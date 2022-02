ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ പരക്കം പാഞ്ഞു; കൂഗറിനെ വിലങ്ങുവച്ച് പൊലീസ്, ഒടുവിൽ?

വന്യമൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം തേടി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലിറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ശോഷണവുമൊക്കെയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് നിഗമനം. അത്തരത്തിൽ കാനഡയിലെ 230 സ്ട്രീറ്റിനു സമീപമുള്ള വീടിനു പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയെത്തിയ കൂഗറാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് നഗരത്തിലെ വീടിനു സമീപത്തുകൂടി പരക്കംപാഞ്ഞ കൂഗറിനെ വിരവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് അതിവിദഗ്ധമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം ആക്രമണകാരികളായ ജീവികൾ ജനവാസകേന്ദ്രത്തിലിറങ്ങിയാൽ അവയെ പിടികൂടി ദയാവധത്തിനു വിധേയമാക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ കൂഗറിനെ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടിയ ശേഷം വനത്തിൽ കണ്ടുപോയി തുറന്നുവിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

റിഡ്ജ് മെഡോസ് ആർസിഎംപി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫിസർ ആണ് കൂഗറിനെ ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. നഗരവാസികളായ മൃഗസ്നേഹികളും ഈ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു. മയക്കുവെടി വച്ച ശേഷം കാലുകളിൽ വിലങ്ങണിയിച്ചാണ് കൂഗറിനെ നഗരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയത്.

ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് കൂഗറിനെ വിലങ്ങണിയിച്ചതെന്ന് കൺസർവേഷൻ ഓഫിസർ ജൂലി ക്ലോസ്നർ വ്യക്തമാക്കി. മയക്കുവെടിവച്ചാലും ചിലപ്പോൾ കൂഗർ അക്രമാസ്തനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനാലാണ് കൂഗറിനെ വിലങ്ങണിയിച്ചത്. ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ കൂഗറിനെ രക്ഷച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് അധികാരികളും മൃഗസ്നേഹികളും. കൂഗറിനെ പിന്നീട് വനമേഖലയിൽ കൊണ്ടുപോയി തുറന്നുവിട്ടു.

English Summary: Police Officials Handcuff Cougar After It Was Caught Prowling Through Residential Neighbourhood In Canada