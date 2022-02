മരണത്തിനു മുൻപ് ദിനോസർ കുഞ്ഞിനെ വായിലാക്കി വമ്പൻ മുതല; അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ

കുട്ടി ദിനോസറിനെ കടിച്ചുകൊന്നു ഭക്ഷണമാക്കി വമ്പൻ മുതല. 9.3 കോടി വർഷം മുൻപ് നടന്ന അപൂർവ വേട്ടയുടെ കഥ ന്യൂട്രോൺ, സിങ്ക്രോട്രോൺ എന്ന നൂതന വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സെൻട്രൽ ക്വീൻസ്‌ലൻഡ് മേഖലയിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ ആദിമകാല മുതലയുടെ ഫോസിലാണു ഗവേഷകർ പഠനവിധേയമാക്കിയത്. മുതലയുടെ വയറ്റിലുള്ള ഫോസിലായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ മുതല മരണത്തിനു മുൻപെ ഒരു ദിനോസറിനെ ഭക്ഷണമാക്കിയെന്ന് തെളിയിച്ചത്.

2010ലാണ് ഈ മുതലയെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഏജ് ഓഫ് ദിനോസേഴ്‌സ് മ്യൂസിയം കണ്ടെത്തിയത്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സർവകലാശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു ഈ കണ്ടെത്തൽ. കോൺഫ്രാക്ടോസൂക്കസ് സൗറോടോൺസ് എന്നു പേരു നൽകിയ മുതലയുടെ യഥാർഥ നീളം 2.5 മീറ്ററായിരുന്നു. തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഈ മുതലയുടെ ഫോസിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കു ലഭിച്ചത്. ആദ്യകാലത്ത് നടത്തിയ ന്യൂട്രോൺ ഇമേജിങ് സ്‌കാനുകളിൽ തന്നെ മുതലയുടെ വയറ്റിൽ ദിനോസറിന്‌റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സാദാ നോട്ടത്തിൽ ഇവ ദിനോസറിന്റേതാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ന്യൂട്രോൺ സ്‌കാനുകളുടെ ശക്തിയാണ് ഇതിലേക്കു വഴിതെളിച്ചത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ന്യൂട്രോൺ സ്‌കാൻ സംവിധാനമായ ഡിംഗോയിലാണു സ്‌കാനിങ് നടത്തിയത്. സ്‌കാനിങ്ങിനു വിധേയമാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ദ്വിമാന, ത്രിമാന രൂപങ്ങളും ഘടനകളും അറിയാൻ ഇതിനാൽ സാധിക്കും.

മുതലയുടെ അവസാന ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഈ ചെറു ദിനോസറെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇതു ഭക്ഷിച്ച ശേഷം ദഹിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഏതോ വലിയ പ്രളയം സംഭവിച്ചു. ഈ പ്രളയത്തിൽ മുതല ചാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും ദിനോസർ പൂർണമായി ദഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ വിന്റൺ എന്ന സ്ഥലത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദിനോസർ മ്യൂസിയത്തിൽ ഈ മുതലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

24 കോടി വർഷങ്ങൾ മുൻപാണു മുതലകൾ ഭൂമിയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു. ദിനോസറുകൾ പിന്നീട് രണ്ടരക്കോടി വർഷങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാണ് എത്തിയത്. ഛിന്നഗ്രഹവിസ്‌ഫോടനത്തെത്തുടർന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാമാറ്റങ്ങൾ ദിനോസറുകളുടെ നാശത്തിനു കാരണമായെങ്കിലും മുതലകൾ ഇതിനെ അതിജീവിച്ചു. ദിനോസറുകളുമായി ശാരീരിക, ജനിതക സാമ്യം മുതലകൾ പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത. മുതലകളുടെ ചില പൂർവിക ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടാൽ ദിനോസറുകളാണോ ഇവയെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പോലും ഇടയാകുമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

