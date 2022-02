കേരളത്തിന്റെ തീരം വിട്ട് മീനുകൾ പരക്കം പായുന്നു; നടക്കുന്നത് വമ്പൻ ‘മത്സ്യ കുടിയേറ്റം’

കേരളത്തിന്റെ തീരം വിട്ട് മീനുകൾ പരക്കം പായുന്നു. പതിവായി ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ തീരത്തു വറുതിയാണെങ്കിലും ഇത്തവണ സ്ഥിതി അൽപം രൂക്ഷമാണ്. മീൻ കിട്ടാനില്ല. അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രത്തിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് മീനുകൾ നീന്ത‍ുന്നത്. മത്സ്യശോഷണം ഇത്ര രൂക്ഷമാകാൻ ഒരു കാരണം മാത്രമല്ലെന്നു പരമ്പരാഗത മീൻ പിടിത്ത തൊഴിലാളികളും ഗവേഷകരും പറയുന്നു. ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനം കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. കടലിനു ചൂടു കൂടുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ മറ്റു സമീപ കടൽ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂടു കൂടുതലാണ്.

അമിത ചൂടുള്ളപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് അറബിക്കടലിൽ ജീവിക്കാൻ മീനുകൾക്കും മറ്റു സമുദ്രജീവികൾക്കും കഴിയുന്നില്ല. അറബിക്കടലിൽ ധാരാളമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മത്തി, അയല തുടങ്ങിയവ കന്യാകുമാരിയും കടന്ന് കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലേക്കു പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. കേരള തീരത്ത് മത്തിയും അയലയും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് ഇവ വലിയ തോതിൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വലിയതോതിലുള്ള ‘മീൻ കുടിയേറ്റം’ ആണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5–6 വർഷമായി അറബിക്കടലിലെ താപനില കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനാൽ മീനുകളുടെ പ്രജനനവും വളർച്ചയും കുറയുന്നു.

∙ കടപ്പുറത്തിനി ചാകരയില്ല, പകരം മാലിന്യം

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യം കടലിൽ വർധിക്കുന്നതു മൂലം കേരളത്തിന്റെ തീരത്ത് ചാകര പിടിതരാതെ അകന്നുപോകുന്നു. ചാകര വന്നാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. കേരളത്തിൽ ചാകര കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴയുടെ തീരപ്രദേശത്താണ്. മീനുകളുടെ പ്രജനനത്തിന് അനുകൂലമായി എക്കൽ മണ്ണ് തീരത്തോടു ചേർന്ന് വന്നടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ചാകര. ആ സമയം തീരത്തോടു ചേർന്നു മീനുകളുടെ പ്രജനനവും ലഭ്യതയും വർധിക്കും.

സാധാരണ ചാകര സ്ഥലത്തെ കടലിൽ നിന്നു കിട്ടാറുള്ള മീനിനങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല ചെമ്മീൻ ആണ് ചാകരയിലൂടെ തീരത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന മീൻ. എന്നാൽ, ചെമ്മീൻ ലഭ്യത തീരെ കുറഞ്ഞു. കണ്ടൽക്കാടുകളും മറ്റും നശിപ്പിച്ചതും കടലിലേക്കുള്ള നദികളും പൊഴികളും മൂടിയതും മീനുകളുടെ പ്രജനനത്തിനു തടസ്സമായി. കടലിൽ വ്യാപകമായി മാലിന്യം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. പുതിയ കപ്പൽപാതയും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവും മത്സ്യോൽപ്പാദനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നു വിദഗ്ധർ സമ്മതിക്കുന്നു.

യന്ത്രവൽക്കൃത ബോട്ടുകളുടെ അനിയന്ത്രിത മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യശോഷണത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം ആണ്. കൊച്ചി മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ഹാർബറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രോളിങ് ബോട്ടുകളെ കപ്പൽ വള്ളങ്ങൾ എന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോലും പറയുന്നത്. ഈ കപ്പൽ വള്ളങ്ങൾ മത്സ്യപ്പാടങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ പിടിക്കുന്നതുമൂലം വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നു.

കടലിൽ വലയിട്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ട്രോളിങ് ബോട്ടുകൾ രാത്രി കാലത്ത് കടലിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന ദീപങ്ങൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും. റിങ്സീൻ വല ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത മീൻപിടിത്ത മേഖലയിലെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന മീൻപിടിത്തം ട്രോളിങ് ബോട്ടുകളെപ്പോലെ ഭീഷണിയാണ്. മീൻപിടിത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലകളുടെ കണ്ണിവലുപ്പം കുറഞ്ഞത് മീൻ സമ്പത്തിന് വീണ്ടും ഭീഷണിയായി. ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് കണ്ണിവലുപ്പം കുറഞ്ഞ വല ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനം.

∙ വിദേശ കപ്പലുകളുടെ കടന്നുകയറ്റം

തായ്‌വാൻ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂറ്റൻ കപ്പലുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധ മത്സ്യബന്ധനവും കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിന് ഭീഷണിയായി. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന കപ്പലുകളാണ്. ഇവർ അറബിക്കടലിൽ തീരത്തോട് ചേർന്നും വരാറുണ്ട്. കേരള തീരത്തിന്റെ കരുത്ത് ഇവിടത്തെ ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധനം ആയിരുന്നു. എല്ലാ തീരപ്രദേശങ്ങളും മീൻപിടിത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ ആയിരുന്നത് പല കാരണങ്ങളാൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി. എല്ലായിടത്തും കടൽഭിത്തിയും ഹാർബറും നിർമിക്കുന്നതിനാലാണ് ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധനം ചില ഹാർബറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു മാത്രമായത്. അതോടെ തീരം കുറ‍ഞ്ഞുവരികയും മീൻപിടിത്തം കുറയുകയും ചെയ്തു. എല്ലായിടത്തും ഹാർബറുകൾ നിർമിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കും നിലനില‍ക്കുന്നുണ്ട്.

∙ കടലിൽ ഖനനം തുടങ്ങി

ബ്ലൂ ഇക്കോണമി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ഖനനം നടത്താനുള്ള അനുമതി ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തെ ഏത് കടലിൽ ആണ് ഖനനം നടത്തുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് മത്സ്യസമ്പത്തിനെ ഏത് നിലയിൽ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ ശോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും പോരെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട്. സിഎംഎഫ്ആർഐ പോലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ പഴക്കം ചെന്നതാണെങ്കിലും അവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മത്സ്യസമ്പത്തിനും പരമ്പാരഗത മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മറ്റാൻ അധികൃതർ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് മത്സ്യമേഖലയെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തുന്ന എ.ജെ.വിജയൻ പറയുന്നു.

English Summary: “There is no fish in the ocean”: Declining catch worries fishers in Kerala