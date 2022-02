തണുപ്പ് നീങ്ങി, വിയർത്ത് മുംബൈ നഗരം; മെച്ചപ്പെട്ട് വായുനിലവാരവും

മുംബൈ നഗരത്തിൽ തണുപ്പ് നീങ്ങി ഉഷ്ണം പിടിമുറുക്കുന്നു. ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി ഏതാണ്ടു മൂന്നു മാസം നീണ്ടു നിന്ന ശീതകാലാവസ്ഥയാണു മാറുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനില 31 ഡിഗ്രി വരെ ഉയർന്നു. 22 ഡിഗ്രിയാണു കുറഞ്ഞ താപനില. മുൻവാരങ്ങളിൽ താപനില 16 ഡിഗ്രി വരെ താണിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടിയ താപനില 33 ഡിഗ്രി വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 22 ഡിഗ്രി വരെയും ഉയർന്നേക്കാം എന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

നഗരത്തിലെ വായുനിലവാരവും മെച്ചപ്പെട്ടു. മുംബൈയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ്-എക്യുഐ) ഇന്നലെ 142 ആയിരുന്നു. ഇത് 'മിതമായ' മലിനീകരണ വിഭാഗത്തിൽ പെടും. ഈ മാസം ആദ്യവാരങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ എക്യുഐ 'മോശം' നിലവാരത്തിൽ ആയിരുന്നു. ശ്വാസകോശ രോഗികളെയും വയോധികരെയുമാണ് ഇതു കൂടുതൽ പ്രയാസത്തിലാക്കിയത്. തണുപ്പും മോശം വായുവും പ്രഭാത സവാരിക്കാരെയും വലച്ചു.

ഒരു പ്രദേശത്തെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവുകോലാണ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ് (എക്യുഐ). പൂജ്യത്തിനും 50 നും ഇടയിലുള്ള എക്യുഐ നല്ലതും 51-100 തൃപ്തികരവും 101 -200 മിതമായതും 201- 300 മോശവും 301-400 വളരെ മോശവും 401-500 ഗുരുതരവും ആയി കണക്കാക്കുന്നു.

English Summary: First time in a week, Mumbai sees rise in temperatures