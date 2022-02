2020 നവംബറിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു രാക്ഷസ തിരമാല ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയുടെ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 17.6 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലെത്തിയ ഈ തിരമാല മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പലിനെ തന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് തന്‍റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചത്. നാല് നില കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉയരത്തോളം വരുന്ന ഈ തിരമാല മേഖലയില്‍ ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിരമാലകളില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിലൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട കൂറ്റന്‍ തിരമാല രൂപപ്പെടുന്നത് അത്യപൂര്‍വമായാണ്. 1300 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒരിക്കലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒറ്റയാന്‍ തിരമാല ഒരു തീരപ്രദേശത്ത് രൂപപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയന്‍ തീരത്തുണ്ടായ ഈ തിരമാലയ്ക്ക് സമാനമായൊന്ന് ഭാവിയില്‍ ഇതേ പ്രദേശത്തെന്നുണ്ടാകും എന്നത് പ്രവചിക്കാന്‍ പോലും കഴിയില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഒറ്റയാന്‍ തിരമാലകള്‍ കെട്ടുകഥകളല്ല

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട വലിയ തിരമാലകള്‍ കപ്പലോട്ടക്കാരുടെ കെട്ടുകഥകലുടെയും മറ്റും ഭാഗമായി മാത്രമാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 1995 ലാണ് ഈ ധാരണ മാറി മറിഞ്ഞത്. ഒരു പുതിവര്‍ഷപ്പുലരിയില്‍ നോര്‍വെയില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 160 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു എണ്ണഖനന കേന്ദ്രം തകര്‍ന്നു. 26 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലെത്തിയ ഒരു കൂറ്റന്‍ തിരമാലയാണ് ഇതിനു കാരണമായത്. ഇതോടെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട രാക്ഷസതിരമാലകള്‍ കെട്ടുകഥകളല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് ശാസ്ത്രലോകത്തിനുണ്ടായത്. അതുവരെ ശാസ്ത്രലോകം തിരമാലകളെക്കുറിച്ച് തയാറാക്കിയിരുന്ന മുന്‍ധാരണകളെയെല്ലാം ഈ കൂറ്റൻ തിരമാല മാറ്റി മറിച്ചു.

തുടര്‍ന്നിങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് 12 രാക്ഷസ തിരമാലകളാണ് വിവിധ തീരങ്ങളിലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയില്‍ വാന്‍കൂവര്‍ ദ്വീപ് മേഖലയില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച തിരമാലയാണ് അവസാനത്തേത്. മറ്റ് കൂറ്റന്‍ തിരമാലകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ തിരമാലയുടെ വലുപ്പം ശരാശരിയിലും താഴെയാണ്. എന്നാല്‍ ഈ തിരമാലയുടെ പ്രവചനാതീതമായ സ്വഭാവമാണ് മറ്റ് രാക്ഷസതിരമാലകള്‍ക്കൊപ്പം ഇതിനെയും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കാരണമായത്.

കൂട്ടത്തില്‍ വമ്പുള്ളവര്‍

കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റ് തിരമാലകളില്‍ നിന്ന് ഇരട്ടിയിലധികമെങ്കിലും വലുപ്പമുള്ള തിരമാലകളെയാണ് ഇത്രത്തില്‍ ഒറ്റയാന്‍ രാക്ഷസ തിരമാലകളാക്കി കണക്കാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നോര്‍വെയില്‍ 1995 ല്‍ ഉണ്ടായ തിരമാലയുടെ ഉയരം മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഏതാണ്ട് 26 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചുറ്റുമുള്ള തിരമാലകളുടെ ഉയരം 12 മീറ്ററില്‍ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു. സമാനമായ സ്ഥിതിയാണ് മറ്റ് രാക്ഷസ തിരമാലകളിലും കാണാന്‍ കഴിയുക. ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ രാക്ഷസ തിരമാലയിലാകട്ടെ ചുറ്റുമുള്ള തിരമാലകളേക്കാള്‍ 3 മടങ്ങിലധികം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് വന്‍തിരമാലകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബയിയയിലേത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വന്യമായ തിരമാലയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വലുപ്പവ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഇതിന്‍റെ വന്യത വളരെ രൂക്ഷമായി ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നതിന് കാരണമെന്ന് വിക്ടോറിയ സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകനായ ജോഹന്നാസ് ഗെമിറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ലഭ്യമായ കണക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരമാലകളുടെ ഉദ്ഭവം പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയുമോയെന്ന ശ്രമത്തിലാണ് ഗവേഷകരിപ്പോള്‍.

തീരത്തോടടുക്കാത്ത ഭീമന്‍മാര്‍

സുനാമി തിരകളോട് തന്നെ ഉപമിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ വലുപ്പമുള്ളവയാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട രാക്ഷസ തിരമാലകള്‍. എന്നിട്ടും ഇവ തീരദേശമേഖലയില്‍ സാരമായ നാശം വിതക്കാറില്ല. ഇതിനുകാരണം ഇവ കരമേഖലയുടെ സമീപത്തേക്കെത്താറില്ല എന്നതാണ്. കപ്പലുകളില്‍ തുടങ്ങി എണ്ണഖനന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വരെ തകര്‍ക്കുമെങ്കിലും ഇവ തീരദേശത്ത് നിന്ന് കിലോമീറ്ററോളം അകലയാണ് ഈ നാശങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ വിതയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയുണ്ടാകുന്ന പ്രദേശത്ത് കരമേലയില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്തതും.

1970 കള്‍ മുതല്‍ പലപ്പോഴായി കാണാതായ പല കപ്പലുകളും ഒരു പക്ഷേ സമാനമായ രാക്ഷസ തിരമാലയില്‍ പെട്ട് മുങ്ങിയതായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്കും ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകരെത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ ആശയവിനിമയസംവിധാനം ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ കപ്പലുകളുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകലിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ രാക്ഷസ തിരമാലകള്‍ ഉറവെടുക്കുന്ന മേഖലകളും അവയുടെ ശൈലിയും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാധ്യതയെ ക്കുറിച്ച് ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിക്കുന്നതും.

English Summary: The Most Extreme 'Rogue Wave' on Record Was Just Confirmed in The North Pacific