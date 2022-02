സാവോ പർവതത്തിലെ നിഗൂഢ മഞ്ഞു രാക്ഷസന്മാർ: വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം ​

ജപ്പാനിലെ സാവോ പർവതത്തിൽ ഇപ്പോഴെത്തിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് രാക്ഷസന്മാരെ കാണാം. രാക്ഷസന്മാർ എന്നു കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഇവ ജീവനുള്ള രാക്ഷസൻമാരല്ല. വിചിത്ര ആകൃതികളിൽ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞു രൂപങ്ങളാണിവ. ശൈത്യകാലമെത്തിയതോടെ ഈ മഞ്ഞു രാക്ഷസന്മാരെ കാണാൻ ഇവിടേക്ക് സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്കാണ്.

ഈ മഞ്ഞു രൂപങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഏതോ മായിക ലോകത്തെത്തിയ പ്രതീതിയാവും ഉണ്ടാവുക. ഇവ എങ്ങനെയാണ് രൂപംകൊള്ളുന്നതെന്നല്ലേ? പർവതത്തിലെ ചെറു മരങ്ങളിലും വീണുകിടക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിലുമൊക്കെ മഞ്ഞുമൂടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ ജുഹ്യോ എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്.

വീശിയടിക്കുന്ന ശീതക്കാറ്റിൽ പർവതത്തിന് സമീപമുള്ള തടാകത്തിലെ ജലവും ചെറു മഞ്ഞു കട്ടകളും ഉയർന്നുപൊങ്ങി കൂട്ടമായി മരച്ചില്ലകളിൽ പതിക്കും. ഇതോടെ മരച്ചില്ലകളിലെ വെള്ളത്തുള്ളികളും മഞ്ഞും ഒന്നായി ചേർന്ന് ഖരരൂപത്തിലാകുന്നതു മൂലമാണ് ഈ വിചിത്ര രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വീണ്ടും മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ രൂപങ്ങളുടെ വലുപ്പം വർധിക്കുകയും ചെയ്യും.

മഞ്ഞു രൂപങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താഴ്‌വാരം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആരുടെയും മനംമയക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. മരങ്ങളുടെയും ചില്ലകളുടെയും പൊക്കത്തിനും ആകൃതിക്കുമനുസരിച്ച് വിവിധ വലിപ്പത്തിലാണ് മഞ്ഞു രാക്ഷസന്മാരെ കാണാനാവുന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് ഇവയ്ക്കരികിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി നടക്കാനും സ്നോബോർഡിങ് നടത്താനും കേബിൾ കാറുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാനുമുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് പകുതിവരെ ഈ അപൂർവ്വ കാഴ്ച ദൃശ്യമാകുന്നത്.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ മഞ്ഞു രാക്ഷസന്മാരെ അല്പം കൂടി ഭംഗിയോടെ കാണാൻ പ്രത്യേക പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കാറ്റിന്റെ ഗതിയും വേഗവുമെല്ലാം കൃത്യമായി വന്നാൽ മാത്രമേ മഞ്ഞു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നതോടെ ഇവ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും

Eglish Summary: Juhyos: Japan’s Enchanting ‘Snow Monsters’ Emerge Again And Attract Thousands Of Tourists