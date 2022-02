കോഴിക്കോട് പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടരകോടിയുടെ ആംബർഗ്രിസ്; കിട്ടാവുന്നത് 7 വർഷം വരെ തടവ്

കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം പിടിച്ചെടുത്ത തിമിംഗല ദഹനശിഷ്ടത്തിന് വിപണിയില്‍ രണ്ടര കോടി രൂപ വിലവരുമെന്ന് വനംവകുപ്പ്. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കളെയും ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.

വെള്ളിമാട് കുന്ന് എൻജിഒ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സമീപത്ത് കാറിലെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കാൾ ആംബർഗ്രിസ് വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു വനം വകുപ്പിന്റ പരിശോധന. ഇന്തോനീഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിച്ച ആംബർഗ്രിസ് കിലോയ്ക്ക് 55 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കൊടുവള്ളി സ്വദേശികളായ അജ്മൽ, സഹൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ നിർമിക്കുന്നവരാണ് വാങ്ങാനെത്തിയതെന്നും യുവാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

ഏഴുവര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. പിടിയിലായവര്‍ മുമ്പ് സമാനമായ കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതായി അറിവില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. താമരശേരി ഡിവിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡും ചേര്‍ന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

