5 വർഷം, 25,000 നിരീക്ഷണങ്ങൾ, 380 ഇനം പക്ഷികൾ; ജനകീയ പക്ഷി ഭൂപടം കേരളത്തിനും

കേരളത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തയാറാക്കിയ ആദ്യ ജനകീയ പക്ഷി ഭൂപടം യാഥാർഥ്യമായി. ആയിരത്തിലേറെ വൊളന്റിയർമാർ 4000ലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ 2015 മുതൽ 2020 വരെ നടത്തിയ 5 വർഷത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ വൈവിധ്യവും എണ്ണവും മനസിലാക്കുകയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്ന ശാസ്ത്ര ജേണലായ ‘കറന്റ് സയൻസി’ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ പ്രധാന എഴുത്തുകാരുടെ എണ്ണം തന്നെ 225. അത്രമേൽ ജനകീയമായാണു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയത്. 2015 ജൂണിൽ തുടങ്ങി 2020 സെപ്റ്റംബർ വരെ 600 ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൊളന്റിയർമാർ സർവേ നടത്തി.

പഠനം നടത്തിയ മേഖലയുടെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തയാറാക്കിയ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പക്ഷി ഭൂപടമാണിതെന്നു കണക്കാക്കുന്നു. 25,000 ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകളിലായി ആകെ നിരീക്ഷിച്ചത് 3 ലക്ഷത്തിലേറെ പക്ഷികളെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പക്ഷി ഭൂപടം തയാറാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പക്ഷി വൈവിധ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയും എണ്ണവുമുൾപ്പെടെ യഥാർഥ സാഹചര്യം മനസിലാക്കുകയെന്നതായിരുന്നു ഈ അറ്റ്‌ലസ് തയാറാക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷി ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ മാത്രമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ അതു യഥാർഥ ചിത്രം വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായകമാകില്ല. അതിനാൽ അത്തരം പരിഗണനകൾ നൽകാതെയാണു സർവേ സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

∙ 380 ഇനം പക്ഷികൾ

380 ഇനം പക്ഷികളെയാണ് ഈ സർവേയിൽ ആകെ കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 541 ഇനം പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുവച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ പഠനത്തിലെ എണ്ണം ചെറുതെന്നു തോന്നാം. അപൂർമായി മാത്രം സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പക്ഷിയിനങ്ങളെ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 541 എന്ന എണ്ണത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ തവണ മാത്രം റെക്കോർഡുകളുള്ള ഒട്ടേറെ പക്ഷികളുണ്ട്.

കൂടുതൽ പക്ഷികളെത്തുന്ന ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ ഇനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ബോധപൂർവമായ ശ്രമം പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരമേഖലയിലെ പക്ഷികളെയാണു പരിഗണിച്ചത്. സർവേ പകൽ സമയങ്ങളിലാണു നടത്തിയത്. അതിനാൽ കടൽ പക്ഷികളെയും രാത്രികാല പക്ഷികളെയും ഒഴിവാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷി ഇനങ്ങളുടെ 68.5 % ആണ് ഈ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇതിൽ 94 ഇനം പക്ഷികൾ വളരെ അപൂർവമായവയാണ്. 103 ഇനങ്ങൾ സാധാരണ കാണപ്പെടാത്തവ, 110 ഇനങ്ങളെ സാധാരണ കാണുന്നവ, 44 ഇനങ്ങൾ വളരെ സാധാരണവും 10 ഇനങ്ങൾ വളരെ സാധാരണ വിഭാഗത്തിലും പെടുന്നു. ചിന്നക്കുട്ടുറുവനും വീട്ടു പരിസരങ്ങളിലെ കാക്കയുമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട പക്ഷികൾ. കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള പക്ഷികളിൽ മിക്കവയെയും പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

∙ 5 വർഷം; 25,000 നിരീക്ഷണങ്ങൾ

മഞ്ഞച്ചിന്നൻ(yellow browed bulbul)

2015 ജൂണിലാണു സംസ്ഥാനത്ത് പക്ഷി ഭൂപടം വേണമെന്ന ആശയം സജീവമാകുന്നത്. ബേഡ് കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെ.പ്രവീണും, വെള്ളനിക്കര കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ കോളജ് ഓഫ് ക്ലൈമേറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ്ൽ സയൻസ് ഡീനായ നമീറും മുൻകയ്യെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് പഠനം നടത്താനുള്ള പദ്ധതി രൂപരേഖ ഇവർ തയാറാക്കി. തുടക്കത്തിലെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഓരോ ജില്ലകളുടെ ഏകോപന ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂവിസ്തൃതിയെ 915 സെല്ലുകളാക്കി തിരിച്ചു. 6.6 കിലോമീറ്റർ‍ വിസ്തൃതിയുള്ള ഓരോ സെല്ലിനേയും 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു. ഇവയെ വീണ്ടും 9 ഉപ സെല്ലുകളാക്കി. 1.1 ചതുരശ്ര കിമീ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇവയാണു നിരീക്ഷണം നടത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ പട്ടികയാക്കി. 2 മുതൽ 5 വരെ അംഗങ്ങൾ വീതം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സർവേകളിൽ പങ്കെടുത്തു.ഓരോ ജില്ലയിലെയും സംഘം അതതു സ്ഥലത്തെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി. പല പക്ഷികളുടെയും പ്രജനന കാലമായ മഴക്കാലത്തും വേനലിലും സർവേ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് 805 സെല്ലുകളിലാണ്.

ഒരു വർഷം രണ്ടു സീസണുകളിലായാണു നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. മഴക്കാലത്തും(ജൂൺ–സെപ്റ്റംബർ) ഉഷ്ണകാലത്തു(ജനുവരി–മാർച്ച്)മായാണ് ഇതു ചെയ്തത്. മഴക്കാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പക്ഷികളെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള സമയത്താണു കണ്ടെത്തിയത്. അപൂർവയിനം പക്ഷികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല പക്ഷി ഭൂപടം. കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച യഥാർഥ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ബോധപൂർവമായ ശ്രമം സർവേയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

നിരീക്ഷണം നടത്തിയ സെല്ലുകൾ : 888

സബ് സെല്ലുകൾ : 3266

ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം : 24,495

നിരീക്ഷിച്ച പക്ഷികളുടെ എണ്ണം : 2,93,915

സ്പീഷസുകളുടെ എണ്ണം : 361(76 ഫാമിലി)

തദ്ദേശീയ പക്ഷികൾ : 249

ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ : 112

വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ : 294 സ്പീഷസ്

തീരപ്രദേശത്തെ പക്ഷികൾ : 304 സ്പീഷസ്

തെക്കൻ‍ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ : 276 സ്പീഷസ്

∙ തുടരുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ

കരിഞ്ചുണ്ടൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി(nilgiri flowerpecker)

ഇനി 2025–2030 കാലത്തും നിലവിൽ സർ‍വേ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. അതുവഴി കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച താരതമ്യ പഠനങ്ങൾ സാധ്യമാകും. പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ പഠനത്തിൽ മലബാർ മേഖലയിലും മധ്യ കേരളത്തിലുമാണ് കൂടുതൽ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. കൂടുതൽ പച്ചപ്പുള്ള ഇടനാടും തീരപ്രദേശങ്ങളും കൂടുതൽ കാവുകളുടെ സാന്നിധ്യവും ഇതിനു കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നു.

∙ അറ്റ്‌ലസിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

തുന്നാരൻ(common tailor bird) ചിത്രം പകർത്തിയത് കൃഷ്ണകുമാർ അയ്യർ

ദീർഘമായ 5 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടു പൂർത്തിയാക്കിയ പക്ഷി ഭൂപടം ഭാവിയിലെ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പഠനങ്ങളിൽ സഹായകമാകും. സിറ്റിസൺ സയൻസ് പ്രൊജക്ടുമായി സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ളവരും സഹകരിച്ചു. പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേകൾ ബോധവൽക്കരണം വളർത്താനും സഹായകമായി. രാജ്യാന്തര പക്ഷി നിരീക്ഷണ സർവേകളുടെ ഭാഗമാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ പക്ഷി ഭൂപടം തയാറാക്കുകയെന്നതാണു പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ മുന്നിലെ ലക്ഷ്യം. ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. വിവരശേഖരണത്തിനായി വൊളന്റിയർമാരുടെ എണ്ണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതു സാധ്യമാകൂ.

English Summary: Kerala gets its first ever scientific bird atlas