവിലേക്കു പറന്നുവന്നു ചത്തുവീണതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് മെക്സിക്കോയിലെ നഗരവാസികൾ. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. മഞ്ഞത്തലയുള്ള കറുത്ത പക്ഷികളാണ് തെരുവിൽ ചത്തവീണത്. പക്ഷികൾ ആകാശത്തു നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ തെരുവിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇവയിൽ പലതും ചത്തുവീണു. താഴേക്കു പറന്നുവന്ന പക്ഷികളില്‍ ജീവനുള്ളവ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് തന്നെ പറന്നു പോവുകയായിരുന്നു. ഇവയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിനു പിന്നിലുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

തെരുവിലും വീടിനുമുകളിലുമായി ചത്തുകിടക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ദൃശ്യം പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. ഇവർ സംഭവം ഉടൻതന്നെ അൽവാറോ ഒബ്രിഗോൺ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. സമീപത്തെ വീടിനുമുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവിലാണ് പക്ഷിക്കൂട്ടം പറന്നിറങ്ങി ചത്തുവീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞത്. വളരെ വേഗം തന്നെ നടുക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യം ജനശ്രദ്ധനേടി. ഒന്നര മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരാണ് ഈ ദൃശ്യം ഇതുവരെ കണ്ടത്.

പലകാരണങ്ങളാണ് പക്ഷികളുടെ കൂട്ടമരണത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഹീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചോ വൈദ്യുത ലൈനിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റതോ ആകാം പക്ഷികളുടെ കൂട്ടമരണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സമീപത്തെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടെ നിഗമനം.

കൂട്ടത്തോട്ടെ പരക്കൂന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇരപിടിയൻ പക്ഷികളുടെ ആക്രമണം ഭയന്ന് താഴ്ന്നു പറക്കുന്നതിനിടയിലാകാം പക്ഷികൾ കെട്ടിടങ്ങളിലും മറ്റുമിടിച്ച് ചത്തുവീണതെന്നാണ് എക്കോളജിസ്റ്റായ റിച്ചാർഡ് ബ്രോങ്ടണിന്റെ നിഗമനം. എന്തായാലും പക്ഷികളുടെ കൂട്ടമരണത്തിനു പിന്നിലുള്ള നിഗൂഢത തുടരുകയാണ്.

